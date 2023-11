Wayús bloquean empresa de servicio de envíos por la pérdida de dos bultos de mochila

Por la pérdida de dos bultos con mochilas artesanos wayús bloquean las instalaciones de la empresa de envío Inter Rapidísimo en Riohacha, con el propósito de que le reconozcan el valor de la mercancía valorada en más de nueve millones de pesos, ya que han quedado sin capital de trabajo.



El calvario para los artesanos de tres comunidades indígenas, quienes se unieron para cumplir con los pedidos de entrega a un cliente en la ciudad de Cartagena comenzó el pasado 5 de septiembre.



(Además: Salvavidas de Cartagena bloquean ingreso de turistas al muelle de la Bodeguita)

En esta oportunidad, relatan que fueron enviados tres bultos, uno con destino a la ciudad de Barranquilla el cual llegó sin contratiempo y dos a Cartagena.



“Los bultos iban con direcciones exactas para ser entregados en los locales comerciales de los clientes, el de Barranquilla a las 11 de la mañana ya el cliente tenía su bulto en la mano, el de Cartagena nunca llegó”, explica Katerine Banquez, una de las voceras de los artesanos.



De inmediato se encendieron las alarmas y comenzaron a indagar con la empresa de envío, en donde al parecer les reportaron que los bultos habían sido entregados al destinatario.



(También: Cartagena: asalto a una empresa de giros en las Faldas de La Popa terminó en balacera)



“Al artesano le informan que los bultos habían sido entregados al destinatario, él dijo: ¿Cómo así? El señor no ha recibido nada. Revisan los vídeos de seguridad allá en Cartagena y hubo una persona que se acercó con un documento falso que no coincide con el número de cédula de quien recibe la mercancía y reclamó los dos bultos de mochila”, denunció Banquez.

El paisano no se da cuenta que en el momento en que le entregan la guía el valor que el sistema arrojó en el cual está valorizado un bulto de mochila son de 120 mil pesos FACEBOOK

TWITTER

Desde ese tiempo, los artesanos han venido presentado una serie de reclamaciones a través de correos, derechos de petición y otros mecanismos de ley, para tratar de recuperar por la vía legal su mercancía, pero, la respuesta no fue la esperada, les anunciaron que indemnizarían sobre el valor declarado de la mercancía en el envío.



Al parecer, una de las inconsistencias es que al momento del envío de la mercancía no se les preguntó el valor real de la misma, quedando consignado en la guía que el valor del contenido de cada bulto es de 120 mil pesos.



(Lo invitamos a leer: El largo historial de alias ‘Torroso’, uno de los delincuentes más buscados del país)



“El paisano no se da cuenta que en el momento en que le entregan la guía el valor que el sistema arrojó en el cual está valorizado un bulto de mochila son de 120 mil pesos. Los dos bultos de mochilas dan un valor de 240 mil pesos, que es lo que la empresa Inter Rapidísimo le está dando como solución al caso para el pago de indemnización de esos artículos”, indicó Banquett.

De acuerdo a lo denunciado por los artesanos el valor en factura de la mercancía enviada es de 9.765.000 pesos, sin embargo, consideran que es mucho más grande la pérdida, puesto que llevan más de dos meses con las manos cruzadas sin poder trabajar al perder dicha inversión con la que derivan su sustento diario.



“Desde el mes de septiembre están sin capital de trabajo, sin mano de obra para trabajar y no han podido hacer envíos porque están manos cruzadas”, sostuvo.



Banquez, denuncio además, que este lunes cuando se tomaron las instalaciones de la oficina para no permitir el ingreso y la salida de mercancía se acercaron usuarios a reclamar, “una señora que puso un bulto de mochilas el día jueves y ayer que la persona recibe en el destino hacían falta 10 mochilas, la empresa como tal viene con una falencia”.

La protesta completa dos días y los manifestantes han indicado que no se moverán hasta tanto no les cancelen el valor comercial de las mochilas, “es la única forma que hemos logrado para que los gerentes y altos mandos se comuniquen con nosotros, ayer todo el día estuvieron en contacto con nosotros y están dispuestos en pagar el valor comercial”, dijo.



Es de señalar que al conocerse la noticia, las redes sociales estallaron y son varias las reacciones y los casos que han salido a la luz pública por parte de afectados, quienes denuncian irregularidades y grandes pérdidas en el envío de sus encomiendas, muchos de ellos emprendedores.



Sobre el caso no se conoce de forma oficial un pronunciamiento de la empresa de envío.

Eliana Mejía Ospino

Especial para El Tiempo

Riohacha