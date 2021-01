'En mi primer año de Gobierno me he defendido de 1.400 tutelas', Dau

El alcalde de Cartagena, William Dau, enfrenta actualmente a tres movimientos de revocatoria de mandato. No le preocupa. Mantiene firme su postura de que es el único alcalde transparente y honrado que ha tenido la ciudad en toda su historia.



Con su brazo izquierdo aún con yeso, luego de un accidente hogareño en navidad, el mandatario recibió a EL TIEMPO en su despacho del Palacio de La Aduana para hablar de lo que le interesa a sus ciudadanos: las obras que ejecutará en el 2021.



(En contexto: Horas de tensión en Cartagena por bloqueos en peajes internos)

¿Cuáles son la obras en las pondrá todo su esfuerzo en el 2021?

En obras en concreto: primero se va a reparar la malla vial de Cartagena que está en lamentable estado desde hace muchísimo tiempo, en todos los barrios se van a arreglar los parques, no es una mega estructura deportiva sino para que la gente haga ejercicio cerca de su casa. Estamos analizando, y con muy alta probabilidad de realizarlo, un contrato para reparar la vía perimetral para ponerla al día, de pronto agregar unos parques.

¿Sus detractores dicen que no se están ejecutando obras?

Hay muchas cosas adicionales como medida provisional para ir entusiasmando a la gente, porque el 2021 es el año donde la gente va a ver el optimismo, va a renacer el optimismo en Cartagena. En este 2021 también comenzaremos los contratos para los diseños del malecón de la Ciénaga de la Virgen que será la continuación de la vía perimetral, pero desarrollando todo el área de la Ciénaga de la Virgen, entonces este año comenzaran todos los estudios.

¿El plan maestro de drenajes pluviales para cuándo?

Este año también comenzaremos con el drenaje de aguas fluviales,. Se comenzará con varios que ya fueron aprobados. Se comenzará a dragar, ampliar y a corregir varios canales: el de Matute, el de Ricaute, el del Campestre, y hay una cantidad de cosas que se comienzan, por eso el 2020 fue un año de aprendizaje.

¿No son muy pocos trabajos para una ciudad que cuenta con tantos canalaes?

Son más o menos 70 canales que tiene la ciudad, en esta año se trabajarían 2, comenzando en la Ciénaga de la Virgen hacia arriba, son los 2 primeros que son muy extensos y que tienen alto impacto.



(En contexto: Revocatoria de mandato a William Dau en Cartagena busca 35 mil firmas)

¿Pese a que el proyecto es competencia de UNGR, cómo va el proyecto para las obras de protección costera?

El proyecto fue declarado desierto. Se están recibiendo propuestas, pero tengo mis dudas porque en Cartagena nunca se hace un plan, nunca se hace un contrato que no venga con la corrupción ya metida, entonces yo no confío, en los planes, en los diseños de cómo está hecho los planes de protecciones costera, pero ya existen, hay 160.000 millones de pesos, entonces hay afán por gastarlos, eso lo viene manejando desde Bogotá la unidad nacional de gestión de riesgos y destrate,

¿El Distrito cómo va a presionar para que la protección costera se haga, y se haga bien?

Yo quiero conseguir una, dos y tres opiniones de lo que se va a hacer, y para eso estramos en proceso en enero y febrero de hacer un contrato de consultoría con La Universidad de Cantabria, que son la autoridad máxima a nivel mundial en este tipo de proyectos, para que ellos miren lo que se propone hacer aquí en Cartagena, para que ellos digan 'Sí Alcalde, tiene la bendición, proceda, va bien o mire, esto no sirve para nada'.

¿Cree que ha habido corrupción y clientelismo en el proyecto de protección costera para la ciudad?

A mí me cuesta trabajo pensar que cuando sacaron la primera licitación que decretaron hubo más de 60 empresas de todo el mundo pero finalmente solo pasaron 2. Ahí hay algo raro. Los diseños o las empresas. Pero el hecho es que la unidad nacional de gestión de riesgos tiene la firme intención de arrancar este año.



(Lo invitamos a leer, además: Alcalde William Dau solicita suspender los peajes de Cartagena)

Otro proyecto urgente es el Plan de Ordenamiento Territorial, POT, ¿Cómo va?

Es otra prioridad de mi administración. Fue elaborado desde el año 2001, y en el 2011 ya debía haber salido uno nuevo. Pienso que no se ha podido hacer porque hay muchos intereses opuestos: los que son dueños de la tierra de un lado quieren construir en tal parte. Siempre hay intereses y no se ha podido hacer. Contraté un secretario de planeación, un lujo, es Guillermo Ávila Barragán. Ya se han hecho 27 meses virtuales para el POT. En septiembre 20 del año pasado se definió un cronograma para la formulación de este nuevo POT. En noviembre se inició la etapa de participación de las comunidades, algo que nunca se había visto en Cartagena, hasta la fecha se han hecho 27 mesas virtuales del POT, en los corregimientos, en las localidades, con la participación de niños, jóvenes, adultos mayores, 5 grupos diferenciales, grupos étnicos y LGTBI.

