Hace 37 años, cuando el volcán Nevado del Ruiz hizo erupción, William Suárez Aristizabal vio cómo una mezcla de agua y lodo que él describe como una colada espesa y caliente pasó a unos pocos metros de su casa, en la vereda Río Claro en Villamaría, Caldas. Perdió a sus vecinos, sus animales y el beneficiadero de café.



Ahora, tras el aumento de la actividad del volcán y la orden de evacuar su vivienda, se resiste a dejar su casa y sus animales.



“Yo de aquí no me muevo, yo vivo pendiente ante cualquier señal. Hace 37 años no teníamos la tecnología de ahora, incluso hay alarmas, esta semana las estuvieron ensayando”, comentó el hombre de 72 años.

Socialización de evacuación con familias en zona de alto riesgo. Foto: Alcaldía de Villamaría.

Relató que en 1985 no sabían lo que estaba sucediendo. “En esa época tuvimos varios días de mucha ceniza, pero nadie sabía qué el volcán iba a hacer erupción. Esa noche escuchamos un estruendo muy fuerte, luego fue la avalancha, se llevó el puente de aquí, se llevó familias enteras, los Duque los Vargas, los Grisales, los Martínez, un alimentadero de trabajadores, en fin, muchas personas murieron por aquí”, le narró el Suárez a este medio.



Aunque era de noche logró distinguir que la avalancha era color gris y se llevó todo a su paso por su vereda. Sin embargo, él y su familia sobrevivieron.



“Se nos llevó cerdos, vacas y gallinas y una parte de la casa se dañó, pero aquí quedamos nosotros. A las 2:00 de la mañana sacamos del lodo a una muchacha, ella y su hermano fueron los únicos sobrevivientes de su familia. Al otro día fue terrible, todos llorábamos, la gente gritaba, vi manos, cabezas, troncos del cuerpo, de todo”, relató Suárez.



Ahora en medio de la alerta decretada y la orden de evacuación, el hombre y su esposa se niegan a dejar su predio y sus animales. Aseguran que si el volcán entra en erupción las autoridades les alcanzarán a avisar y ellos podrán salir antes de una eventual emergencia.



Contó que por el momento no ha caído ceniza por su vereda. “Eso nos tiene aterrados, pero nos dijeron de la Defensa Civil que la ceniza llega de acuerdo a la dirección que toma el viento. Dicen que ha temblado, pero yo no los he sentido”.

Víctimas de Armero relatan su historia ante esta nueva alerta del Ruiz Foto: Jhon Jairo Bonilla.

Suárez vive junto a su esposa y varios animales como gallinas y vacas. “Tenemos la maleta lista para irnos por si pasa algo, tenemos linterna, ropa, llaves y demás, mantenemos pendientes por si nos avisan de algún cambio para coger la maleta y subir a la parte alta de la vereda”.



Unos metros más abajo, en el sector conocido como El Destierro vive y trabaja Emperatriz Serna Marín. La mujer habita junto a su esposo de 78 años y su hijo de 14 pero además tienen una tienda con la que solventan los gastos del hogar.



Aunque también se resistían a evacuar, hace solo un día decidieron dejar temporalmente su vivienda y su negocio, sin embargo, Serna le dijo a este medio que no está tranquila porque teme que le roben sus cosas.



Entre lágrimas contó que están viviendo una situación “muy dura, es una zozobra constante, es muy complicado tener que irse para otra parte y llevarse las cositas para donde se las puedan guardar a uno, nosotros vivimos de lo que produce la tienda. Mi hijo mayor me dio posada mientras consigo una casa en arriendo con el subsidio que nos prometieron, pero aún no nos han dado nada”.



La mujer de 57 años ya vivió una evacuación de la zona hace unos 12 años, sin embargo, dijo que esta vez ha sido diferente.

Volcán Nevado del Ruiz a las 9:43 a. m. del Sábado Santo. Foto: Servicio Geológico Colombiano.

“En esa época caía ceniza todos los días y nos llevaron a unas carpas por unos días, pero en ese entonces no había tanto miedo como ahora. Nos han dicho tantas cosas que lo llenan a uno de nervios”.



Aseguró que, aunque en ese sector no está cayendo ceniza por estos días sí ha notado cambios en la coloración del río Claro, que pasa por esta vereda y que nace en el área del volcán.



“Llevamos una semana en esta situación tan horrible, solo ha pasado una semana y ha sido muy angustioso. Me duele ver que todos aquí estamos sufriendo con esta situación, muchos vecinos se fueron y ni siquiera les dijeron que tenían derecho a un subsidio. Todos estamos a la deriva en este momento”, remató la mujer.



LAURA SEPÚLVEDA

Especial para - EL TIEMPO Manizales.