Varios rumores de afectación por caída de ceniza sobre las fuentes hídricas de la región tienen en alarma a los habitantes del Eje Cafetero. Sin embargo, las empresas prestadoras de servicios públicos de la región ya les ha informado a sus usuarios sobre la realidad del servicio.



Incluso, la empresa Aguas y Aguas de Pereira está realizando monitoreo diario del líquido vital y está difundiendo la información a través de sus redes sociales para mantener informada a la comunidad y contrarrestar las falsas cadenas que han circulado en redes sociales.

La entidad informó que funcionarios del laboratorio de control de calidad le hacen monitoreo al agua cruda proveniente del río Otún en el sector de la bocatoma y cuando ingresa a las plantas de tratamiento para su potabilización.



El gerente de Aguas y Aguas de Pereira, Leandro Jaramillo Rivera, señaló que diariamente se realiza monitoreo del agua que ingresa al sistema antes de ser potabilizada bajo los estándares exigidos.



“Las condiciones de nuestra fuente hídrica son normales y seguimos entregando agua potable y apta para el consumo humano. Realizamos monitoreo todos los días del agua cruda. Cuando se han presentado fenómenos de caída de ceniza en la fuente hídrica la planta de tratamiento tiene la capacidad para tratarla”, dijo el gerente.



En Caldas, pese a tener varios municipios en zona de influencia de este macizo volcánico, las empresas de acueducto han señalado que no hay ninguna afectación del agua. Además, recordaron que las emisiones de ceniza han sido constantes durante los últimos años y las mismas no han comprometido la calidad del agua que consume la comunidad.



Desde Aguas de Manizales, empresa que presta el servicio de acueducto en la capital caldense, manifestaron que las fuentes abastecedoras del sistema de acueducto no nacen en las inmediaciones del volcán nevado del Ruiz y el su ministro de agua se está prestando de manera adecuada.

Las familias no quieren evacuar con sus animales Foto: Archivo particular

“Nuestras plantas de tratamiento permiten que en el proceso de floculación, sedimentación y filtración estas partículas sean removidas”, señaló Darío Alonso Martínez, director de Abastecimiento de la entidad.



Entre tanto, voceros de Acuamaná, empresa de acueducto de Villamaría, uno de los municipios de mayor cercanía al volcán, manifestaron que el líquido se viene tratando como de costumbre y que de manera preventiva se hizo un pedido importante de sulfatos, sales y otros elementos importantes para este proceso.



El gerente Argemiro Ocampo hizo un llamado a la comunidad a no creer en falsas cadenas y confiar en que los procesos se están haciendo.



Entre tanto, en Quindío, el gerente de Empresas Públicas del Quindío (EPQ), Jhon Fabio Suarez, informó que los municipios de Salento, Filandia, Circasia y Quimbaya están en riesgo bajo por posible caída de ceniza, sin embargo, activaron su plan de contingencia en caso de una eventual erupción del volcán.



Cabe mencionar que el río Quindío, fuente del acueducto de Armenia, nace en el municipio de Salento.



El funcionario explicó que si se llegará a presentar caída de ceniza en las fuentes hídricas, como el río Quindío, se tendrían que cerrar las bocatomas para impedir temporalmente el ingreso del agua a las plantas de tratamiento, “y en las siguientes 72 horas se haría un análisis del agua”.