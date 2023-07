En vivo, en sus redes sociales el alcalde de Cartagena, William Dau, presentó la presunta lista con las 19 demandas penales contra el candidato a la alcaldía, Dumek Turbay Paz.



En un nuevo asalto, de uno de los combates más antiguos de la actual política cartagenera, el alcalde de la Ciudad Heroica, William Dau, presentó una lista de procesos en la Fiscalía contra Turbay Paz, varias por enriquecimiento ilícito y Peculado por apropiación. Varias ante la Fiscalía primera delegada ante la Corte Suprema de Justicia.



También leyó la lista de procesos disciplinarios que adelanta la Procuraduría contra el aspirante del movimiento en marcha y el partido liberal. Y aseguró que la Dian también sigue huellas.

“Colección de carros, de relojes, ropa fina. Desde que salió de la Gobernación no se le ha visto trabajar. ¿Cómo está financiando esta campaña?", cuentiona el mandatario.



Dumek Turbay fue Gobernador del departamento de Bolívar, entre 2016 y 2019, y en días pasados oficializó sus aspiraciones al Palacio de la Aduana, para el próximo periodo.



“Presenté en su momento la lista de seis cheques, y los nombres de las personas que los cobraron, dinero para financiar la campaña de Lidio García, primo de Dumek Turbay al Senado 2018”, señaló Dau.



Según el mandatario cartagenero, hasta su despacho han llegado magistrados para consultarlo sobre sus denuncias, y él ha viajado a Bogotá para rendir indagatorías.



En su diatriba por facebook, Dau recordó las deuncias por las obras en el acueducto del Carmen de Bolívar, tierra natal de Turbay Paz, durante la Gobernación del hoy aspirante al primer cargo de Cartagena.

Supérame, William, ponte a trabajar que en #Cartagena hay muchísimo por hacer. Mucho ladrido y pocas ideas. A esta ciudad la transformamos con soluciones y hechos, no con gritos y enfrentamientos inútiles.



Buenos días a todos y feliz inicio de semana. pic.twitter.com/RqGBJRMIVG — Dumek Turbay Paz (@dumek_turbay) July 10, 2023

Dau asegura que estas denuncias no son participación política. Según él, hacen parte de una denuncia legitima de un veedor contra una figura pública.



“A Dumek lo vengo denunciado desde el año 2018, estoy demandando al exgobernador. No puede pasar gratis por ser candidato, el veedor William Dau puede salir a dejarlo en evidencia”, Dau.



El candidato Dumek Turbay ha respondido en Twitter y le pidió al mandatario trabajar por la ciudad.



"Supérame, William, ponte a trabajar que en Cartagena hay muchísimo por hacer. Mucho ladrido y pocas ideas. A esta ciudad la transformamos con soluciones y hechos, no con gritos y enfrentamientos inútiles", indicó el candidato a la Alcaldía de Cartagena.

