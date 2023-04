Un verdadero drama es el que viven al menos 16 familias de La Cabaña, una vereda del municipio de Murillo, Tolima, que está prácticamente en ‘la boca del lobo’ pues solo la separan 2 kilómetros en línea recta del Volcán Nevado del Ruiz.



Por la alerta de una posible erupción estas familias no tienen paz ni tranquilidad, ya que a diario son testigos de la expulsión de cenizas que terminan por contaminar y cambiar de color las aguas del río Lagunilla, un afluente que nace en el volcán y baja por esta región rica en ganadería, cultivo de trucha y la explotación del turismo.

No hay gente en el pueblo por la alerta naranja Foto: Archivo particular

Enrique García Cortés, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Cabaña, un campesino que solo sabe criar y engordar reses, es uno de los afectados pues, por temor a una erupción del volcán, cada noche con su esposa y dos hijos bajan en moto o en carro a una casa de la zona urbana de Murillo donde duermen para estar a salvo por algunas horas.



“En la noche no damos papaya, pero al día siguiente, a las 4 de la mañana, regresamos a la finca para estar pendientes de las vacas y novillas que cuido”, dijo el líder comunal y agrega que otro grupo de campesinos con sus niños hace el mismo recorrido.



García, 53 años, quien administra una finca con 100 reses, 2 caballos y varias mascotas, no comparte mucho el tema de la evacuación junto con todos sus animales y dice que “esa es una tarea que veo imposible”.

Familias comenzaron a evacuar Foto: Yimmer Osorio

“Mover de un municipio a otro más de 1.000 reses que hay en esta vereda es complicado porque las vacas de la raza Normando están acostumbradas a zonas a más de 3.000 metros de altura". FACEBOOK

“Mover de un municipio a otro más de 1.000 reses que hay en esta vereda, es complicado porque las vacas de la raza Normando están acostumbradas a zonas a más de 3.000 metros de altura, y llevarlas a partes bajas con clima diferente, las afectará”, dijo el campesino.



Otro problema, agregó, son los malhechores, la delincuencia que, “apenas ve que la zona queda desocupada, sin gente, se meten a las casas y se llevan todo lo que tenemos”.



Señala que la única manera es sacar los animales en camiones ganaderos “pero meter carros a estas montañas tiene costos elevados y, además, ¿quién los asumirá?”.



“El gobierno debe darnos garantías, por ejemplo, suministrar las nuevas fincas junto con el alimento para que los animales no pierdan peso, así como el cuidado veterinario que requieren por una posible enfermedad”, señaló.



Las 16 familias, que suman unas 70 personas, están acostumbradas a tener de vecino a este volcán que les ha permitido mejorar sus ingresos por la afluencia de turistas, pero en esta oportunidad hay miedo y preocupación por lo que pueda pasar.



“Estos días ha habido muchos sismos, pedimos al gobierno nos ayude pues ni siquiera nos han censado a todos”, dijeron.



En la misma vereda, pero sobre el cañón del Río Lagunilla, vive Edwar Antonio Ariza, conocido como el ‘Guardián del Nevado’, quien administra una finca con 50 reses, pero también tiene 3 perros, cerdos, 2 caballos y un cultivo de 1800 truchas. En esa zona, en la que a diario ve de cerca la fumarola y cenizas que expulsa este volcán, lo acompañan su esposa, dos hijos y sus padres mayores de 60 años.

En Murillo, el pueblo colombiano más cercano al Nevado del Ruiz, sus habitantes viven el día a día con normalidad a pesar del riesgo de una erupción del volcán. Foto: EFE

“Yo estaría dispuesto a salir, pero el gobierno tiene la obligación de brindar garantías de protección y cuidado para que los animales no mueran de hambre". FACEBOOK

Las familias no quieren evacuar con sus animales Foto: Archivo particular

“Yo estaría dispuesto a salir, pero el gobierno tiene la obligación de brindar garantías de protección y cuidado para que los animales no mueran de hambre ya que podría presentarse problemas por el cambio de clima”, dijo Ariza y agregó que, la mayoría de campesinos, se niega a dejar la vereda “pues quedaría a expensas de la delincuencia”.



También teme que la delincuencia los deje sin “las cositas que tenemos en las casas”.



Se quejó de la falta de ayudas y dijo que “en la vereda La Cabaña estamos solos, no hay apoyo de nada, ni siquiera nos han dado linternas o tapabocas para protegernos de las toneladas de cenizas que bota el volcán”.



A lo anterior se suma que las alarmas de la parte alta del municipio, no sirven y, además, la comunicación vía celular es deficiente, con días enteros sin señal.



Los campesinos piden mayor protección “pues vivimos sobre el cañón del Río Lagunilla, el mismo que acabó con Armero en la avalancha de piedra y lodo de 1985”.



Ariza, que tiene su casa con grietas debido a miles de sismos diarios con epicentro cerca del volcán, cree que, si hay evacuación, también perdería su cultivo de truchas.



“Sacarlas del estanque es complicado, tendría que dejarlas y subir todos los días a darles alimento para salvar la inversión”, dijo el campesino que también hace las veces de guía turístico.



Por años ha sido testigo de los cambios del volcán que “a veces, echa la ceniza para los lados de Murillo y el cañón del río Lagunilla, pero también las bota para los lados de Manizales”.



“Estos últimos días cambió su comportamiento, los sismos son suaves, pero persisten todos los días, y la emisión de ceniza es permanente, en cantidades elevadas”, dijo el ‘Guardián del Nevado’.