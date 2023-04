El Nevado del Ruiz es un volcán que ha marcado la historia del país. La tragedia de Armero en 1985 dejó 25.000 personas fallecidas y a raíz de ese suceso el Servicio Geológico Colombiano (SGC) hace un monitoreo frecuente de cualquier cambio.



Es por eso que cualquier situación anormal es rápidamente identificable, como lo que ha venido sucediendo con la actividad sísmica desde el 24 de marzo de 2023, siendo el 29 de marzo el día con mayor número de sismos diarios registrados desde que su actividad sísmica comenzó a monitorearse en 1985.



Ante este cambio, el SGC modificó el nivel de actividad de alerta amarilla a naranja.

Pero esto no es nuevo. El volcán Nevado del Ruiz está en erupción desde hace aproximadamente 10 años, pero todas las erupciones que ha hecho en este periodo han sido menores y su afectación se ha limitado a caída de cenizas en diferentes lugares dependiendo de la dirección del viento, como explica el SGC.



Lo que significa el cambio a naranja es que es probable que, en días o semanas, haga una erupción mayor a las que ha hecho en la última década.

Como explica la entidad, lo más probable es que lo que está sucediendo ahora mismo se trate de una intrusión magmática, es decir, un proceso por el cual el magma se desplaza desde una fuente más profunda hacia la superficie. En ese proceso se generan sismos.



La opción más factible es que el magma se está desplazando por uno de los principales sistemas de fallas de Colombia: la Palestina, en donde se encuentra la cadena volcánica del Parque Nacional Natural Los Nevados.



La Palestina es una de las rutas de ascenso de magma para el volcán Nevado del Ruiz, por lo que se cree que una porción de magma está empujando desde la parte sur del volcán hacia el cráter.

Esto sumado a persistentes anomalías térmicas en el cráter del volcán, que se han detectado a través de satélites, los ha llevado a considerar que hay una mayor probabilidad de erupción en términos de días o semanas.



Sin embargo, no significa que necesariamente será así, pues es posible que el volcán retorne a niveles más bajos de actividad.

Lo que podría pasar en una eventual erupción

En el caso de la tragedia de Armero, en la erupción del volcán Nevado del Ruiz se formaron avalanchas y 'nubes ardientes'. Foto: Archivo El Tiempo

"Así como científicamente no es posible saber exactamente cuándo un volcán hará erupción, tampoco es posible saber con precisión cómo sería esa erupción", señala el Servicio Geológico Colombiano en un comunicado de prensa.



Lo que sí se sabe es que el Nevado del Ruiz es un volcán de tipo explosivo, lo que quiere decir que sus erupciones implican el fracturamiento de roca y la expulsión de esta junto a gases y fluidos a altas velocidades y temperaturas, como sucedió hace más de 30 años.



En esa erupción, los fenómenos volcánicos que se presentaron fueron mayoritariamente lahares o flujos de lodo (avalanchas), así como caída de ceniza y flujos piroclásticos: una mezcla de gases y partículas sólidas extremadamente calientes a los que comúnmente se les llama 'nubes ardientes'.



Ahora, esto podría ser diferente en una eventual erupción. Por ejemplo, si esta no genera flujos piroclásticos, que son los fenómenos más letales de una erupción volcánica y que se restringen a las zonas más próximas al cráter, los municipios de la zona de influencia podrían tener afectación por caída de ceniza o de un material un poco más grueso, que no sería comparable a lo que ocurrió en la tragedia.



Pero si la erupción fuese más grande, las principales problemáticas serían la caída de ceniza y la formación de flujos de lodo que afectarían los ríos que nacen en el volcán.



Como la mayoría de estos desembocan sobre el río Magdalena, habría muchos municipios afectados, aunque también algunos flujos de lodo podrían alcanzar afluentes del río Cauca, como el río Chinchiná.



La erupción dependerá de si el magma alcanza ciertos niveles de superficialidad y se dan las condiciones termodinámicas y fisicoquímicas. Si no ocurre de esta manera, el magma se puede quedar allí por mucho tiempo, como ha pasado con el domo de lava que desde hace ocho años está en el fondo del cráter.

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

