El alcalde de Cartagena, William Dau Chamat, inició su participación en el City Lab 2022, en la sección exclusiva para mandatarios clave de ciudades del mundo, denominada Mayors Innovation Studio.



El foro contó con la apertura de Michael R. Bloomberg, fundador de Bloomberg LP y Bloomberg Philanthropies. El evento se desarrolla en Ámsterdam, Países Bajos.



Países Bajos es líder global en la lucha contra el cambio climático.



Países Bajos, aliado de Cartagena

en la lucha contra el cambio climático

El alcalde tendrá una audiencia privada con el Sr. Henk Ovink, enviado especial del Gobierno de los Países Bajos para asuntos de Agua FACEBOOK

El Alcalde Dau fue invitado a participar del Mayor Innovation Studio, un espacio exclusivo para conversar sobre los retos que tienen las ciudades en materia de planeación territorial, crecimiento económico y desarrollo.



A la vez, según el Distrito, el alcalde sostendrá reuniones estratégicas clave para el futuro de la ciudad, todo en el marco del proyecto de cooperación para Cartagena, Water as Leverage o Construyendo con el Agua, que se realiza con el gobierno de los Países Bajos.



El William Dau se estará reuniendo con bancas de inversión extranjera, buscando garantizar cofinanciación para el proyecto y las obras de infraestructura en Cartagena.



"El alcalde tendrá una audiencia privada con el Sr. Henk Ovink, enviado especial del Gobierno de los Países Bajos para asuntos de Agua (firmante del Memorando de entendimiento que tenemos entre Cartagena y Países Bajos)", señala el Distrito.



La agenda del Alcalde en Ámsterdam tendría como fin buscar soluciones a los problemas estructurales de la ciudad en materia de drenajes pluviales y ordenamiento territorial.



El Alcalde de Cartagena participa por invitación del mismo Michael Bloomberg, presidente de Bloomberg Philantrophies, creador del concurso “Global Mayors Challenge”, en el que Cartagena quedó como finalista con la estrategia TRIN, la cual recibió una primera financiación de 50.000 dólares y ahora se encuentra en proceso de implementación, gracias al apoyo de Conectando Caminos por los Derechos, señala el Distrito en comunicado de prensa.

William Dau con LaToya Cantrell, alcaldesa de New Orleans. Foto: Distrito de Cartagena

Intercambio de experiencias

con otros alcaldes del mundo

Dau logró reuniones con alcaldes de diversas ciudades del mundo para intercambiar experiencias en transporte público, turismo, centros históricos, entre otros temas de interés para Cartagena FACEBOOK

En su primer día, el alcalde William Dau Chamat participó de las conferencias presididas por Ricky Burdett, Professor of Urban Studies and Director of LSE Cities, London School of Economic Political Science; Ricardo Hausmann, fundador y director de Harvard´s Growth Lab y Rafik Hariri, Profesor Practice of International Political Economy, Harvard Kennedy School. También conversó con la alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, y con Michael Bloomberg, presidente de Bloomberg Philantrophies.



"Dau logró reuniones con alcaldes de diversas ciudades del mundo para intercambiar experiencias en transporte público, turismo, centros históricos, entre otros temas de interés para Cartagena", informa el Distrito.



Tuvo intercambios con los mandatarios de Oporto, Portugal: Rui Moreira; Lusaka, Zambia: Chilando Chitangala; New Orleans, Estados Unidos: Latoya Cantrell; entre otros. Con ellos está trabajando en hermanamiento y cooperación internacional.



El Alcalde de Cartagena continuará participando con una agenda activa en este evento, con el que Bloomberg Philantrophies busca contribuir en el ejercicio de lo público en el mundo, teniendo en cuenta sus objetivos misionales: trabajar para asegurar larga y calidad de vida para muchas personas; dar soluciones ya probadas a necesidades insatisfechas; mantenerse flexible a inversiones arriesgadas para maximizar el impacto; confiar en datos y medir el Progreso; centrarse en las ciudades para guiar el progreso; identificar y articular con socios estratégicos y liderar desde el frente y no dudar en tratar temas controversiales.

Bloomberg Philantrophies

Michael Bloomberg aporta la gran mayoría de ganancias de Bloomberg LP, la compañía de tecnología financiera, de datos y medios que fundó en 1981, para apoyar el trabajo que realiza Bloomberg Philantrophies.



Bloomberg Philanthropies trabaja para mejorar las vidas de millones de personas en 941 ciudades y 173 países, y en 2021 distribuyó $1.66 billones de dólares a nivel mundial. Durante su vida Michael Bloomberg ha donando cerca de $12.7 billones.



Bloomberg Philantrophies se basa en la experiencia de Michael Bloomberg en negocios, gobierno y filantropía, lo cual guía todo su trabajo para salvar y mejorar vidas alrededor del mundo.



