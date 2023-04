El nivel de alerta naranja en el que permanece la actividad del volcán Nevado del Ruiz hace más de ocho días tiene en vilo a la región y al país. Siquiera pensar en la posibilidad de que se repita una tragedia como la ocurrida en Armero (Tolima) en 1985 remueve las fibras de quienes la vivieron directa o indirectamente.



Víctor Hernán Cubillo es uno de los que sobrevivió a ese momento, y hoy, viendo la situación desde la barrera, hace un llamado a las comunidades vecinas del ‘león dormido’ a vivir sin miedo, pero sin olvidar la fuerza de la naturaleza, una que no es predecible.

Volcán Nevado del Ruiz. Foto: EFE/ Ernesto Gúzman Jr.

Cubillos tenía 20 años cuando por azares de la vida terminó la noche del 13 de noviembre del 85 en un hotel de ese municipio, donde perdió a 19 compañeros de estudio, el profesor y el conductor del bus en el que viajaban a hacer una excursión a Ibagué.



La historia del cómo se dieron los hechos la revive a detalle en su libro ‘No íbamos para Armero’, que este año será traducido al inglés y que – además- lo inspiró a hacer un documental que empezará a filmar en los próximos meses.



Todo esto, como su contribución a la memoria y su llamado a respetar la naturaleza, reconocer su fuerza desmedida y ponernos en el lugar de la “pequeñez que nos corresponde delante suyo”.

Foto: EL TIEMPO

Quiero recordarle a la gente que él (volcán) sigue ahí y que no es un tema de miedo, sino de respeto; de pensar en la naturaleza, en cómo nos relacionamos con ella, en donde nos estamos asentando. FACEBOOK

Este sobreviviente es – por coincidencia - geólogo y tras la tragedia trabajó por años en gestión del riesgo dentro y fuera de Colombia. Según Cubillos, la misión de vida que le quedó después de salvarse de la muerte es contribuir en algo a que una situación como esas no se repita.



“Con lo dicho en el libro, con mis palabras hoy, que tienen vivencias y conocimiento técnico, quiero recordarle a la gente que él (el volcán) sigue ahí y que no es un tema de miedo, sino de respeto; de pensar en la naturaleza, en cómo nos relacionamos con ella, en donde nos estamos asentando, eso pensando y recordando siempre lo que es capaz de hacer. Armero es la muestra de lo pequeños que somos al lado del poder de la naturaleza, del poder de un volcán”, dijo.



Viendo la situación actual del volcán, en el que los sismos son protagonistas; así como la fuerza mediática que ha tomado el nivel de actividad naranja y las dificultades que se han generado a raíz de las noticias falsas que abundan en redes sociales, Cubillo llama a la calma y sobre todo a utilizar la tecnología a favor.



“Es hora de ser una sociedad consciente, de que la tecnología tiene que ser una herramienta no un obstáculo”. Además, Cubillos invita a la comunidad y a las autoridades a ver con retrospectiva lo sucedido y aplicar las lecciones que dejó la tragedia natural más grande del país.



“En el 85 estábamos completamente carentes de recursos de comunicación, había ignorancia en el tema, pero hoy es todo lo contrario. Es triste ver que crecemos en tecnología de monitoreo, pero en cultura ciudadana, difusión de ciencia y creación de conciencia colectiva no se ha avanzado casi nada”, dijo.



Murillo es un pueblo que conserva su arquitectura tradicional de tabla parada, con sus casonas coloridas. Foto: José Alberto Mojica/EL TIEMPO

Dijo que en el momento de la tragedia lo salvó el ‘no correr como loco’. Tal como lo menciona en su libro, a pesar de que una compañera suya lo buscó en su habitación y con gritos le suplicaba que saliera porque venía una avalancha. Él decidió quedarse donde estaba y en pijama, seguir la ‘luz divina’ que hoy llama milagro que lo guió a posarse sobre una pequeña escala, acción que hoy lo tiene con vida.



“No le voy a decir a nadie que esté tranquilo, porque ese fenómeno puede ser muy terrorífico, sentir los temores, las vibraciones y las cenizas puede atemorizar, pero hay que ser inteligente, tener respeto por la naturaleza y con buena información”, comentó el geólogo.



Finalmente hizo un llamado a las familias que viven cerca del volcán a pensar en cómo pueden proteger su vida, a identificar la zona donde habitan y crear un plan propio de cuidado, guiado por las autoridades.

En el 85 murieron más de 24 mil personas. Foto: Archivo particular

“El que vive en el río o en la montaña debe tomarse un momento para idear un plan que permita, en lo posible, proteger su vida y la de su familia”, apuntó.



Hoy, con 58 años y viviendo en Canadá, Cubillos asegura que no le quita la mirada al también llamado Cumanday – el nombre dado al volcán por los indígenas- pues, a pesar de los malos recuerdos que tiene con él, le debe el valor que hoy le da a la vida.



Con el documental y los nuevos lectores que pueda conquistar con su libro espera honrar la memoria de sus compañeros de hotel y a las otras 23.000 víctimas que perecieron por desconocimiento de quién era y cuál era la verdadera fuerza del vecino que dormía en el patio de atrás.