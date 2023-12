Video: Dau amenaza con demanda a alcalde local por millonario contrato en Cartagena

El mandatario saliente de Cartagena, William Dau, sigue adelante con las denuncias contra a Andy Reales, alcalde de la Localidad 2, quien está siendo investigado por los entes de control debido a un contrato de capacitaciones por la cifra de $3.185 millones. Dicho contrato se suscribió a pocos días de finalizar el año 2023, y, con él, este periodo de Gobierno.



La empresa Ingenious, dedicada a la gestión de desechos y saneamiento ambiental, es el epicentro de las acusaciones.



Dau reveló en un video, que es viral en redes sociales, que esta empresa ya había sido denunciada públicamente en 2020, cuando su gobierno presentó el Libro Blanco exponiendo contrataciones supuestamente irregulares de administraciones anteriores.

El pasado 26 de diciembre Dau verificó la dirección registrada por Ingenious, pero aparentemente no corresponde a la realidad.



"Llegamos a la dirección registrada en la Urbanización El Refugio. No voy a decir en cuál bloque y apartamento para no perjudicar a la propietaria que vive ahí desde hace muchos años y que nunca ha oído hablar de esa entidad", declaró Dau.



Además, en las últimas horas, Dau hizo públicas acusaciones más graves contra Reales, relacionadas con la entrega de mercados.



Según el mandatario, a través de una supertienda en el barrio El Prado, se están entregando mercados en lugar de insumos para emprendimientos, como afirmaba Reales.



El alcalde cuestionó la lógica de entregar insumos a precios minoristas para montar tiendas, y calificó la situación como sospechosa.

Testimonios de ciudadanos afectados

Dau también señaló la falta de póliza de garantías en el contrato y destacó que, aunque se requería un supervisor independiente, Reales asumió esa función él mismo. "Él firma el contrato y también lo supervisa. Y como supervisor va a decir que sí se cumplió todo para que paguen y de un solo contado. Es falso que son emprendimientos, ahorita es que están compartiendo mercados", afirmó Dau.



El alcalde reveló testimonios de ciudadanos afectados, como el de un restaurantero que recibió ayuda de Ingenious en Manzanillo del Mar. Según este testimonio, los mercados eran insuficientes y de baja calidad, destacando que incluso el arroz era de una calidad inaceptable.



Dau concluyó su denuncia con una advertencia a Reales: "Andy, si te vas, no te vas a salir con la tuya. Le seguiré contando a los cartageneros lo que sucede con este contrato". El escándalo sigue creciendo, y la ciudadanía espera respuestas y acciones concretas por parte de las autoridades competentes.

