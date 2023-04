“Evacuar ya”. Este es el contundente mensaje de Luis Fernando Velasco, director encargado de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, para las comunidades que no han querido salir de la zona de influencia del volcán Nevado del Ruiz, que continúa en alerta naranja ante la posibilidad de una erupción.

Son cinco los municipios priorizados para la evacuación: Herveo, Murillo, Casabianca y Villahermosa, en Tolima, y Villamaría, en Caldas. Sin embargo, en algunas de las veredas donde el mapa de riesgo evidencia mayor precaución, todavía hay pobladores que se resisten a evacuar.

En algunas de estas veredas, como es el caso de La Cabaña, que es la comunidad del municipio de Murillo más próxima al volcán, los campesinos afirmaron que “la señal de celular es muy mala”.

De otro lado, en redes sociales surgió un rumor de que la energía creciente del cráter trae, supuestamente, interferencias a las comunicaciones satelitales, de celulares, televisión e internet. Además, señalaban que era otra señal de una posible erupción.

EL TIEMPO consultó a John Jairo Sánchez, geólogo y profesor de la Universidad Nacional, quien explicó cuál es la verdad sobre algunos fenómenos que se presentan en un volcán en actividad, como es el caso del Nevado del Ruiz.

Cuando hay interferencias en la telefonía, internet o televisión, ¿es señal de una posible erupción?



Para Sánchez, en estas zonas, al ser tan alejadas, hay dificultades con las señales de telefonía. “Cuando uno sube a esas regiones, que son áreas rurales, la cobertura en comunicaciones es complicada. A medida que te vas alejando, vas experimentando que la señal se hace más débil. Es cuestión de que es una zona lejana, de que no hay mayor cobertura”, señaló.

Volcán Nevado del Ruiz, imágenes tomadas desde el aire por una aeronave de la Fuerza Aérea Colombiana. Foto: 21/04/2023 Foto: Fuerza Aérea Colombiana

El experto explicó que no es acertado decir que el fenómeno de que no hay señales es un síntoma de que va a ser erupción el volcán. “He subido muchas veces, en épocas cuando obviamente no hay actividad eruptiva, cuando el volcán está calmado, e igual las señales son deficientes”, añadió.

De hecho, Sánchez pidió estar siempre muy atentos y apegados a la información del SGC como fuente oficial.

¿Cuándo pueden ocurrir las tormentas eléctricas?



La zona donde está ubicado el Nevado del Ruiz generalmente es propensa a las lluvias, fenómeno que puede causar tormentas eléctricas en los alrededores, pero estos no necesariamente están asociadas al volcán, dijo Sánchez.

Para el experto, se trata de fenómenos asociados al estado del tiempo.

Sin embargo, según Sánchez, las tormentas eléctricas podrían ocurrir cuando un volcán hace erupción, con gran cantidad de ceniza expulsada a la atmósfera por varios kilómetros. Es posible que este material genera unos procesos que, eventualmente, terminan en la generación de descargas eléctricas.

“En otras palabras, es muy común que cuando un volcán hace erupción ocurra una pequeña tormenta local, como un microclima con descargas eléctricas a causa de eso”, señaló.

No obstante, indicó que esto solo ocurre cuando hay una erupción volcánica de grandes proporciones. En el caso de las columnas de ceniza, como la de este martes, de unos dos kilómetros de altura, no tiene el suficiente material para provocar una descarga eléctrica.

El SGC ha reiterado que el Nevado del Ruiz es un volcán que está en erupción desde hace aproximadamente 10 años, pero todas las erupciones que ha hecho en este periodo han sido menores y su afectación se ha limitado a caída de cenizas en diferentes lugares dependiendo de la dirección del viento.

