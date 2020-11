Fin del ‘romance’ entre el alcalde Dau y su primera dama

El alcalde de Cartagena, William Dau, anunció a través de sus redes sociales una decisión en la que hasta ahora había sido irreductible: La salida del Distrito de Cynthia Pérez Amador, primera dama de la ciudad, y símbolo de inclusión de las comunidades afro en el Palacio de la Aduana.



El funcionario informó, a través de sus redes sociales, que Cynthia Pérez no tendrá más contrato en el Distrito, luego de conocerse que habría falsificado sus certificados de estudio.



“A comienzos de esta año se destapó un primer escándalo por una supuesta falsa certificación laboral. Ahora salió un documento más contundente que o puedo ignorar: La oficina de talento humano de la alcaldía solicitó a la oficina de control interno constatar la veracidad de los documentos presentados por Cynthia para poder obtener contrato. Pues bien, la oficina de control interno solicitó a la Corporación Universitaria de la Costa (IAFIC) que confirmara la veracidad de los certificados de estudios de ella, pero la universidad respondió que no son cierto esos certificados”, señala el alcalde Dau en un video ampliamente difundido por redes sociales.



La falsedad en los títulos universitarios de la ex primera dama es la estocada final al criticado contrato de esta administración con la mujer, que fue la punta de lanza de la campaña ‘Salvemos Juntos a Cartagena’ de William Dau.



“Salvo que más adelante Cynthia lograra certificar que si son ciertos sus certificados de estudio, con el dolor de mi alma, Cynthia no va más en la alcaldía de Salvemos juntos a Cartagena, y lo digo con el corazón destrozado no solo por el cariño que le tengo sino además por la labor tan verraca que venía realizando al frente del título honorífico de primera dama, metida de los barrios, ella era quien me representaba, por eso estoy tan decepcionado”, añadió el mandatario.



El primer escándalo con Pérez Amador surgió a inicios de este año cuando la Procuraduría llamó la atención por el valor del sueldo que recibía bajo la modalidad de OPS.



William Dau, alcalde de Cartagena. Foto: John Montaño/ EL TIEMPO

Hay que ser coherentes. A mí el pueblo de Cartagena me eligió no por ser político, sino por ser un activista anticorrupción. Por encima de todo está la transparencia, la probidad y la honestidad... FACEBOOK

El Ministerio Público señaló que la funcionaria devengaba un sueldo de 77 millones de pesos para un contrato de 11 meses. Sin embargo, para el órgano de control ese canon no corresponde a los títulos como tecnóloga que había presentado Pérez Amador. La Procuraduría aseguró que debería devengar 24 millones de pesos para su nivel educativo.



Para la Procuraduría la falta en la que incurrió la exfuncionaria es gravísima.



“Hay que ser coherentes. A mí el pueblo de Cartagena me eligió no por ser político, sino por ser un activista anticorrupción. Por encima de todo está la transparencia y la probidad, la honestidad y no puedo permitir que si Cynthia metió un certificado que esta universidad dice que es falso, por eso no puede seguir en la administración”, señaló Dau.



El segundo escándalo había llegado a mediados de este año cuando el veedor ciudadano, Wilmer Sánchez, presentó pruebas que revelaban que una de las certificaciones laborales presentada por la hoy ex primera dama, también era falsa.



Salvo que más adelante Cynthia lograra certificar que sí son ciertos sus certificados de estudio, con el dolor de mi alma, Cynthia no va más en la alcaldía de Salvemos juntos a Cartagena... FACEBOOK

La Contraloría Distrital, en cabeza del abogado Fredy Quintero, abrió proceso de responsabilidad fiscal contra la secretaria general del Distrito, Diana Martínez Berrocal, que culminó con la renuncia de la funcionaria.



También fue investigada la directora de talento humano del Distrito, Marta Carvajal, porque, según los órganos de control habría vulnerado el principio de la moralidad.



Pese a la salida de la funcionaria, la polémica deja cicatrices en el Distrito y, los órganos de control anuncian más investigaciones.

