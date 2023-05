El volcán Nevado del Ruiz es desde hace 50 días como un boxeador que está a punto de caer a la lona, pero que de un momento saca fuerzas desde lo más profundo de su ser y logra conectar fuertes golpes a su contrincante para llevar la pelea hasta el último asalto.



Cumanday, el nombre que le dieron los indígenas, desde el 30 de marzo pasado está en nivel de actividad naranja, que significa probabilidad de erupción en días o semanas. Ese día, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) decidió cambiar el nivel de actividad de amarillo a naranja porque se registró una magnitud (cantidad de energía liberada al fracturarse la roca) más alta desde que se comenzó a incrementar la actividad sísmica del volcán el 24 de marzo pasado.

Entre el 29 y el 30 de marzo pasados, en el Ruiz ocurrieron un poco más de 12 mil sismos al día, siendo esta la mayor tasa diaria de sismicidad registrada desde que se inició el monitoreo sísmico en el volcán en 1985.

En diálogo con este medio, el director de Geoamenazas del SGC, John Makario Londoño, afirmó que en estos 50 días el Ruiz ha tenido un comportamiento fluctuante, pero muy por encima de los niveles de actividad de un volcán, valga la redundancia, activo.



"Ha habido momentos en que (el volcán) ha tenido picos importantes en su actividad, tanto en la actividad sísmica, como en la actividad de gases y cenizas o por anomalías térmicas. En otros momentos ha tratado de disminuir un poco y vuelve y sube. Esa fluctuación es lo que caracteriza un volcán muy activo, como en este caso el Ruiz", explicó Londoño.



El funcionario precisó que "es muy difícil que un volcán activo permanezca en un mismo nivel de actividad, alto todo el tiempo, porque la energía va disipándose en la medida en que van saliendo gases y cenizas. El volcán, por decirlo de alguna manera, 'descansa' un poco, pero vuelve y se recarga".

Habitante de zona cercana al Nevado del Ruiz. Foto: Jhon Jairo Bonilla. EL TIEMPO

'No se puede bajar la guardia'



El SGC ha sido reiterativo en el llamado a las autoridades a no bajar la guardia y tomar todas las acciones preventivas necesarias ante una eventual erupción de grandes proporciones. Además, a las comunidades que viven en la zona de influencia les ha pedido seguir las recomendaciones de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), gobernaciones y alcaldías.



A este respecto, el Director de Geoamenazas del SGC afirmó que "las variaciones de actividad del volcán pueden cambiar repentinamente, es decir, está bajito, pero puede retornar rápidamente a unos estados mayores de actividad. No se puede confiar en que porque bajó un poco la actividad entonces ya está tranquilo, antes todo lo contrario, en esos momentos es cuando se puede poner más crítica la situación".

Boletín extraordinario del volcán Nevado del Ruiz - 18 de mayo, 10:05 a.m. El nivel de actividad continúa en NARANJA 🔸https://t.co/cmyGmd4TYP#SGCVolcanes pic.twitter.com/AXNq2ZWmn9 — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) May 18, 2023

La semana pasada, la UNGRD atendió la solicitud de la Gobernación de Caldas, de reducir el área de influencia del volcán de 15 km a 10 km, para reactivar la economía en varios sectores que estaban muy afectados. Este jueves 18 de mayo, la Alcaldía de Santa Rosa de Cabal (Risaralda) hizo una petición similar. Ante esos hechos, Londoño opinó que son "decisiones administrativas y políticas" acerca de las cuales el SGC no puede decir si eso está bien o está mal.

Recorrido por los municipios cercanos al volcán Nevado del Ruiz EL TIEMPO visitó a la comunidad y habló con los habitantes. El Ruiz es un volcán activo. Foto: SGC

Sin embargo, el funcionario advirtió que si el volcán hace una erupción mayor a las pequeñas erupciones que ha hecho el Ruiz en los últimos ocho años, y que genere columnas eruptivas grandes que afecten a muchas poblaciones, y, además, flujos piroclásticos y de lodo, la afectación se puede dar en cuestión de minutos.



En ese sentido, Londoño subrayó la importancia del mapa de amenaza del volcán, en el cual están señaladas las zonas donde hay mayor peligro para las poblaciones y donde no puede haber personas. "Esas zonas, cercanas al cráter, que están marcadas en rojo en el mapa, no pueden estar habitadas", afirmó Londoño.

Fernando Umaña Mejía

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS