Ocho puntos de ciudad concentran plantones ciudadanos este jueves, en lo que las organizaciones sociales han denominado paro cívico contra el alcalde de Cartagena William Dau.



La cita fue a las 6 de la mañana en puntos como: La Bomba del Amparo, Parque América, Anillo Vial, Plaza de la Aduana y Aeropuerto Internacional Rafael Núñez, Abocol Mamonal, entrada a Bocagrande y Puente de Román.



Faltando un año y tres meses para terminar el mandato de William Dau, la ciudad atraviesa una profunda crisis en temas como aumento de la pobreza, desempleo y creciente inseguridad.

Pese a amenazas de inclementes lluvias,

cartageneros prometen salir a las calles

“El gobierno de este alcalde es nefasto: no se ven las obras, la inseguridad azota nuestros barrios, las inversiones sobre colegios y centros de salud que prometió el alcalde Dau nunca se han dado… y mientas la ciudad es un caos con las calles llenas de huecos y los atracos aumentan, el William Dau se la pasa haciendo videos como un niño peliando con los concejales”, señaló Juan Carlos Jiménez, uno de los manifestantes que esta mañana se concentraba en la Bomba del Amparo.



Desde los puntos de las concentraciones, los manifestantes, pese a las amenazas de inclementes lluvias, prometen elevar sus protestas y exponer, según ellos, el fracaso de la administración 'Salvemos Juntos a Cartagena'



“Este es un problema que viene de 20 años atrás. No se ha atendido al pueblo cartagenero es el reflejo de las afectaciones del neoliberalismos: desempleo. Por ejemplo tenemos el caso de los guías y el servicio de turismos, primer renglón de la economía local, pero hoy no tienen trabajo”, señaló la Representante a la Cámara Dorina Hernández, oriunda de Palenque, desde la Bomba del Amparo, el punto que hoy concentra



Y agregó la líder palenquera: “Vengo a respaldar la movilización social pacífica y legítima. Necesitamos como pueblo que estas problemáticas se conozcan porque en la participación cívica está el poder transformador”, señaló.



Desde la Secretaría del Interior de la ciudad garantizaron que las marchas tendrán todas las garantías.



Cartagena