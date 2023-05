Los ojos de las autoridades y los habitantes han estado puestos sobre el volcán Nevado del Ruiz, el cual completa más de un mes en nivel de actividad naranja. Desde entonces, se tiene la posibilidad de que haga una erupción en cuestión de días o semanas.

Con el pasar de las semanas, los reportes del Servicio Geológico Colombiano (SGC) dan cuenta del registro de sismicidad, salida de ceniza y azufre y anomalías térmicas detectadas por las plataformas satelitales.

'El volcán no está normal'

Como tienden a ser recurrentes varios de estos aspectos en el volcán, el SGC insiste en no normalizarlos, pues la comunidad y las autoridades pueden "acostumbrase" a que "no haya variaciones por varios días".

"Este comportamiento ha permanecido por varias semanas de una manera muy similar. No quiere decir que el volcán ya retornó a sus niveles normales. Por el contrario, la sismicidad sigue siendo muy alta en comparación con la que tenía meses atrás", comentó John Makario Londoño, director técnico de geoamenazas de la entidad.

Vista desde el cañón de Azufrado en la primera semana de abril. Salida de fumarola en días despejados y nubosidad durante otras jornadas en el volcán. Foto: Servicio Geológico Colombiano.

Una vez más reiteran la inestabilidad, es decir, el volcán presentan condiciones irregulares que ameritaron declararlo en nivel de actividad naranja.

"El volcán no está normal. Tiene un nivel de actividad demasiado alto. Con los días se va acostumbrado a que salga ceniza... ¡No! Es importante no acostumbrarse a esas situaciones que no están en términos normales", señaló el experto.

Incluso, Londoño aseguró que "a veces" el volcán ha mostrado que "cuando se calma mucho después de una actividad alta es cuando ha hecho erupciones". Eso sí, aclaró que no es posible predecir su comportamiento ni tampoco estimar si hará o no erupción.

Por tanto, le hizo el llamado a la comunidad para que siga las recomendaciones de las autoridades, como lo es la evacuación preventiva.

¿Qué se necesita para que cambie el nivel de actividad?

Campesino en cercanías al volcán Nevado del Ruiz. En la primera semana de abril inició la evacuación preventiva y el censo de animales. Foto: Ernesto Guzmán / EFE

El comportamiento del volcán es muy inestable. Por tanto, "continúa la probabilidad de que en días o semanas haga una erupción mayor a las que ha hecho en los últimos 10 años", dice el SGC.

El cambio de nivel naranja a amarillo requiere de "un tiempo prudencial donde se puedan observar tendencias y patrones que permitan inferir la posible disminución de la actividad, el cual puede extenderse a varias semanas".

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS