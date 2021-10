Por usar palabras de grueso calibre, Procuraduría investiga a William Dau

La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos al alcalde Distrital de Cartagena, Bolívar, William Jorge Dau Chamat (2020-2023), por presunta infracción al deber de tratar con respeto, imparcialidad y rectitud a otros funcionarios públicos.



La medida disciplinaria también cobija al concejal Laureano Miguel Curí Zapata.



(Además: La fiscal que persiguió a 'Otoniel' y a cuya cabeza le pusieron precio)

“Truhanes, maricas y malparidos”, dijo Dau a concejales



El ente de control le reprochó al mandatario el que se refiriera en términos desobligantes e irrespetuosos hacia los concejales, en sesión del 13 de abril del 2020, la cual fue transmitida por Zoom y Facebook, al pueblo cartagenero.



El alcalde y el concejal Laureano Miguel Curi habrían infringido, según la Procuraduría, el deber de tratar con respeto a otras personas con quienes tenían relación por su cargo.



(También: Así fue la contratación en las tres localidades de Cartagena en 2020 y 2021)



Dau Chamat, en video conferenecia, utilizo expresiones como “truhanes”, “maricas” y “malparidos” para referirse a ll grueso de los cabildantes.



"Afectado su dignidad e integridad moral, y vulnerado lo establecido en el numeral 6 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002, que señala 'Tratar con respeto, imparcialidad y rectitud a las personas con que tenga relación por razón del servicio'", señala el Ministerio Público.

William Dau respondió enérgico

El alcalde de la ciudad, William Dau, no tardó en responder al Ministerio Público:



"¿Que porque nos echamos unos madrazos ahora la Procuraduría es la Policia de la Moral? No sancionan la corrupción. Tenemos dos concejales metidos en la compra de elección de la contralora Nubia Fontalvo... tenemos dos concejales que estuvieron al frente de los fondos de pensiones, de donde se desaparecieron miles y miles de millones de pesos, pero ahí la Procuraduría no hace nada", cuestionó el mandatario.



Dau además hizo una larga lista de los pulsos que ha tenido con el concejo de Cartagena que, según el mandatario, se ha dedicado a perseguir a los funcionarios del Distrito.

Concejal también habría agredido al alcalde

Con relación al concejal Curi Zapata, la Procuraduría le cuestionó el que al parecer hiciera uso de términos soeces para referirse al alcalde y darle respuesta a sus intervenciones, acción con la que pudo “infringir un deber legal en los términos del artículo 23 del Código Disciplinario Único”.



Para el órgano de control, los funcionarios pudieron incurrir en una violación de las normas de obligatorio cumplimiento y de las asignadas a sus cargos, al probablemente no propender por un actuar encaminado al respeto y salvaguarda de la dignidad humana.



Las presuntas faltas fueron calificadas provisionalmente como graves a título de dolo.

Cartagena

Más noticias

Así fue la contratación en las tres localidades de Cartagena en 2020 y 2021

Partido Colombia vs. Paraguay tendría aforo completo en el estadio