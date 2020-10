'Los corruptos no estaban preparados para enfrentarme', William Dau

En una de las paredes del despacho del alcalde de Cartagena, William Dau, en el Palacio de la Aduana, cuelga el escudo de armas de la india, emblema de la libertad y de una ciudad que rompió las cadenas en 1811.



En él se ve a una indígena, con rasgos africanos, que ha roto las cadenas de la esclavitud y como telón de fondo el Cerro de la Popa. El símbolo no es casualidad para una administración que se ha propuesto romper unos grilletes aún más gruesos: las cadenas de la corrupción.

Rodeado de algunos de sus funcionarios, todos muy jóvenes, el alcalde Dau recibió a EL TIEMPO en su despacho, o mejor, en el pedacito de muralla cartagenera a que tiene derecho como mandatario.



Pese a sus más de 60 años, y a que se fumó dos cigarrillos (uno tras de otro) durante la entrevista, Dau es un hombre vital, enérgico y claro: todo un 'tractor', cómo él mismo se presenta.

¿Dónde y por qué surge el apodo del 'tractor' Dau?

Cuando estaba en los Estados Unidos y hacía mis denuncias en redes sociales y tenía muchos seguidores en aquí en Cartagena, en una ocasión alguien me dijo ‘tú eres imparable, pareces un tractor’. No le paré bolas. Al poco tiempo mucha gente comenzó a publicar fotos, memes y más comentarios, y el apodo del 'tractor' se hizo viral con un simple comentario.

¿Cuál es la mayor consecuencia de la corrupción en Cartagena?

La mayor consecuencia de la corrupción es la pobreza y la desigualdad. Una ciudad tan rica, como es Cartagena, qué tiene posiblemente más ingreso percápita que cualquier ciudad del país, y le entra muchísimo dinero, pero existe tanta pobreza y desigualdad.

¿Cuánto dinero le arrebata la corrupción a Cartagena anualmente?

Sostengo que la corrupción se lleva el 70 por ciento de los recursos de la ciudad. Eso es 1,2 billones de pesos al año. Es por ello que nunca se van a solucionar los problemas. Por el contrario, van a ser peores.

Usted lleva al menos 25 años como veedor anticorrupción y conoce los antecedentes de este flagelo ¿En qué momento se dispara la corrupción en Cartagena?

Aquí siempre ha existido, pero se exacerbó con la constitución del año 91 y con el narcotráfico. Este periodo prostituyó a los órganos de control y a la rama judicial. Hoy en día todas las ramas del poder público comen del mismo plato y por eso existe la corrupción en los niveles tan vergonzoso en el país.

Desde su experiencia, ¿cuál es la mejor forma de combatir la corrupción?

No se puede combatir solo denunciando, porque todas las ramas del poder público comen del mismo plato, pero lo que hay que hacer es seguir poniendo el dedo en la llaga, visibilizarla y denunciar a los corruptos.

¿En su 'libro blanco' contra la corrupción en Cartagena qué es lo más grave que encontró?

Se robaron la plata de los títulos judiciales, y se llevaron miles de millones de pesos. Los robos millonarios que se hicieron en el fondo de pensiones. Estas investigaciones involucran a dos actuales concejales de Cartagena que en su momento fueron jefes de la oficina del fondo de pensiones.

Denunció usted también en el libro blanco que había abogados del Distrito al servicio de contratos irregulares.

Daban poder a abogados particulares para reclamar títulos valores del Distrito y los consignaban en cuentas particulares. En la división que maneja los servicios públicos había funcionarios que crearon empresas que contrataban y subcontrataban con el Distrito, quedándose con millonarios contratos, pero la ciudad con obras a medias o 'elefantes blancos'.

William Dau es abogado de la Universidad del Rosario, con posgrado en Derecho Tributario. Ha sido veedor anticorrupción por más de 20 años. Foto: John Montaño- EL TIEMPO

¿Siente que las casas corruptas de la ciudad están atrás de las críticas y persecuciones a su administración?

Los ataques son permanentes. Donde se robaban más de un billón de pesos al año era lógico que no se iban a quedar callados, y por eso atacan a mi administración, tanto desde afuera como en el interior. Hoy, todavía estoy infiltrado y hay mucha gente con malas mañas que vienen de administraciones anteriores.

¿Infiltrados? ¿Hay aún funcionarios corruptos en la alcaldía?

La mayoría del personal de planta es gente buena y sana, pero también hay mucha gente que viene con vicios del pasado: contratistas con los que tuvimos que tragarnos el sapo y seguirlos contratando porque las obras no se pueden parar, pero que han pelado el cobre. Esos cambios no se dan de la noche a la mañana, pero poco a poco vamos depurando esta administración.

¿Quiénes están atrás de los ataques a William Dau y su administración?

Toda la clase política que fue derrotada, y no me refiero solo a los concejales, porque obviamente estamos en plan de choque con el cabildo. Esa clase política que financia todas las campañas, que financió a los concejales. Toda esa gente que le hizo campaña a William García, a Yolanda Wong. Todos los que los respaldaron, los periodistas a su servicio, todos, son los mismos que hoy me atacan.

La mejor forma de atacar la corrupción es con trabajo digno y educación, en esos frentes, ¿usted qué está llevando a cabo?

