‘Voy a ser el primer policía y promotor de la ciudad’: Jaime Beltrán

Jaime Andrés Beltrán, candidato a la Alcaldía de la capital santandereana por el partido Colombia Justa Libres, quiere llegar al primer cargo del municipio tras estar durante dos periodos en el Concejo.

El comunicador social, especialista en dirección de empresas y en gestión pública con una maestría de política en territorio, habló sobre sus propuestas en la recta final de su campaña.



¿Cómo fue su llegada a la política?



Se da como un tema vocacional como pastor de jóvenes, llegué hace 18 años al barrio Miraflores, comuna 14, ayudando a sacar jóvenes de la droga.

¿Por qué nace la visión de llegar al Concejo?



Porque no habían políticas públicas de qué poníamos a hacer a los jóvenes, eso fue lo que hizo que con 28 años de edad me lanzara al Concejo con la votación más grande y 4 años volvimos a llegar con más votación.



¿Qué le dejó el paso por el Concejo?



Que lo público es muy diferente a lo privado. Tiene dinámicas que varían, pero el paso por el Concejo me ayudó a que como gobernante uno tiene muchas herramientas para ayudar a la gente, pero los intereses particulares dejan a un segundo plano a la sociedad. El Concejo me permitió recorrer todos los barrios y encontrarme con toda la problemática.

¿Qué se encontró?



Abuso sexual en menores, microtráfico en familias, pornografía infantil, alquiler de niños en los semáforos. Hacer política no es fácil y menos cuando se compite con gente que su única fuerza es el dinero y la maquinaria.



Si tuviera que resumir en una frase todo lo que quiere hacer si llega a la Alcaldía, ¿cuál sería?



Devolver la ciudad a los bumangueses. El bumangués le perdió la esperanza a la ciudad. No hay arraigo, no hay sentido de pertenencia. En mi plan de Gobierno tengo 233 propuestas y 5 ejes para proyectar la ciudad en los próximos 25 años.

¿Y cómo sería esa proyección?



Cerrarle las puertas al delito y abrírselas a las oportunidades. Podré tener las mejores ideas de desarrollo pero no me puedo hacer el pingo, con ilegalidad, hurto, inseguridad. No puedo justificar que todo está mal porque la gente tiene que comer. Hay que desestimular la ilegalidad e informalidad con 5 grandes ejes, en una ciudad moderna, con 100 grandes obras entre las que hay varias megaobras (como troncal norte-sur, par vial de la 54, teleférico Alto de los Padres) complementado con mejoramiento en centros de salud, colegios y vías.



¿Y en medio ambiente?



Estamos buscando ser los terceros intervinientes en el proceso de licencia para minería cerca de Santurbán. Los Cerros Orientales no se tocan y los declararemos zonas de protección.

¿Cuál es la estrategia más importante?



Una ciudad educada para garantizar menos jóvenes en las drogas y más en las escuelas. Becas universitarias se pagarán con un voluntariado. Hay que generar espacios educativos para la sociedad. Quiero volver a Bucaramanga una ciudad tolerante, culta, de convivencia, respeto, cortesía y cordialidad.



¿Cómo atacaría fenómenos como drogadicción, prostitución en menores violencia intrafamiliar, y microtráfico?



Con educación. Los jóvenes tendrán capital semilla para emprendimiento, con competitividad en la ciudad, voy a ser el primer policía y promotor de la ciudad. En la Bucaramanga que llamo competitivo habrá articulación con los gremios.

¿Cómo impulsaría las pymes y microempresas?



Uno como mandatario poco debe prometer creación de secretarías, pero yo crearía la de Competitividad que tendrá un equipo técnico y profesional dedicada a estimular las empresas y buscar que la ciudad sea sede de grandes actividades y congresos. Quiero que la gente crea que Bucaramanga va para algún lado.



¿Cómo solucionaría el problema de la basura y El Carrasco?



Al tema Carrasco no se le puede dar más largas. Tras tener nuevo sitio de disposición y tratamiento hay que definir cómo se va a llegar a ese lugar, qué va a llegar, tecnología que se va a usar y separación en la fuente. Estos tres componentes tienen responsabilidad estado y empresas privadas. Hay que crear acciones para minimizar impactos.

¿Como mejoraría el transporte público ante la crisis de Metrolínea?



Hay que construir sobre lo construido. No puedo pensar en destruir Metrolínea. Hay que fortalecer la troncal con vías complementarias con teleférico al Alto de los Padres, ciclorrutas y rutas de buses que lleguen a la Troncal y uno de mis grandes sueños es peatonalizar la 31, que la gente pueda caminar por Centro Cultural del Oriente, Teatro Santander y conectado a Metrolínea. Todos los proyectos deben ser de manera articulada. Debemos acudir a los buses eléctricos mediante una alianza y no estamos de acuerdo con las ciclorrutas por las vías principales sino por rutas alternas. Hay que incentivar el uso de la bicicleta.



¿Y la invasión del espacio público?



Incentivar a empresarios de gastronomía que ubiquen restaurantes allí y que los ambulantes se organicen de manera estructurada con cuidado de las áreas. No quiero llegar a atropellar pero el que no se acoja a esa oportunidad allí si voy a tener mano dura.

¿Por qué la gente debe votar por Jaime Andrés Beltrán?



Porque mi visión no es de cemento, es humana, conozco la ciudad, entiendo lo que le duele a la gente y entiendo que todos los proyectos deben ser para mejorarle calidad de vida al ser humano. Cando hablo de la familia no lo digo como concepto ideológico o religioso sino como el concepto que construye el ciudadano. La visión es que hagamos una ciudad moderna, educada, competitiva, segura y para la gente.





