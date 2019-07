Familia de colombiana en estado de coma en México pide ayuda

Wanda León Suárez, quien le ha dado triunfos al departamento del Tolima en el exigente deporte del motociclismo, permanece en estado de coma desde el 18 de mayo pasado cuando se cayó de su motocicleta en una práctica que realizaba en la ciudad de Monterrey, México.

La menor de 16 años, nacida en Ibagué, Tolima, donde cursa el grado noveno en el Liceo Nacional, viajó a Monterrey en mayo pasado para competir en el Italika Women's International Cup, pero en una práctica en el autódromo perdió el control del aparato y al caer en el asfalto sufrió un trauma craneoencefálico severo.



Sus padres, Karol Suárez y José León, viajaron de inmediato y la han acompañado todo este tiempo en México, pero ahora ellos piden ayuda económica para trasladarla a Ibagué, su ciudad natal.



"El traslado debe hacerse en ambulancia aérea medicalizada, cuyo costo es de 60.000 dólares, unos 180 millones de pesos, y nosotros no tenemos esa plata", afirmó Karol.

Suárez, quien laboraba en un banco de Ibagué pero renunció para estar junto a su hija, aseguró por su parte que "le pedimos al Gobierno, a empresas o a ciudadanos de buen corazón, que nos ayuden, que nos den su mano, pues somos una familia de condición humilde y no tenemos el dinero para asumir los costos del traslado".



El hombre añadió que su hija entró al mundo del motociclismo cuando tan solo tenía 9 años de edad.

Wanda León Suárez entró al mundo del motociclismo cuando tan solo tenía 9 años de edad. Foto: Cortesía.

Wanda, quien ha representado al Tolima en eventos nacionales, recibió en su momento una intervención quirúrgica mediante coma inducido, pero "al quitarle los sedantes no reaccionó, y desde el día del accidente no ha despertado".



"No está conectada a ningún aparato pues respira normalmente y la alimentación es a través de una sonda", dijo la madre, y agregó que, a veces, mueve un brazo o una de sus piernas "lo que indica que su cerebro reacciona de manera positiva".

Los neurólogos que la atienden le dieron de alta el viernes pasado y ellos consideran que la deportista puede ser trasladada a Colombia para que permanezca en su casa.



"Los médicos afirman que, con el paso del tiempo, va a reaccionar pues el cerebro regenera las neuronas", dijo su mamá, y señaló que ella ya había participado en otras competencias realizadas en México.



"La niña permanece en el Hospital y vamos a estar en este país hasta que Dios nos ayude", dijo la mujer y destacó la ayuda que en Monterrey ha recibido de Jorge Pérez, organizador de la carrera internacional. También han contado con el apoyo de familias colombianas y mexicanas que les regalan comida, agua y hospedaje.

Wanda corre desde pequeña en las pistas de motociclismo del país. Foto: Cortesía.

Juan Pablo Ruiz, presidente de la Liga de Motociclismo en Tolima, afirmó que están tocando puertas y buscando ayuda para que el traslado se haga lo antes posible.



"Wanda es una deportista destacada y muy consagrada, desde pequeña corre en las pistas de motociclismo del país y a su corta edad ha cosechado triunfos", señaló Juan Pablo Ruiz.



FABIO ARENAS

PARA EL TIEMPO