¡Vuelve la fiesta de acordeones a Valledupar!

“Ese que escribe versos, repleto de verano, estando en primavera, ese soy yo”, la combinación de estas estrofas sencillas, de la canción ‘Fantasía’, matizadas de romanticismo, han inmortalizado al compositor Rosendo Romero Ospino el ‘Poeta de Villanueva’.



“Es una canción hecha a una mujer muy hermosa. Después de haberme cautivado el corazón, el alma, mi musa, fue como la paloma que no se le han cortado las alas”, describe el compositor.



Sus letras, arreglos melódicos y sentimientos, narrados en versos líricos y poéticos, hacen que este compositor sea considerado entre los más relevantes en el género de la música vallenata.



Su carrera profesional inició en 1974, con la canción ´La Custodia del Edén’, todavía era un campesino natural, recién salido de la Serranía del Perijá, que llegó a su pueblo para demostrar su talento, tejidos en historias, versos y música.



“Aquí está el son que tú me habías pedido, vengo a cantarlo, dulce amada mía. Suena acordeón de triste melodía que ejecutaban los artistas viejos”, dice uno de los estribillos de esta canción.



“No había tenido la experiencia de un noviazgo, quería besar como lo hacían en las películas. Hubo una chica que me cautivó y me dijo: “Bésame”, era como el silencio más maravilloso del mundo, de allí nació este tema”, recuerda Romero.



Desde entonces hasta la fecha, ha compuesto 220 canciones: Romanza, Sueños de conquista, Navidad, Mi poema, Despedida de verano, Noche sin luceros, Cadenas Villanuevero, Me sobran la palabra, La Zenaida, entre otras.



“Noche sin luceros es el primer poema que se canta en el vallenato, hay una participación de figuras literarias especialmente la anáfora”, explica el poeta villanuevero.



A cada una de ellas, Rosendo le imprime un sello especial, lleno de añoranzas y personificación.



“Al principio eran ‘versos arrumados’ porque no tenía idea de cómo hacer estrofas, rimas, estribillos, coro. Quien me enseñó eso fue mi paisano Daniel Celedón”, comenta el artista.



A partir de allí cosechó grandes éxitos y triunfos, ocupando un sitial especial en el folclor del Valle de Upar.



Sus temas han sido inmortalizados por voces como: Diomedes Díaz, Jorge Oñate, Iván Villazón, Alberto ‘Beto’ Zabaleta, El Binomio de Oro, Leonardo Fabio, Mariachi Garibaldi de México, Dorys Salas, Leodan, Otto Serge, Rafael Ricardo, Juan Piña, Armando Hernández, Alfredo Gutiérrez entre otros.



Este año el ‘Poeta villanuevero’ cumple 47 años de trayectoria musical y será homenajeado en la edición 54 del Festival de la Leyenda Vallenata.

“Este homenaje es un logro en mi vida musical. Casi todos los compositores luchamos por tener éxito y los he tenido. Me llena de gratitud con Dios, con mi papá que fue quien me heredó esta inspiración y con mi público”, precisó.



La Fundación lo escogió como representante de su dinastía y también para exaltar a todos los compositores vallenatos a través de su trayectoria artística.



Como se recordará, el festival vallenato se fue de viaje en el 2019, con una ‘parada virtual’ que se realizó el año pasado.

En esta ocasión, la fundación quiere continuar el evento de manera presencial para preservar las manifestaciones culturales, al igual que contribuir con la reactivación económica de la región.



El certamen se llevará a cabo del 13 al 17 de octubre, durante la programación se desarrollarán la mayoría de concursos de acordeón en todas sus categorías, piquería y canción inédita vallenata, entre otros.



Como apertura está contemplado el tradicional desfile de piloneras y la acostumbrada caravana de Jeep Willys parranderos que se realizará en Valledupar.



Se espera el mayor número de concursantes y visitantes del país y del exterior.



“Apenas se está armando la programación. Se está analizando cada recomendación de la alcaldía. La idea es que ojalá para ese entonces, los asistentes estén vacunados”, resaltó un funcionario de la alcaldía.

Ludys Ovalle Jácome

Especial para EL TIEMPO

Valledupar

