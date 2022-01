Siguen protestas de la comunidad indígena wayú La Ceiba Macedonia, que completan 11 días en huelga de hambre y encadenados, en contra de la cárcel de Riohacha, en reclamo de sus derechos fundamentales por posible invasión de sus territorios ancestrales.



Esta vez los miembros de la comunidad y los tres huelguistas protagonizaron un plantón en las instalaciones del aeropuerto Almirante Padilla, para despedir a la viceministra (e) Yolanda Pinto y actual directora de Consulta Previa del ministerio del Interior, quien fue a reunirse con ellos, pero no se logró el encuentro, al parecer por diferencias.



No aceptaron el cambio de sitio

... por directrices de Bogotá no podía entrar a territorio, y que la reunión debía ser en Riohacha, pero sí llegó al predio de la cárcel y es prácticamente al lado de nosotros a unos 200 metros

La molestia de los wayús, se debió al cambio del sitio de la reunión tras la llegada de la viceministra, ya que les exigían que debía realizarse en las oficinas de la Unidad de Víctimas y los indígenas esperaban que fuera en el sitio de protesta, en donde se construirá la cárcel.



“Nos dijeron que por directrices de Bogotá no podía entrar a territorio, y que la reunión debía ser en Riohacha, pero sí llegó al predio de la cárcel y es prácticamente al lado de nosotros a unos 200 metros”, indicó Yesi Iguarán Ballesteros, autoridad tradicional y huelguista.



Explica que no aceptaron el cambio de sitio porque se le debe dar formalidad a los compromisos “exigimos el respeto por la palabra más que todo, porque a algunos se le olvida”.

Piden revisar la resolución

de no procedencia de consulta previa

La comunidad venia esperando la reunión desde el día lunes, la cual no se dio por inconvenientes por pate de los funcionarios, situación que le fue informada a las cuatro de la tarde de ese mismo día.



“Nosotros entendimos, por eso en recompensa de esta situación pedimos que tenía que ser dentro del territorio”, sostiene Iguarán.



Las comunidades indígenas fueron contactadas nuevamente por funcionarios del ministerio del Interior para reprogramar la reunión, la cual se estaría realizando posiblemente el próximo 10 de enero.



La comunidad plantea que no se puede realizar antes, ya que a partir del 2 de enero los mayores se disponen a realizar una adecuaciones para la exhumación de unos restos de un familiar, lo cual hace parte de sus usos y costumbres y es conocido como el segundo velorio.



El propósito de la reunión programada con el ministerio y los miembros de la comunidad, era revisar la resolución de no procedencia de consulta previa, emitida por esta entidad. La comunidad reclama ser consultados.

No han tenido apoyo de la secretaría de Salud





Sobre el estado de salud de los huelguistas, Iguarán señala que se encuentra bastante deteriorado puesto que completan 11 días sin tomar alimentos, pero deben mantenerse en pie de lucha debido al acuerdo hecho con todos los miembros de la comunidad.



Sin embargo, lamenta la no presencia en el territorio de los funcionarios de la secretaría de Salud Distrital, para evaluar el estado de salud de las dos mujeres y un adulto mayor, que protagonizan la huelga de hambre.



Eliana Mejía Ospino

Especial para El Tiempo

Riohacha