¿Cómo van las relaciones entre el alcalde Dau y el Concejo?

Se venía avanzando bastante bien pero debido a las guerras que existen entre la administración del Distrito y el concejo de Cartagena, el cabildo pasó una moción de censura totalmente injusta, inmerecida, pura retaliación política, pasaron moción de censura contra mi secretario de planeación y tuve que sacarlo del gabinete. Ahora por culpa del Concejo de Cartagena se está demorando el POT. Hoy tenemos que buscar a quien contratamos para seguir ese proceso, pero eso tiene nombre y responsable directo: El Concejo de Cartagena, porque la idea era que en septiembre de este año ya estuviéramos presentado el POT al cabildo Distrital.

¿Por qué persisten esas diferencias entre usted y el Concejo?

La ultima cochinada que me hizo el concejo fue no aprobar vigencias futuras, ahorita a final de diciembre. Es por eso que los colegio están sin vigilantes, estamos corriendo, lo mismo sucedió el año pasado: sin aseadoras para los colegios, los salvavidas estaban sin contrato, ni el alumbrado público, todo porque no me aprobaron las vigencias futuras. Pero pienso que ya en el concejo se dieron cuenta que no me van a poder manosear, no les voy a dar mermelada, no voy a dar contrato de ningún tipo, ellos han manifestado que están dispuestos a trabajar en las buenas, en pro de Cartagena, pero ya no los creo.

¿Usted ha enfrentado en su primer año de gobierno una avalancha de demandas de varios sectores?

Más de 1400 Tutelas en 2020, hasta el 30 de noviembre. Esa es parte de la estrategia por desestabilizar a mi gobierno. Lo hacen a través de derechos de petición, a través de tutelas, a través de los organismos de control que investiguen todos los contratos, a través de periodistas de estómago, que escriben barbaridades y que ninguna autoridad los llama para que respondan por la veracidad de su información. Hay falsos veedores que me atacan, como Jacqueline Perea, y así me atacan por todos lados. Las tutelas son solo una de las tantas maneras.

¿Cuántas solicitudes e investigaciones de la Procuraduría enfrenta?

La semana pasada se conoció un informe de gestión que rindió el procurador provincial de Cartagena, Gidobaldo Flores. El dijo que el año pasado La Procuraduría provincial hizo 660 requerimientos de información. De ese total, 600 fueron para la alcaldía, contra mí. Es decir, son 50 requerimientos mensuales, dos diarios. ¿A qué hora se va a poder trabajar? Mandan unos mamotretos con un montón de preguntas, y hay que contestarlas todas. Y así nos tienen. Además, de la Procuraduría también recibimos solicitudes de la Contraloría y la Fiscalía. Aún así hemos ganado y aclarado más del 85 por ciento de esas demandas y solicitudes.

¿Cómo va el proceso que le sigue la Procuraduría por el caso de las presuntas agresiones verbales a las directivas de la Universidad de Cartagena?

Con el cambio de procurador general, en Cartagena todos los funcionarios de la procuraduría presentaron renuncia protocolaria. A la procuradora que tenía el caso mío le aceptaron la carta de renuncia, entonces hay que esperar hasta que nombren a otra persona. Pero seguimos adelante, yo confío que en últimas esto se resuelve. La Procuraduría me ha abierto más procesos e investigaciones a mí, William Dau, en un año, que en toda la historia de Cartagena a alcalde a alguno, entre investigaciones y preliminares. Soy el primer alcalde honesto que vive de su sueldo, y me abren investigación por todo contrato, por todo nombramiento, eso es hostigamiento.

¿Como le ha ido con el respaldo que ha recibido de la agencia jurídica del estado?

La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado siempre ha defendido los intereses de la nación, y es la primera vez que entra a defender un ente territorial. Hoy, ellos nos acompañan en los casos más grandes, como 'Aquarela' y Eletricaribe con unos embargos.

¿Se derriba este año 'Aquarela'?

Yo aspiro que este año ya se pueda derrumbar, cumpliendo todos los requisitos, las formalidades y los pasos. Si algo sale mal, es la ciudad la que va responder, entonces lo estamos haciendo bien, se está terminando de negociar un convenio entre la oficina de Gestión de Riesgo, el Ministerio de Cultura y el Distrito de Cartagena sobre las condiciones del edificio. La Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo y Desastres tiene que definir cómo se va demoler, sin hacer daño a las comunidades cercanas ni al mismo Castillo de San Felipe de Barajas. Esperamos que este año todoquede todo resuelto.

En medio de tres movimientos de revocatoria contra su mandato ¿Cuál es el mensaje que hoy le envía a sus electores, a la gente que cree en usted?

Este 2021 es el año en que vamos a sembrar el optimismo y la esperanza en Cartagena. La gente sí va a ver que viene un buen futuro, que sí se está cambiando la marea en la lucha para quitarle el poder a los corruptos y para hacer las cosas correctamente, con ética.

John Montaño

Corresponsal de EL TIEMPO

Cartagena

En Twitter: @PilotodeCometas