La Central Hidroeléctrica de Caldas-Chec, Ecopetrol y la empresa estadounidense Baker Hughes se unieron para buscar generar energía con el calor del magma del volcán Nevado del Ruiz.



Así, la geotérmica toca a la puerta del país con un proyecto que espera, en un año, lograr los resultados suficientes para montar, en zona de páramo, plantas que procesen y produzcan energía sostenible y sustentable que pueda brindar electricidad a más de 250.000 familias.



Esta iniciativa se desarrollará en el sector conocido como el Valle de Nereidas, zona de páramo contigua al Parque Nacional Natural Los Nevados, pero fuera de su área protegida.



El desarrollo de la iniciativa de generación de energía geotérmica consiste en aprovechar el calor y las altas temperaturas del interior de la tierra, y que provienen del magma del volcán, para producir energía eléctrica. En este valle se calcula que se podrían generar entre 50 y 100 megavatios (MW) por hora, lo que equivaldría a dar electricidad a cerca de un millón de personas en promedio.



Julián López, líder del proyecto de Geotermia en la CHEC, la empresa de electricidad de Caldas y Risaralda y que hace parte del Grupo EPM, le dijo a EL TIEMPO que este proyecto usa agua, pero esta es devuelta a su origen.



“En estos proyectos se requiere una fuente de calor: la cámara magmática del volcán, el cual está más o menos a 12 kilómetros del sitio escogido. También necesita agua, que es la que moviliza el calor a niveles superiores en la tierra; esta queda atrapada a presión en un reservorio, que es nuestro ‘blanco”, explicó el ingeniero.



De acuerdo con López, ese es al lugar donde se debe llegar con una perforación de la tierra que debe ser de alrededor de dos o tres kilómetros. Así, el ‘agua caliente’ emerge a la superficie y se encuentra con una turbina que la moviliza para generar la energía eléctrica.



“Cuando el agua se enfría y pierde la energía que trae, la devolvemos al subsuelo. De ahí el concepto de que es un método sustentable”, apuntó.



López, señaló, además, que esta forma de obtener energía podría perdurar por muchos años, pues la que se produce allí abajo, probablemente no se acabe “en nuestra existencia”. Ni siquiera si el ‘León dormido’ hace su erupción final, con la que amenaza hace más de 12 años y de la que dio un indicio hace un poco más de 35, con la avalancha que sepultó al municipio de Armero, en el Tolima.



“El volcán tiene ciclos de actividad, como lo vemos, pero el calor contenido abajo es constante. En Italia hay explotación geotérmica desde 1904 hasta hoy, lo que demuestra que es una opción sostenible y renovable”, apuntó el líder del proyecto en Caldas.



Yendo un poco más cerca, referenció López, hay otro ejemplo claro en El Salvador, en el campo de Ahuachapán, donde se generan alrededor de 100 megavatios, llevan 45 años generando energía. “Se cansan primero los equipos que usamos nosotros, que el subsuelo de dar energía. (…) Si estos recursos son explotados racional y responsablemente es renovable y sostenible en el tiempo”, agregó.



Esta, contó el ingeniero, no es una iniciativa reciente. Es un proyecto que la empresa lleva desarrollando hace más de cuatro décadas.



Desde los 80’, la empresa venía explorando la geotermia, al ver la energía del área y los volcanes se empezó un programa de investigación en toda el área de nevados, desde el Cerro Machín (en el Tolima), hasta cerro bravo y otras zonas contiguas al Ruiz (en Caldas).



“Esa investigación fue apoyada muchas veces por el Gobierno italiano y una firma de ese país; arrojó que había un potencial interesante en anomalías de calor que podían ser utilizadas para generar energía. Ya en los 90 se planeó una perforación que se hizo, finalmente, en el 97. Solo llegamos a 1.400 metros de 2.000 requeridos porque se agotaron los recursos y no se encontró apoyo del Gobierno colombiano en ese entonces”, apuntó López.



Hace alrededor de 10 años, la empresa retomó el proyecto pensando en cómo generar energías renovables y desempolvó los viejos hallazgos. De la mano de una firma americana volvió a hacer estudios técnicos muy especializados en áreas similares, pero a mayor detalle. Estos fueron los que arrojaron que podrían generar entre 50 y 100 megavatios en dicha zona.



“Dos o tres perforaciones completas como las del 97 requieren tecnología y capacidad financiera, eso es lo que nos tuvo un poco frenados, pues nosotros somos especialistas en electricidad y muy poco relacionados con geotermia y perforaciones a la tierra”, explicó López.



Es en esta coyuntura aparecen Ecopetrol y Baker Hughes, quienes, desde este 8 de marzo -día en que firmaron el convenio durante el CeraWeek (conferencia anual sobre energía) que se desarrolla en Houston, Texas- ya trabajan en el proyecto.



El presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón, dijo que dicha alianza permitirá conocer la viabilidad de realizar un proyecto de este tipo.



“Nos permitirá entender mejor los proyectos de geotermia, donde Colombia tiene un potencial interesante, siendo esta una alternativa de energía renovable muy atractiva por su capacidad de generar energía de manera sostenida y confiable”, agregó el presidente Bayón.



Por su parte, el presidente de Baker Hughes, una empresa dedicada a la exploración y explotación petrolera y de energías renovables en Estados Unidos, Lorenzo Simonelli, señaló que esta triada de aliados será muy conveniente para sacar adelante la iniciativa.



“La geotermia juega un papel elemental para lograr una mezcla de energía sostenible y reducir emisiones. Estamos seguros de que nuestra experiencia y tecnología en geotermia pueden ayudar a Ecopetrol a alcanzar su objetivo de proporcionar 900 MW de energías renovables para 2025”, dijo.



Este acuerdo de voluntades entre las tres empresas se desarrollará durante 12 meses, lapso en el que se realizarán estudios técnicos, análisis de subsuelo y estructuración de fuentes de financiación para formular una propuesta de generación de energía renovable que, posteriormente, conllevaría a ejecutar un piloto en el departamento de Caldas, exactamente en el municipio de Villamaría.



Santiago Villegas Yepes, Gerente de CHEC, celebró esta alianza, que le da nuevas alas al proyecto. “CHEC ha desarrollado un ejercicio de exploración juicioso y riguroso que da cuenta de un potencial muy interesante, esta es una oportunidad maravillosa para nosotros”, agregó.



La energía que se generaría en las plantas, que se proyecten a partir de este proyecto, se conectaría al Sistema Interconectado Nacional y podría ser consumida en cualquier parte del país.



Estas empresas consideran que es el momento indicado para darle fuerza al proyecto, teniendo en cuenta la marcada línea del Gobierno Nacional frente a la transición energética.



“El país requiere energías en diferentes tecnologías, tenemos mucho en hidráulica, pero dependemos del clima; avanzamos en solar, pero el sol no calienta en las noches. La geotermia, en cambio, tiene la ventaja de estar produciendo a todas horas y todos los días y puede reemplazar energías que se producen con hidrocarburos o carbón, mejorando la huella de carbono del país”, finalizó diciendo Julián López, coordinador del proyecto en CHEC -EPM.



Es de anotar que, en la actualidad, la energía geotérmica se genera en más de 20 países, siendo Estados Unidos el mayor productor mundial, seguido por Indonesia y Filipinas.

Laura Usma

Especial para EL TIEMPO

Manizales