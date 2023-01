Diferentes reacciones han generado en el departamento la decisión del Gobierno Nacional de crear una 'Gerencia para La Guajira', través del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), con el fin de atender la crisis humanitaria del pueblo wayú.



Con esta gerencia se busca frenar la muerte de menores wayú por desnutrición y reducir las brechas de acceso y calidad de servicios básicos como la salud, el agua y la alimentación.



La gerencia estará dirigida por el médico pediatra Luis Gómez Pimienta. Un guajiro que fue viceministro de Salud, alcalde de Riohacha y militante del M-19, y es muy cercano al presidente Gustavo Petro.

Corte Interamericana de Derechos Humanos

(CIDH) falló en favor del pueblo wayú

Wayús piden al Gobierno nacional menos anuncios y más acciones en el territorio que salvaguarden la vida de los niños. Foto: Eliana Mejía Ospino

si no dan herramientas necesarias para el funcionamiento de esa gerencia, va a ser un fracaso más, porque aquí han colocado muchos gerentes y hoy tenemos más crisis de la que teníamos anteriormente

Aunque todos ven con buenos ojos la designación de Gómez, se escuchan voces a favor y en contra. En especial de la forma cómo funcionaría esta gerencia para la atención integral de la población wayú y así dar cumplimiento a la sentencia T-302 de 2017 que declaró el estado de cosas inconstitucionales en La Guajira.



Los líderes indígenas le recordaron al Gobierno Nacional que desde el 2015 se han nombrado varias gerencias para La Guajira para administrar los recursos de agua potable, salud y educación, sin que se vean mejores resultados.



Javier Rojas, uno de los peticionarios de las medidas cautelares otorgadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en favor del pueblo wayú, durante la socialización de esta figura, le pidió al Gobierno nacional menos anuncios y más acciones en el territorio que salvaguarden la vida de los niños.



“Pregunto ¿Si el presidente le dará plenas facultades para tomar decisiones y poder sentarse con las autoridades a tomar decisiones?, porque si no cuenta con esto, será una figura más política, burocracia le llamo a eso y esa es mi preocupación”, cuestionó Rojas.



Recordó además que el 2022 cerró con 85 muertes por desnutrición en La Guajira, 39 de ellas registradas antes de que llegara este Gobierno 39 niños, “es decir 47 ya los carga en el hombro este Gobierno”, puntualizó.



Recalcó, que no serán la piedra en el zapato para ningún Gobierno que haga las cosas bien, pero, ya es hora de ver las acciones, por lo que les pidió mirar el retrovisor porque el Estado ha intentado hacer las cosas con o sin ellos y los niños se siguen muriendo.



Por su parte, la líder wayú Matilde López Arpushana, una de las accionantes, aseguró que “si no dan herramientas necesarias para el funcionamiento de esa gerencia, va a ser un fracaso más, porque aquí han colocado muchos gerentes y hoy tenemos más crisis de la que teníamos anteriormente”.

Será un gerente para todos los temas de La Guajira

El hambre acosa a los niños Wayú en La Guajira: comunidades indígenas siguen a la espera de la repuesta del Gobierno, al proyecto bandera que ellos trabajaron. Foto: Eliana Mejía

Sin embargo, algunos sectores opinan que la gerencia se debe a la desconfianza que el presidente Petro le tiene a los políticos del departamento por los temas de corrupción en que se han visto envuelto, lo cual ha recalcado varias veces “yo le tengo susto a los gobernadores de La Guajira”, dijo en su última visita.



Según lo dado a conocer por el Consejero presidencial para las Regiones, Luis Fernando Velasco, en la gerencia, que será como una Consejería, estará Luis Gómez, quien no está definido solo para el tema wayú, “la idea es que nos ayude a coordinar la acción en toda la región”, sostiene Velasco.



Velasco explicó que la gerencia integrará los recursos de todos los estamentos del orden nacional para la región, a los cuales se le adicionaran más recursos, de acuerdo a lo anunciado.



Mientras tanto, las comunidades indígenas siguen a la espera de la repuesta del Gobierno, al proyecto bandera que ellos trabajaron para darle respuesta a la crisis humanitaria en La Guajira.

Se dispararán las cifras de muertes

El hambre acosa a los niños Wayú en La Guajira. Foto: Eliana Mejía

Por su parte, el nuevo gerente asegura que arrancará su trabajo con un plan de choque, en el que los accionantes han planteado una intervención masiva, con más de mil actores de diferentes grados de escolaridad, desde médicos profesionales hasta activistas de detención de riesgo, la cual ha sido aceptada por la Corte.



“Con el hecho de ir al campo y de hacer a la vez atención, prevención y caracterización, hará que en esta primera etapa aparezcan más muertos reales”, puntualizó Gómez.



Eliana Mejía Ospino

Especial para El Tiempo

Riohacha