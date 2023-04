El volcán Nevado del Ruiz tiene capturada la atención del país en los últimos días. Su nivel de actividad naranja, que presume una posible erupción, ha volcado sobre él todas las miradas. Sin embargo, este no es el único volcán de la zona y, por ende, tampoco el único que podría generar una emergencia en el país.



Doce macizos, unos más dormidos que otros, conforman el segmento volcánico norte de Colombia, un territorio en donde -pese a estar ubicados allí hace millones de años- poco se habla de ellos. Su presencia silenciosa y apacible, muy diferente a lo que ha sido la del Ruiz en las últimas décadas, ha quizá ocasionado que su presencia sea casi imperceptible.



En este segmento, que comparten los departamentos del Eje Cafetero y Tolima, están ubicados los volcanes Nevado del Ruiz, San Diego, El Escondido, Romeral, Cerro Bravo, paramillo del Cisne, nevado del Tolima, nevado Santa Isabel, complejo volcánico Cerro España, paramillo Santa Rosa, paramillo del Quindío y el Cerro Machín.



Volcanes del segmento volcánico norte de Colombia. Foto: SGC

Sin embargo, actualmente solo dos de ellos están en un nivel de actividad que indica que "están despertando", tal como lo señaló la vulcanóloga María Luisa Monsalve, exdirectora del Observatorio Vulcanológico de Manizales y quien continúa como investigadora del Servicio Geológico Colombiano (SGC).

Se trata, por supuesto del volcán Nevado del Ruiz, que está en naranja y del Cerro Machín, que hace poco pasó a nivel de actividad amarillo. De acuerdo con la experta, esto no quiere decir que los otros 10 sean volcanes inactivos, sino que están en reposo (nivel verde) y sus erupciones -según los datos recopilados por el Servicio Geológico- podrían darse en varios miles de años.



"En Colombia tenemos tres segmentos volcánicos, el más excepcional es el norte, conformado por volcanes poligenéticos, como el Ruiz, el Santa Isabel y otros de la zona; y monogenéticos, como El Escondido y San Diego, que -supuestamente- no tienen una actividad posterior a su erupción. Sin embargo, los estudios indican que sí podrían darse mucho después, entre 2.000 y 3.000 años. Mientras que los poligéneticos, según sus características, podrían tener erupciones más frecuentes", explicó Monsalve a EL TIEMPO.



Volcán Nevado del Ruiz en la tarde del jueves 20 de abril. Foto: Servicio Geológico Colombiano.

De acuerdo con la experta, tras la tragedia natural que destruyó a Armero (Tolima) en 1985, los esfuerzos se concentraron en el Ruiz y los otros más cercanos a él, los ubicados exactamente sobre la cresta de la cordillera. Aunque, precisó, que todos son monitoreados 24 horas al día, los 365 días del año por el SGC, desde el Observatorio Vulcanológico de Manizales.

"A la comunidad, decirle que no piense como "estoy acá al lado de un volcán y eso va a hacer erupción y nadie sabe", no, eso no es así. Todos son monitoreados, inclusive la mayoría tiene su mapa de amenazas, lo cual nos funciona como una guía y muestra las amenazas que podrían darse en medio de una futura erupción y la cual podría identificarse tal como una eventual del Ruiz hoy", señaló la experta.



De acuerdo con Monsalve, precisamente estos mapas están construidos pensando en la más grande erupción de la historia de cada volcán, imaginándose el peor de los escenarios. Esto dado que -ni la tecnología de hoy ni los estudios geológicos actuales- dan para predecir la magnitud de un evento como esos.



"Es como tratar de identificar su personalidad, pues hay unos más explosivos que otros. Se analizan independientemente y eso nos da una idea de su posible comportamiento. Por ejemplo, sabemos que en un futuro cercano debemos actualizar el del nevado Santa Isabel, pero si algo ocurriera hoy ya tenemos uno que nos indica los lugares donde podría haber afectación", mencionó.



Volcán Nevado del Ruiz Foto: Fuerzas Militares.

Monsalve dijo, igualmente, que en el volcán Cerro Machín, que viene "desperezándose" hace varios meses, se vienen haciendo ese proceso.

"Lo empezamos a actualizar en 2021 y ahora que se está como moviendo y pasó de verde a amarillo se vio que era una medida necesaria. Siempre estamos en función de aprender más de los volcanes y su historia no solo de monitoreo, sino también de identificación de amenazas", agregó.



Si bien, en la cresta de la cordillera hay alrededor de ocho, los expertos sí coinciden en que hay tres que podrían causar mayores estragos en caso de una eventual erupción. Para el geólogo, docente e investigador de la Universidad del Quindío, Armando Espinosa Baquero, el volcán Cerro Machín y el Cerro Bravo son dos de los más riesgosos para la población, incluso aún más que el Ruiz.



"El Machín es explosivo. El problema con este volcán es que está taponado, que tiene un domo dentro del cráter, una masa viscosa y eso impide que el volcán pueda sacar sus gases. Aunque ha tenido fumarolas, el domo es un obstáculo para que los gases salgan", explicó.



