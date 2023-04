Pese a las constantes visitas de las autoridades y los reiterados mensajes de solicitud de evacuación de las familias caldenses que viven en zona de alto riesgo del volcán nevado del Ruiz, este proceso no avanza.



Puede leer: Las 'trabas' que hay para desalojar zonas aledañas al volcán Nevado del Ruiz



Esto dado que la mayoría de las familias se niegan a dejar sus viviendas y sus animales. De acuerdo con la información de la Alcaldía de Villamaría, municipal que pertenecen todas las censadas, solo el uno por ciento ha decidido voluntariamente salir de los predios.

Facebook Twitter Linkedin

Volcán Nevado del Ruiz. Foto: EFE/ Ernesto Gúzman Jr.

"Un gran equipo técnico y social ha subido a visitar cada una de las familias y mediante un diálogo se socializa la situación y se hace hincapié sobre la importancia que trasladen a sus familias lo más pronto posible hacia una zona segura, pero no ha sido posible. Temen mucho dejar la tierra y sus animales. Al momento solo una familia lo ha decidido voluntariamente, empezaron a evacuar y el lunes terminará de bajar la mamá y el papá", explicó el alcalde de Villamaría, Jorge Orbay Marín.



Es de anotar que, a la fecha, y con base en las visitas realizadas hasta el momento por la Alcaldía, se tiene un estimado de 50 familias que están señaladas para evacuación por estar en alto riesgo.



Lea también: Nevado del Ruiz: esta semana se iniciarán simulacros de evacuación



El mandatario informó, igualmente, que luego de las visitas y las explicaciones, varios padres de familia permitieron que nueve menores de edad fueran trasladados a otras zonas. Estos, según mencionó la administración, están ahora en casas de familiares y amigos ubicadas en la cabecera municipal o en la montaña, pero en zonas que no son de riesgo, de acuerdo con el mapa que han construido las autoridades, encabezadas por el Servicio Geológico Colombiano.



Marín hace un llamado a estas familias a reconsiderar sus posturas y les recuerda que esta evacuación es preventiva y busca evitar una tragedia como la ocurrida en Armero (Tolima) en 1985.



Lea también: Volcán Nevado del Ruiz, EN VIVO: insisten en evacuar a población y animales



"Recordarles que pueden trasladarse donde algún familiar o amigo y de no tener esta posibilidad entraría el municipio a realizar el respectivo apoyo para la reubicación momentánea o de pago de subsidio de arrendamiento. Juntos buscamos el mecanismo, pero lo importante es salvaguardar la vida", agregó Marín.