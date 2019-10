Largas filas y amenazas: así se viven las elecciones en Suaréz, Cauca

Suárez, una tierra bañada por ríos y rodeada por una decena de minas de oro que hace apenas 30 años se constituyó en un municipio del norte del Cauca, vive en tensión no solo porque es una localidad atractiva para los grupos armados que buscan el metal maldito y mueven las rutas de la droga hacia el interior del territorio nacional y hacia otros países, utilizando luego el Pacífico.

La temperatura aumentó por hechos vandálicos la semana pasada, afuera de la Alcaldía, en el corazón de esta localidad de 31.900 pobladores, que el viernes pasado motivó el toque de queda para evitar graves alteraciones del orden público durante los comicios de este domingo.



Pese a que había más policías en este municipio caucano, en las primeras horas de la jornada electoral, por las estrechas calles de Suárez se respiraba mayor tensión, en medio de una gran cantidad de ciudadanos que acudieron a votar al puesto instalado en la plaza de mercado, el único del casco urbano.

Elecciones en Suárez, Cauca Foto: Juan Pablo Rueda / EL TIEMPO

En el lugar fueron habilitadas 27 mesas para un potencial de 9.000 sufragantes. De hecho, la ciudadanía señaló que nunca en estos 30 años de la historia de Suárez había salido a las urnas gran cantidad de pobladores. Es así que a la Secretaría de Gobierno municipal llegó el clamor de que hubiera más mesas en el pueblo porque las filas eran interminables, allí, en el puesto de votación de la plaza de mercado.



La Registraduría dispuso 13 mesas más en la zona rural del municipio. En total, se esperan a 17.243 electores en Suárez, el municipio donde el pasado primero de septiembre fue asesinada la candidata a la Alcaldia de esta municipalidad por el Partido Liberal, Karina García Sierra, junto a su madre, a un aspirante al Concejo y tres personas más. El vehiculo en el que se desplazaban no solo quedó con decenas de orificios por disparos con armas de largo alcance, sino que fue incinerado.



De acuerdo con un informe de la Misión de Observación Electoral (MOE), este municipio caucano siempre ha estado en riesgo electoral extremo por fraude impulsado por ciertas campañas políticas y violencia a causa de presencia de actores armados.

“Votamos, pero acá se ha venido hablando de fraude y eso no lo vamos a permitir”, dijo un elector en la mañana del domingo en esta región donde la Fuerza Pública da cuenta de la presencia de disidencias de las Farc y de grupos dedicados al narcotráfico (se habla incluso del cartel de Sinaloa). Estos actores armados ilegales se disputan las rutas del tráfico de drogas y de armas en la salida por el Naya hacia el mar, en límites con el Valle del Cauca, además del control de la minería de oro ilegal.



Eso ha hecho, que luego del crimen de García Sierra, las amenazas sigan con panfletos, supuestas disidencias de las Farc contra Ronald Villegas Orlas, candidato a la alcaldía de Suárez por el partido Colombia Renaciente, quien en su campaña ha manifestado “seguir con el llegado de Karina García”.



En el texto también fueron señalados los aspirantes a las alcaldías de Piendamó, Víctor Hugo Francos, y de Morales, César Emilio Pillimue, ambos del Partido Liberal, así como a otros a los concejos de estos municipios, a quienes, supuestamente, la columna ‘Jaime Martínez’, liderada por alias ‘Mayimbu’, los señala de hacer publicidad engañosa y patrocinar millonarios contratos que desangran la región.



Además de Villegas, los otros tres candidatos a la Alcaldía de Suárez también denunciaron en el último mes, intimidaciones en su contra, tanto que por temor algunos sacaron a sus familias del territorio por seguridad.



“Los candidatos estamos con el acompañamiento del Todo Poderoso porque no hay más”, expresó Luis Fernando Colorado, exalcalde de Suárez en el periodo entre 2008 y 2011.

Elecciones en Suárez, Cauca Foto: Juan Pablo Rueda / EL TIEMPO



Los otros candidatos son Enrique Pineda Gutiérrez, del Movimiento Alternativo Indígena y Social (Mais); César Lizardo Cerón Galindo, por el movimiento ‘Estamos unidos por Suárez’ y Jhon Jairo Osorio Bravo, inscrito por el partido Cambio Radical. Los dos últimos, no solo denunciaron amenazas, también atentados en su contra.



La población de este municipio está conformada por afrodescendientes en un 60 por ciento; indígenas y campesinos, en un 40 por ciento. Es la gente afro la que históricamente ha luchado por la economía de subsistencia, a través de la minería de socavón y aluvión. Muchos de los líderes de Suárez y de otras localidades del Cauca pertenecen al movimiento de Mujeres Negra por el Cuidado de la Vida y los Territorios Ancestrales, entre ellos, Francia Márquez, ganadora del premio internacional Goldman por la protección del medio ambiente y quien en abril de este 2019 fue víctima de un atentado con disparos y granadas cuando estaba reunida con otros líderes en la vereda Lomitas, en Santander de Quilichao, también en el norte del Cauca.



El alcalde Hernando Ramírez reiteró que la Policía está haciendo patrullajes continuos este domingo, luego de que se decretó el toque de queda de 10 de la noche a las 4 de la mañana hasta el próximo martes 20 de octubre por seguridad. El mandatario indicó, además, que en las primeras horas de los comicios, pese a la incertidumbre y la tensión, la jornada venía transcurriendo sin inconvenientes en cuanto al orden público.



La ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, dijo además, que con el fin de garantizar la seguridad y transparencia al proceso electoral, se puso en marcha el Plan Ágora.



“La principal amenaza de la democracia es la captura del Estado por parte del crimen organizado por eso se requiere el Plan Ágora, que es estrategia de alcance nacional tiene cuatro componentes: focalización de zonas críticas, articulación del Estado, participación ciudadana y visibilización”, señaló la alta funcionaria del Gobierno.



Así mismo sostuvo que el Gobierno garantizará que en el Cauca y el resto del país la gente pueda salir a votar libremente, que no sea por la coacción de las armas, ni de los grupos ilegales, ni de los dineros que se filtran en esas campañas para torcer la voluntad de la comunidad.



En plena disputa por el poder local y regional, el Cauca es una mezcla de votos, guerra, coca y oro.



Las calles de Suárez, que por estos días habían estado desoladas y este domingo estaban abarrotadas, en medio de la incertidumbre por las elecciones. También rondaba el miedo, pues en Suárez no hay sede de la Fiscalía ni notarías por lo que, la población pide más presencia del Estado.





REDACCIÓN SUÁREZ, POPAYÁN Y CALI