Este volcán es llamado Machín, Cerro Machín, Alto de Machín y El Hoyo. Foto: SGC

Según Espinosa, el Machín es como una olla a presión tapada, "se van acumulando gases y llega un momento que no aguanta y explota. El Ruiz puede tener explosiones, pero no tan fuertes como las que podría tener el Machín, que afectaría una zona muy grande. El Machín y el Cerro Bravo son los más explosivos y una erupción causaría muchos destrozos en la región", argumentó Espinosa.



De acuerdo con el reciente boletín informativo del SGC, el volcán Cerro Machín continúa con actividad sísmica baja, "aunque se observó un pequeño incremento en comparación con los niveles registrados la semana anterior".

Es catalogado como el volcán mas peligroso del mundo. Foto:

Igualmente, en los últimos meses, la entidad ha detectado algunos cambios en el entorno del volcán, como por ejemplo un aumento en su temperatura promedio. En septiembre pasado estaba en 79 grados, mientras que ahora se han alcanzado valores que ascienden a los 95 grados centígrados.



El volcán Cerro Machín se encuentra en la Cordillera Central, a 7 kilómetros del municipio de Cajamarca y 17 kilómetros de Ibagué, en Tolima. Además, a 35 kilómetros de Armenia.



Por su parte, Néstor Ocampo, ambientalista quindiano y quien ha recorrido decenas de veces este volcán, contó que en las caminatas que ha tenido por este sitio ha podido identificar al menos tres campos fumarólicos.



"Las fumarolas no siempre son grandes, también hay pequeñas oquedades en el piso por donde salen gases. El suelo es caliente y no hay grandes plantas, solo pasto y unas cuantas flores", dijo.



El ambientalista señaló que en el país no muchos conocen sobre el Machín. "Vivimos de espaldas a ese aspecto de nuestra realidad. Completamente ignorantes de la tierra que habitamos".



Al respecto, la vulcanóloga Monsalve aseguró que -efectivamente- tanto el Machín como Cerro Bravo serían potencialmente más "explosivos y peligrosos", si todos los volcanes estuvieran en el mismo nivel de actividad, sin embargo, el contexto que hoy vive el Ruiz lo hace el de mayor riesgo.



"Si los tuviéramos a todos ahí dormidos, podríamos afirmar eso, sin embargo, hoy solo el Ruiz está en naranja, de manera que es el que nos tiene en vilo, dado que la probabilidad de una erupción existe", precisó Monsalve.



Es de anotar que, aunque mucho se ha especulado sobre si el aumento de actividad del Ruiz puede generar una reacción en cadena de los demás volcanes, los expertos han aclarado que esto no es así. “Cada volcán tiene su propio ritmo y dinámica. Cada erupción es distinta. El Ruiz lleva 10 años en un proceso eruptivo pequeño”, le dijo días atrás a este medio el director de Geoamenazas del SGC, John Londoño.

Geólogos en cada territorio, el clamor del gremio



Flover Rodríguez, director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos del Petróleo (ACGGP), señaló que la situación actual en referencia al Ruiz y otros complejos volcánicos de la zona -incluyendo el Cerro Machín- hacen importante que los municipios, especialmente de las áreas de influencia, tengan expertos en la materia.



Resaltó, por ejemplo, que el volcán Nevado del Ruiz tiene una zona de influencia que abarca 22 municipios de los departamentos de Tolima, Caldas, Risaralda, Valle del Cauca, Quindío y Cundinamarca; así como a 57.000 personas, 14.000 de ellas en cabeceras municipales y 42.000 en zona rural dispersa.



Zona de amenaza baja (amarillo) por material que transporte el viento. Foto: Servicio Geológico Colombiano.

Respecto al Machín, considerado uno de los más explosivos y peligrosos de Colombia, mencionó que ha causado erupciones explosivas y devastadoras en el pasado y sus depósitos de flujos piroclásticos y de lodo volcánico se han registrado a 40 y 109 kilómetros del radio de influencia, a lo largo de los ríos Coello y Magdalena.

“Aunque su erupción más reciente ocurrió hace 800 años, el SGC recomienda que las políticas de ordenamiento territorial incluyan la actividad de este volcán, teniendo en cuenta la población de influencia directa y sus asentamientos, así como la localización de obras de infraestructura importantes para Colombia. Por ejemplo, en 2005 se inició la construcción del túnel de La Línea, que básicamente atraviesa la cordillera central, y en el estudio de impacto ambiental de esta obra no se tiene en cuenta la amenaza del volcán, a pesar de las recomendaciones que hizo en ese entonces INGEOMINAS, ahora SGC”, aseguró.



Rodríguez resaltó que, actualmente, Colombia posee un buen sistema de monitoreo de volcanes, lo que – a su juicio- hace más relevante que los datos sean la base para la toma de decisiones.



"Es imprescindible que los municipios localizados dentro del área de amenaza de todos estos volcanes cuenten con geólogos y geofísicos, además de otras profesiones afines, que trabajen articuladamente con las autoridades locales y regionales. Ese mensaje lo venimos transmitiendo a través del proyecto 'Un geólogo por municipio', pues conocer las amenazas de origen volcánico a las que estarán expuestas las poblaciones y la educación en la prevención del riesgo se vuelve fundamental en un país en el cual el 80 por ciento de la población se encuentra asentada en zonas con amenazas alta y muy alta por riesgos de origen geológico", finalizó.

LAURA USMA CARDONA

Para EL TIEMPO

MANIZALES