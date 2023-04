Durante este Jueves Santo se dio a conocer que en Tolima serán evacuadas más de 1.500 familias que están habitando cerca al Nevado del Ruíz, en la Cordillera Central que está a 5.321 metros de altura.



Además, en Risaralda se decretó la Calamidad pública y dieron la orden de evacuación para 11 familias de Pereira y 5 familias de Santa Rosa de Cabal, que están ubicadas en una zona cercana al volcán.

Tras la alerta también se está alerta por los animales

En ese departamento se prohibió el acceso de buses a lugares turísticos como Termales de Santa Rosa de Cabal.

Volcán Nevado del Ruiz.

¿Qué está pasando en Caldas?

Entre tanto, Caldas también decidió decretar la calamidad pública y dos de sus municipios como lo son Villamaría y Palestina se unieron a esta alerta, que recordemos fueron una de las localidades afectadas de la avalancha del 85.



Según las autoridades de Manizales, semanalmente se mantendrá activo el Consejo de Gestión del Riesgo y haciendo sensibilización de las personas en zonas de riesgo. Esta semana iniciarán simulacros de evacuación para garantizar que se conozcan bien las rutas de salida de la localidad.



Alexa Morales, directora de Gestión del Riesgo de Manizales, contó que el área urbana y corregimientos se verían afectados por ceniza, sin embargo, las familias que están en el trayecto del río Chinchiná serán afectados por posibles flujos de lodo.



"Aproximadamente 200 familias habitan la zona, se han tomado todos los datos y se georefenciaron todos los puntos. Eso nos permite, en caso de emergencia, ir a buscar a las familias específicas. Inmediatamente no habrá evacuaciones ya que no están a 15 km q la redonda del volcán".



Las autoridades siguen atentas a la dinámica del volcán para realizar el censo y posibles evacuaciones.



"Si hay familias afectadas a razón de una eventual erupción, tenemos 3 puntos de encuentro y analizamos establecer dos más. Familias que se ubican a lo largo de la ribera del río Chinchiná hasta desembocar al Cauca", contó la funcionaria.



Al momento, no hay escuelas que se podrían ver afectadas por lodo que provenga del volcán. Al contrario, colegios de la zona servirían como punto de encuentro.



Finalmente, el aeropuerto La Niebla sigue con sus operaciones normales, ya que la Aeronáutica Civil no ha tomado medidas respecto al cierre.



Para los pobladores, las autoridades garantizan que el agua es totalmente potable y por ahora, las fuentes hídricas no se verían afectadas por una eventual erupción.