Hay un solo político en todo el planeta a quien yo admiro. Es un senador gringo que se llama Bernie Sanders. Yo aspiro, al cabo de mis cuatro años, haberle ofrecido a los cartageneros lo que Bernie Sanders llama empleo para todos, trabajo para todos, salud para todos y justicia para todos: con estos pilares no hay sociedad que no pueda salir adelante.

Sus críticos afirman que su administración no ejecuta y no desarrolla obras

Mi plan de Gobierno es Cartagena contra la corrupción y la pobreza. Y en Cartagena sí estamos desarrollando programas. La gente dice ‘¿alcalde dónde están las obras?’. Hombre, estamos en el primer año y este normalmente es un año para planear y hacer proyecciones, en el segundo año ya se van a celebrar contratos y en el tercer año ya se verán obras.

¿Cómo piensa combatir la pobreza?

Para luchar contra la pobreza hay que contratar cantidades de personas para irrigar cantidades masivas de dinero entre la población más vulnerable. Mediante la contratación de mano de obra no calificada hay trabajos como la limpieza de los canales. Con el Banco Interamericano de Desarrollo vamos a realizar un acuerdo para contratar cartageneros que intervengan y limpien de manera organizada en la Ciénaga de la Virgen.

¿Qué programas de esta administración requieren la contratación masiva de personal?

Contratamos 350 personas para el grupo barrio heroico, que hizo pedagogía durante la pandemia. Vamos a contratar a otras personas para trabajar en las playas, capacitando a los bañistas en la responsabilidad de mantener auto protección. Quiero crear otro grupo de personas para que sean los guardianes del mangle frente a la devastación.

¿Qué tanto alteró la pandemia su plan de desarrollo?

Nuestro plan de desarrollo se terminó de ajustar en medio de la pandemia, tuvimos que hacerle modificaciones porque sabemos que vamos a tener menos ingresos. No obstante, es el plan de desarrollo más ambicioso que se ha visto en Cartagena. Un plan de desarrollo tiene normalmente 200 metas, el nuestro tiene 650 metas.

¿Y cree que el tiempo le va a alcanzar para cumplir con todo lo que plantea este plan de desarrollo?

Seguimos adelante con nuestro plan de desarrollo, y seguramente no podremos cumplir todas las metas porque es muy ambicioso, pero si nos acercamos nos podemos dar por bien servidos.

¿Cómo quiere que lo recuerden los cartageneros cuando acabe su administración?

La persona que acabó con la pobreza y posicionó a Cartagena en el siglo XXI entre la red de ciudades mundiales importantes. Cartagena tiene que hacer parte de la red de ciudades más importantes del mundo y tener obras por doquier.

¿Qué quiere decirle hoy a los corruptos y críticos que no daban un centavo por su éxito como gobernante?

Los corruptos no estaban tan preparados para enfrentarme a mí como yo a ellos, porque la ley, el derecho y la justicia están de mi lado. Quienes han obrado mal son ellos, y van a caer. Antes de posesionarme, a finales del 2019, tuve una reunión en el Palacio de Nariño y allá me abordó una asesora del presidente Iván Duque, que es cartagenera, y me dijo: ‘alcalde los corruptos están apostando a que nos vas a durar tres meses en el cargo antes de ser destituido’. Pues vea llevo nueve meses y acá estoy.

Pero también hay un pueblo que sigue creyendo en usted

Ellos no pensaban que me iba a defender así de bien y que la ciudadanía me iba a respaldar, la ciudadanía no come cuento la gente ya no va a vender su voto.

Usted ha manifestado que ha recurrido a la Agencia Jurídica del Estado para el caso ‘Aquarela’, ¿por qué?

Cartagena siempre ha sido un despelote. Acá nadie sabe quién nos tiene demandados y por cuánto. Como los que manejaban la oficina jurídica eran unos malandrines, que participaban en la feria del robo a los recursos públicos, estábamos totalmente perdidos y por eso recurrimos a la Agencia Jurídica del Estado para que nos asesorara. Ellos ya están asesorando un montón de procesos jurídicos que hay contra Cartagena y nos están asesorando con el caso de ‘Aquarela’ y otros procesos.

¿Cómo se siente hoy que su administración es blanco de investigaciones por parte de la Contraloría y la Procuraduría?

No me siento tranquilo, porque a nadie le gusta que le investiguen a sus funcionarios y menos que lo suspendan, pero esto es una pelea y una persecución política para afectar mi gobierno.

¿Cómo el sueldo que ostentaba la primera dama, Cynthia Pérez Amador?

En el caso de Cynthia Pérez, esas demandas no son válidas, ella tiene derecho a su sueldo de 7 millones de pesos; pero el contralor impuso esta medida arbitraria, y eso no tiene recurso. No es que él tenga razón, pero le vamos a rebajar el sueldo y vamos a seguir peleando y a este procurador le voy a armar la guerra. Vamos a tomar medidas legales contra él.

¿Por qué sale la secretaria general Diana Martínez Berrocal?



Lo que buscaban era sacar a Diana Martínez de la Secretaria General porque ella ha sido una piedra en el zapato para los corruptos. Concejales y no concejales vinieron a proponerle negocios ilícitos y ella los mandaba al chorizo y luego me contaba.

¿Qué responsabilidad tienen los órganos de control en el avance de la corrupción en la ciudad?

Ellos comen del mismo plato y se tapan con la misma cobija. En los próximos días vamos a hacer públicas unas grabaciones de como la Contraloría come del mismo plato de la corrupción.

John Montaño

Redactor de EL TIEMPO

Cartagena

En Twitter: @PilotodeCometas