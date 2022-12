Durante un encuentro anticorrupción que se llevó a cabo en el Teatro Adolfo Mejía de Cartagena, el alcalde de la ciudad, William Dau, hizo graves revelaciones según las cuales el Departamento Administrativo Distrital de Salud, Dadis, estaría inmerso en una red de corrpción son recursos públicos, que incluso habrían apresurado la salida de su directora, Johana Bueno, hasta ahora, una de las funcionarias estelares de la Administración 'Salvemos juntos a Cartagena'.



“…estaban pidiendo comisión a nombre mío. Es por ello que primero salí del director financiero del Dadis, y después de la directora de la entidad Joana Bueno, y faltan más. Nombré como director encargado, mientras se hace un proceso de selección transparente, a una persona de mi entera confianza. Pero resulta que quiere renunciar: ‘No voy mas, no puedo con la presión con todo lo que está pasando hay tanta gente metida en eso’, me dijo”, denunció Dau.



Según el burgomaestre desde el Dadis estarían pidiendo comisiones y dádivas a EPS y otros entidades.



“Hubo un contrato de alimentación por 10 mil millones de pesos, y desde la oficina jurídica insistimos en el cambio. Pero ellos no, que se requería un especialista con 12 años de experiencia en esto y lo otro…mejor que se pierdan esos recursos y no que se los roben. Hubo presiones desde el Concejo, incluida la misma Personera para otorgar ese contrato”, dijo Dau.



El mandatario de los cartageneros aseguró que se vienen más despidos en la entidad y que está preparando todas las pruebas que serán entregadas a las autoridades.



En diálogo con la prensa local, Johana Bueno aseguró que elevará demandas contra el alcalde y que su conciencia está limpia.



