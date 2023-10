El alcalde más investigado del país, William Dau, defiende su rol anticorrupción

El alcalde Cartagena, William Dau Chamat, enfrenta 60 procesos en la Procuraduría, seis en la Contraloría, y es el funcionario más investigado del país del último cuatrienio.



(Lea también: Cartagena: la millonaria carga de autopartes incautada por incumplir reglamento técnico)



De los procesos fiscales seguidos en contra del alcalde en la Contraloría hay 231 hallazgos, los cuales fueron consolidados en 6 procesos. A la fecha, cuatro procesos están vigentes y dos más fueron archivados a favor del funcionario, de acuerdo con el Sistema de Información de Responsabilidad Fiscal, SIREF.

Durante su mandato, la Procuraduría le abrió 20 procesos en el año 2020; 21 investigaciones en el 2021y 8 más en el 2022. En lo que va del año 2023, el Ministerio Público le abrió un nuevo proceso disciplinario al burgomaestre.



Según Dau, en la Fiscalía también hay un número significativo de investigaciones en su contra. Sin embargo, el ente investigador aún no responde a las solicitudes de este diario. El mismo William Dau elevó una tutela para que la Fiscalía le entregue los expedientes en contra.



En el listado de investigaciones disciplinarias que la procuraduría le sigue a este funcionario hay señalamientos como: proferir expresiones injuriosas o calumniosas contra servidor público en acto oficial o público; afectaciones a la integridad y la moral; proferir expresiones injuriosas o calumniosas contra personas que intervienen en acto público.



También lo investigan por irregularidad en acto adjudicado. Uno de los señalamientos que más se repiten contra el mandatario- en el largo listado en manos del Ministerio Público- es la injuria, y proferir expresiones injuriosas o calumniosas contra servidores públicos en actos oficiales.



Pero el Ministerio Público también le mantiene abierto un proceso por presuntas irregularidades en un contrato firmado el 8 de abril del 2020 para la adquisición de 10 mil pruebas rápidas para el diagnóstico y contención del Covid 19.

Facebook Twitter Linkedin

William Dau, alcalde de Cartagena, en la Plaza de la Aduana Foto: Alcaldía de Cartagena

Paradójicamente, Carolina Calderón, directora de La Fundación Cívica por Cartagena- Funcicar- que en su momento elevó las denuncias- asegura que el proveedor nunca cumplió, las pruebas no llegaron a la ciudad y el dinero nunca salió de las arcas públicas. Sin embargo, el proceso sigue abierto en la Procuraduría, como lo comprobó este diario.



Otro proceso disciplinario en manos de Procuraduría y Contraloría contra el mandatario, como ordenador del gasto público, es el contrato 001 para el Programa de Alimentación Escolar (PAE) en el mes de marzo del 2020, por un valor de 22.500 millones de pesos, el cual fue adjudicado a la bolsa mercantil.

El mandatario eleva su voz contra las ‘ias’

Soy el alcalde a quien más proceso le ha abierto la Procuraduría, y no me querían dar copia de los expedientes en mi contra FACEBOOK

TWITTER

“Pensé que enfrentaba 80 o 100 investigaciones, pero la Procuraduría acumuló unos con otros, por ejemplo, hay uno en el que acumularon cinco diferentes procesos por ser yo mal hablado, y en los últimos días me han estado llegando notificaciones de nuevas investigaciones que no tenía en el radar”, responde el mandatario cartagenero con sorna, mientras fuma el segundo cigarrillo, de cuatro que consumió durante esta entrevista.



A los 71 años, William Dau es ante todo un curtido abogado y veedor anticorrupción acostumbrado a enfrentar a grupos políticos y poderosos de Cartagena; y con esa promesa ganó la alcaldía. “Yo no prometí grandes obras ni llenar de cemento la ciudad, porque para mí el cáncer de Cartagena es la corrupción, si eso no se combate y no se erradica no hay progreso”, dice.



Durante el periodo administrativo que cierra, Dau se caracterizó por cazar peleas simultaneas con los órganos de control y el concejo de la ciudad, incluso contra funcionaros públicos de nivel central, empresarios y directores gremiales. La diplomacia no ha sido una de las virtudes del actual alcalde de la ciudad heroica.

“Soy el alcalde a quien más proceso le ha abierto la Procuraduría, y no me querían dar copia de los expedientes en mi contra. Me tocó meterles un derecho de petición, y como no me dieron respuesta, me tocó meterles una Tutela, para que finalmente me dieran copias de todos expedientes”. responde.



Desde la alcaldía de Judith Pinedo, ‘La Mariamulata’, (2008- 2011) hasta William Dau (2020- 2023) Cartagena no tenía un alcalde que terminara su periodo constitucional.



