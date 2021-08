Habla productora de película de Will Smith sobre dinero de informales

Dynamo Producciones S.A. respondió a los señalamientos de María del Pilar Rocha Pacheco, representante legal de la Veespú, veeduría del espacio público de Cartagena, según los cuales, vendedores ambulantes del Centro Histórico de la ciudad no fueron compensados en su totalidad luego de la filmación de la película Gemeni Men, protagonizada por el actor y productor Will Smith, en abril del 2018.



La Fiscalía investiga los presuntos delitos de peculado por apropiación y prevaricato por acción en la Secretaría de Espacio Público de Cartagena en este caso.



(En contexto: Se 'esfumaron' $ 100 millones que Will Smith donó a vendedores de Cartagena)

“Con recursos de la producción 'Gemini Man' se compensó a los vendedores informales del centro histórico de Cartagena, por cuenta de las eventuales afectaciones en sus ingresos que pudieran sufrir por los días de la filmación de la película”, respondió Dynamo Producciones S.A. a EL TIEMPO vía correo electrónico.



Una de las empresas productoras de la película es Overbrook Entertainment, fundada por Will Smith y James Lassiter en 1997. En la ficha técnica del filme figura James Lassiter como uno de los principales financiadores.



Ambos productores han financiado una veintena de películas, entre ellas 'Gemini Man'.



(También: Fundación Santo Domingo trabaja por seguridad alimentaria de barranquilla)

Sin embargo, según María del Pilar Rocha Pacheco, solo 26 de 600 vendedores fueron compensados con los dineros que entregó la productora. Además, según denuncia de Veespú, los dineros que la productora del filme destinado a los informales no habría sido entregado en su totalidad.

Acuerdo fue de Dynamo con informales

La suma fue entregada por la productora del actor para la gente que no pudo trabajar durante la filmación de la película Gemini Man, que tuvo como telón de fondo a la ciudad colonial, en abril del 2018.



El exgerente de espacio público de Cartagena, Iván Castro, aseguró que la ciudad nunca recibió donación alguna de Will Smith para los vendedores ambulantes, pero sí hubo un acuerdo entre la productora y los informales.



(Lo invitamos a leer: Masacre en resguardo indígena de Nariño ya había sido anunciada)

Contrato de aprovechamiento de espacio público

Nunca manejé recursos de esa producción, mi única tarea fue recorrer el Centro Histórico con personal de la productora y explicarles cuales eran las plazas y escenarios en concesión FACEBOOK

TWITTER

De otro lado, Dynamo Producciones S.A. respondió que firmó un contrato de aprovechamiento económico del espacio público en modalidad de uso temporal No UC-15-2018 para la realización de eventos en la ciudad de Cartagena (en adelante el “Contrato”), el cual tiene como fundamento jurídico la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015 y los acuerdos del Consejo de Cartagena número 019 de 2003 y 010 de 2014.



Este contrato estableció las necesidades de uso del espacio público según los planes de rodaje de la producción y el valor a pagar en COP $100.047.807,00. Dicho dinero fue consignado en cumplimiento de la norma aplicable a la cuenta del Fondo de Recuperación del Espacio Público según lo establece el Acuerdo 010 de 2014 en su artículo 19, por medio de giro electrónico el 27 de marzo de 2018.



(Le puede interesar: Conozca dónde vacunarse contra covid-19 en Medellín este fin de semana)

Nunca manejé recursos de esa producción, mi única tarea fue recorrer el Centro Histórico con personal de la productora y explicarles cuales eran las plazas y escenarios en concesión FACEBOOK

TWITTER

El TIEMPO también habló con Mario Rafael Puertas Cuevas, el exfuncionario de la dirección de Espacio Público, señalado por Veespú como el hombre que entregó dinero en efectivo de la producción a vendedores informales.



Puertas Cuevas desmiente los señalamientos.



“Nunca manejé recursos de esa producción, mi única tarea fue recorrer el Centro Histórico con personal de la productora y explicarles cuales eran las plazas y escenarios en concesión”, señala el hombre.



Asegura que los señalamientos son una retaliación de algunos vendedores ambulantes por los años de operativos, sellamientos y confiscaciones que hizo a vendedores ilegales en la Ciudad Colonial.

CARTAGENA

Más noticias en Colombia

La hazaña del colombiano que nadó el lago Ontario en Canadá

Mujeres lanzaron billetes al aire y bloquearon calle en Medellín