Se mantiene la alerta amarilla por actividad del Volcán Nevado del Ruiz

Ante la preocupación en la ciudadanía por la actividad del volcán Nevado del Ruiz registrada durante los últimos días, autoridades señalaron que las actividades que ha presentado son normales en alerta amarilla y que lo monitorean 24 horas para que cualquier cambio sea reportado de inmediato.

De acuerdo con los reportes del Servicio Geológico Colombiano, el nivel amarillo significa cambios en el comportamiento de la actividad volcánica, donde uno de los parámetros más característicos es de emisión de ceniza a la atmósfera, los cuales se asocian con el registro de señales sísmicas y movimiento de fluidos en su interior.

“El volcán continúa presentando un nivel de actividad amarilla, ese diagnóstico sale del monitoreo permanente, en el cual hay sismicidad asociada que se traduce a procesos de emisión de ceniza. No hay que subvalorar estos procesos, pero tampoco sobrevalorarlos”, indicó la directora del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Manizales, Gloria Patricia Cortés.



La funcionaria precisó que, aunque ha estado con señales tangibles estos días, estos no representan una erupción inminente. “El monitoreo del volcán no da los parámetros para decir que hay una probabilidad de erupción de días y semanas. Está ‘enfermo’, pero no en estado crítico”.

Por su parte, la jefe de Gestión del Riesgo de Caldas, Carolina Restrepo Botero, manifestó que hay preparación permanente de los municipios de Chinchiná, Villamaría, Palestina, Manizales y Neira, los cuales están en el área de incidencia del volcán, para saber cómo reaccionar ante una situación de peligro.



“Lo importante es estar atentos y creer solo en la información oficial. Hay recomendaciones básicas de cuidado para el caso de la caída de ceniza, como cerrar puertas y ventanas, poner toallas mojadas en las hendijas de las puertas, evitar el uso de lentes de contacto y cubrir nariz y boca con tapabocas”, añadió Restrepo.



La caída de ceniza que se ha presentado de manera constante las últimas dos semanas también se ha registrado en municipios de Risaralda, como Santa Rosa de Cabal y Pereira. Las autoridades de Gestión del Riesgo han manifestado que la actividad del volcán no reviste riesgo para esos territorios.

“Desde el Gobierno de la ciudad se hace el llamado a no caer en cadenas de mensajes que pueden contribuir al pánico y a la desinformación sobre la actividad que tiene el Nevado del Ruiz, a no ser que la información sea brindada por los canales oficiales de la Administración Municipal y del Servicio Geológico Colombiano”, añadió Alexander Galindo López, líder de Dirección de Gestión del Riesgo de Pereira.

