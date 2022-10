No hay acto del alcalde de Cartagena, William Dau, que no termine siendo tendencia. El mandatario asistió el viernes al estadio de sóftbol de Blas de Lezo, en esa ciudad, donde se realizó la famosa festividad del Preludio de La Localidad 3.



El popular evento que reúne música, baile y color en homenaje a las Fiestas de Independencia fue presidido por Dau y las candidatas del reinado popular y en él, el polémico alcalde se dejó contagiar del ritmo de la música que amenizaba el momento.

El flow del alcalde de Cartagena William Dau pic.twitter.com/IhQdeAcZKy — Luchovoltio (@luchovoltios) October 29, 2022

En tarima, William Dau mostró todos sus dotes para el baile. Con el picó El Imperio de fondo, el mandatario sorprendió a todos con su 'flow' al ritmo de champeta.



El público emocionado coreaba "el más loco, soy yo, un loco que quiere estar arriba, que siempre anda con la positiva” y Dau se tiraba uno que otro de paso.



El hecho se ha vuelto viral en las redes sociales



