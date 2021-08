Se 'esfumaron' $ 100 millones que Will Smith donó a vendedores de Cartagena

La Fiscalía investiga los presuntos delitos de peculado por apropiación y prevaricato por acción en la Secretaría de Espacio Público de Cartagena, luego de que se 'esfumaran' los 100 millones de pesos que el actor norteamericano Will Smith donó para los vendedores informales del centro histórico.



La suma fue donada por el actor para la gente que no pudo trabajar durante la filmación de la película Gemini Men, que tuvo como telón de fondo a la ciudad colonial, en abril del 2018.



(En contexto, Video: Así se despidió Will Smith de Cartagena)

La filmación, con la visita de Ang Lee, director; Will Smith, protagonista, y media docena más de estrellas del cine, se convirtió entonces en una nueva vitrina internacional para la ciudad



Durante varios días, el barrio Getsemaní, las principales plazas del centro histórico y las murallas, de más de cuatro siglos, fueron el set en el cual Will Smith y sus dobles escapan de un clon asesino venido de otro tiempo.



(También, Robo de película: con soplete se llevan millonaria suma de carro de valores)

Para ello, el 19 de marzo del 2018 se suscribió el contrato UC-15-2018 entre Andrés Calderón Rodríguez, representante legal de Dynamo Producciones S.A.S. –en representación del equipo de filmación de Gemini Man– y la Alcaldía de Cartagena, señala un documento de la Fiscalía conocido por EL TIEMPO.



El fin del contrato era el aprovechamiento del espacio público del centro histórico, de forma temporal, para la filmación.



(Lo invitamos a leer: Atracan al cantante Erick Escobar en Valledupar)

Facebook Twitter Linkedin

Will Smith grabó en Colombia 'Gemini Man', dirigida por Ang Lee. Foto: Efe

Así, las escenas de acción, combates, escapes y acrobacias en motocicleta, que se repitieron muchas veces, tuvieron como telón de fondo al Corralito de Piedra.



En las redes sociales también se hicieron virales los videos de Will Smith con las palenqueras, haciendo bromas y fotos con los transeúntes en las calles, e incluso el actor afro bailó champeta con los músicos locales más representativos de la ciudad.



(Además: Con video, mujer dice que policía la atacó con taser en sus partes íntimas)



Durante 12 días Will Smith fue un cartagenero más.



Pero su mayor acto de generosidad lo tuvo con 600 vendedores informales que ocupan esquinas y andenes, quienes por causa del cierre de calles, plazas y murallas para el rodaje del film dejaron de percibir el sustento diario de manos del turismo.



(Lo invitamos a leer: En Maicao exigirán carné de vacunación contra el covid-19)

"Los vendedores del centro histórico que tienen confianza legítima dejaron sus puestos de trabajo por varios días por la realización de la película, lo cual los afectó económicamente; por lo tanto, la producción destinó una compensación por los días no laborados que tasaron entre 200.000 y 400.000 pesos por persona, dependiendo de la actividad desarrollada", le dijo a este diario María del Pilar Rocha Pacheco, representante legal de la Veespú, veeduría del espacio público de Cartagena, y una de las demandantes en este caso.



Sin embargo, de los 600 vendedores censados para este pago, solo 26 recibieron parte del dinero prometido. "A unos les dieron 50.000 pesos y a los que más suerte tuvieron les dieron 100.000 pesos", añade Rocha Pacheco.



(Vale la pena leer: Una mujer trans presenta las noticias en Telemedellín)

Solo vendedores con confianza legítima

La Fiscalía busca a un exfuncionario de la Secretaría de Espacio Público de la ciudad de nombre Mario Rafael Puertas Cuevas, a quien la Veeduría señala de ser la persona que les entregó parte del dinero en efectivo a algunos vendedores estacionarios.



No obstante, desde la Secretaría de Espacio Público de la ciudad señalan que ningún funcionario debió, ni debe entregar dinero en las calles a nombre del Distrito, pues es contrario a la ley.

Los vendedores del centro histórico que tienen confianza legítima dejaron sus puestos de trabajo por varios días por la realización de la película, lo cual los afectó económicamente... FACEBOOK

TWITTER

Según el Distrito, solo vendedores inscritos en la plataforma del registro único de vendedores con la figura de confianza legítima recibieron dicha compensación. Pero los informales dicen que la gran mayoría no vieron un centavo de la donación que hizo la estrella del séptimo arte. ¿Qué se hizo el resto del dinero?

John Montaño

Corresponsal de EL TIEMPO

Cartagena

En Twitter: @PilotodeCometas

Más noticias en Colombia

Narrativas 21, una plataforma que cuenta desde la academia

Anularon elección de alcaldesa de Urrao, Antioquia