"Me entró por un oído y me salió por el otro, a mi me tiene sin cuidado porque yo no he hecho nada malo".



Así respondió el alcalde de Cartagena, William Dau, tras conocerse la investigación preliminar que promete aperturar la Procuraduría General de la Nación contra el mandatario, luego de que se filtraran audios donde se escucha a Dau admitir su respaldo a dos ciudadanas que estarían buscando llegar a la Cámara de Representantes.



'... buscan obligarme que una vez termine mi periodo en la alcaldía se la entregue a los malandrines'

Lo que motiva a la Procuraduría, Conraloría, Fiscalía, los jueces y a los tribunales siempre es la política, eso es lo que prima, no es la objetividad FACEBOOK

"Comprendo que la Procuraduría abra una investigación preliminar, se lo habrán pedido varias personas: los malandrines acá de Cartagena, incluida una malandrina senadora, entonces están mirando para abrir una investigación preliminar para ver si encuentran méritos para investigar”, añadió el mandatario.



En el audio que se filtró la semana pasada en las redes sociales, se escucha claramente a Dau anunciar su respaldo a Lidis Ramírez y Alejandra Benites quien buscarían silla en la Cámara de Representantes.



“En ningún momento he negociado puestos, no he hablado con nadie y las personas que me quieren apoyar para adelante ellos sí hablaron. En privado puedo habar lo que yo quiera, pero lo que buscan obligarme es que una vez termine mi periodo en la alcaldía se la entregue a los malandrines, y sigan eligiendo al Congreso a los mismos malandrines de siempre”, añadió el burgomaestre.

#ApuestoQue el alcalde de Cartagena, William Dau, se la va a pasar mucho tiempo explicando si esta charla es participación en política. #ApuestoQue es nuestro tema del día en 6AMCaracol pic.twitter.com/cWBzdK36OO — GustavoGómezCórdoba (@gusgomez1701) January 31, 2022

'No me intimido fácil: no le tengo miedo al ‘Turco Hilsaca’, mucho menos a los órganos de control'

La Misión de Observación Electoral, MOE, también criticó la posible participación de Dau en Política y recordó que los funcionarios públicos, en especial alcaldes y gobernadores deben estar al margen del debate electoral actual.



“No estoy participando en política y en privado puedo hablar lo que quiera.

Lo que motiva a la Procuraduría, Conraloría, Fiscalía y los jueces y a los tribunales siempre es la política, eso es lo que prima, no es la objetividad. ¿Por qué hay casos que llevan años y nunca han investigado y nunca han resuelto?”, cuestionó Dau quien aseguró que no les teme a posibles investigaciones por este caso.



“No me intimido fácil: no le tengo miedo al ‘Turco Hilsaca’, mucho menos a los órganos de control”, concluyó.