Los detractores del ‘tractor Dau’ que le auguraban una suspensión y salida rápida del Palacio de la Aduana, incluso en su primer año, vieron frustradas sus ganas de tener de nuevo a la ciudad en interinidad.



“Colombia entera reconoce que soy un alcalde honesto y llevo el liderazgo en el país contra la corrupción: he denunciado con nombre propio a todas las entidades. Entonces ¿por qué soy el alcalde más investigado de Colombia? Porque no tengo pelos en la lengua para cantarle la tabla a nadie- dice- siempre he afirmado que la corrupción de Colombia, uno de los países más corruptos del mundo, se construye sobre el apoyo y silencio de los órganos de control. Sobre la postura de la Procuraduría, la Fiscalía y la Contraloría frente a la corrupción. Si ellos que son los responsables de sancionar a los ladrones no lo hacen, entonces ellos son cómplices y están facilitando la corrupción. yo siempre he dicho: todos comen del mismo plato”.



En un fallo de tutela de segunda instancia, el Juzgado octavo Civil del Circuito de Cartagena ordenó al alcalde Dau retractarse públicamente por acusaciones hechas contra el exgobernador de Bolívar, hoy candidato a la alcaldía de Cartagena, Dumek Turbay en una emisora donde lo vinculó con supuestos hechos asociados al paramilitarismo y corrupción electoral. El mandatario cumplió con las disculpas públicas el pasado mes de julio.

Facebook Twitter Linkedin

William Dau entregando declaraciones. Foto: Alcaldía de Cartagena

‘En la Universidad de Cartagena hay un nido de ratas’, Dau

Me armaron un proceso exprés y me querían suspender cuatro meses del cargo de por ser mal hablado FACEBOOK

TWITTER

Una de las peleas que más afectó su mandato, y por la cual fue sancionado por cuatro meses de sus funciones públicas, fue haber señalado ante medios de comunicación palabras de grueso calibre contra las directivas de la Universidad de Cartagena, su alma mater.



“Me armaron un proceso exprés y me querían suspender cuatro meses del cargo de por ser mal hablado. ¡No por ladrón, sino por ser mal hablado! Todo porque dije que en la Universidad de Cartagena había un nido de ratas. Lo normal, la lógica de la Procuraduría, en el marco de la ley, es buscar al denunciante, verificar y que presente las pruebas para investigar. Pero no, declararon una falta de respeto a las directivas de la Universidad Cartagena y abrieron un proceso por ser el graduado más irrespetuoso”.



La Procuraduría General de la Nación cerró este año 6 investigaciones contra el mandatario luego de que la oficina de transparencia y anticorrupción del Distrito demostrara la inexistencia de responsabilidad del funcionario. Sin embargo, lo mantiene vinculado al 88 por ciento de los casos.



“En lugar de pedirme pruebas para ellos investigar a las directivas de la universidad, me tocó a mí llevar todas las pruebas al proceso y las aporté para mostrar que hay un nido de ratas entre las directivas de la Universidad Cartagena y aun así insistían en suspenderme por cuatro meses”, añade el alcalde.

Palabras fuertes para llamar la atención de los medios

Seguiré denunciando porque no tengo rabo de paja, si es así que me abran todos los procesos que quieran FACEBOOK

TWITTER

Para sus amigos de toda la vida, no es inédito. Ese fue su talante desde la década de los 90 en cuando enfrentaba los procesos los juzgados del cuartel del fijo, en el Centro Histórico, antes de salir exiliado hacia los Estados Unidos por amenazas con la vida de él y su familia.



“Siempre digo: Procuraduría, Fiscalía y Contraloría no hacen un culo por Colombia, y me refiero a estas instituciones en esos términos, porque al decir la palabra culo inmediatamente los medios de comunicación responden y lo ponen en el radar. Si no es así, no les paran bolas a mis denuncias”.



(Además: Alcalde entrante de Cartagena tendrá presupuesto histórico de $3.4 billones para 2024)



En sus cuatro años de mandato, Dau fue conminado por los órganos de control a purgar cuatro días de cárcel en dos oportunidades y a cumplir sanciones de varios meses fuera de su despacho, pero él, cómo viejo conocedor del derecho y de la ley, hizo respetar su estatus como alcalde y evadió sanciones.



“Seguiré denunciando porque no tengo rabo de paja, si es así que me abran todos los procesos que quieran. Estoy absolutamente convencido de que todos estos procesos son represalias por cantarles la tabla, por denunciar el daño que nos hacen esos funcionarios corruptos”, concluye.

Más noticias en EL TIEMPO:

John Montaño

Corresponsal de EL TIEMPO

Cartagena