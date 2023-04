"Yo lo único que espero es que un día bajen de allá y me den una buena noticia" –¿Y qué sería para usted una buena noticia?– "Que me digan que van a abrir el Parque Los Nevados, aunque sea solamente un fin de semana", dijo Martín Castaño, propietario de uno de los paradores del sector conocido como 'El Ocho', en Manizales.



Es en esa zona donde justamente está ubicada la entrada al Parque Nacional Natural Los Nevados (PNNN), que está cerrado desde el pasado 31 de marzo por la amenaza de erupción del volcán Nevado del Ruiz, el cual –de momento– se mantiene en alerta naranja.



Hasta ese mismo sector, 'El Ocho', llegan los 15 kilómetros de distancia del cráter arenas que fueron catalogados por las autoridades nacionales como los de riesgo más alto ante una posible emergencia, razón por la que los visitantes prácticamente no llegan.



El panorama habitual los últimos días en uno de los restaurantes de la vereda Gallinazo, en Villamaría (Caldas). Foto: Gobernación de Caldas

El principal nicho de don Martín eran los turistas que desayunaban, tomaban té de hoja de coca o aguadepanela con queso y almojábana antes de ingresar a esta zona del Parque, los mismos que hoy no están y han optado por otros sectores para hacer turismo.



Los escasos comensales que ve por estos días son personas que van al Parque con autorización de las autoridades o quienes viajan hacia Letras, Mariquita (Tolima) o el oriente de Caldas por esa vía, la que de Manizales conduce a Bogotá y que tiene tránsito habilitado.

En un día normal yo podía atender entre 400 y 500 personas, hoy si mucho pasarán 20 FACEBOOK

"En un día normal yo podía atender entre 400 y 500 personas, hoy si mucho pasarán 20. En una semana buena tenía ocho empleados y ahora a duras penas tengo uno, porque no tengo con qué pagar y tampoco hay a quién atender, las ventas bajaron en más de un 90 por ciento", le dijo el comerciante a EL TIEMPO.



La situación de don Martín es la misma de decenas de comerciantes de zonas cercanas al volcán, pero también en zonas más alejadas como Manizales, Villamaría y Chinchiná. Situación que, dicen las autoridades y dueños de negocios, es por el temor a una eventual erupción del volcán.

Así se vio el volcán Nevado del Ruiz en la mañana de este 25 de abril. Foto: Servicio Geológico Colombiano

"Las informaciones alarmistas sobre una posible erupción del nevado del Ruiz han hecho que muchas personas dejen de visitarnos. En el último mes ha habido reducción de visitantes, cancelación de reservas, entre otras situaciones que han generado que operadores turísticos y gastronómicos hayan tenido que despedir empleados, y lo más triste es que nosotros no estamos en zona de riesgo, porque nos ubicamos a más de 25 kilómetros del volcán, muy lejos de la zona de influencia. Vengan tranquilos que aquí estamos seguros", dijo Luis Felipe Suarez, representante de comerciantes de la vereda Gallinazo, en Villamaría.



Esta premisa ha sido respaldada por Félix Ricardo Giraldo, jefe de la Unidad de Gestión de Riesgo de Caldas, quien aclaró que las áreas urbanas de Manizales, Villamaría, Chinchiná y demás municipios del centro y sur caldense no se verían gravemente afectados por una eventual erupción.



"En caso de tener una emergencia, las ciudades y estas zonas solo tendrían caída de ceniza, y eso si el viento así lo direcciona", dijo Giraldo.



Además, según el Sistema de Información Hotelero de la Asociación Hotelera y Turística de Colombia (Cotelco), el departamento muestra una fuerte caída en el porcentaje de ocupación en abril de 2023, perdiendo casi 11 puntos porcentuales con relación a la misma fecha del año anterior.

Volcán Nevado del Ruiz en la tarde del 27 de abril desde Manizales. Foto: Servicio Geológico Colombiano.

De acuerdo con el reporte, por estas fechas en el 2022 hubo una ocupación cercana al 49 por ciento en Manizales y un 48 por ciento en todo el departamento, pero este año solo se pudo alcanzar una cifra cercana al 38 por ciento en Manizales y un 35 en todo el departamento.

"Estas cifras no son nada alentadoras para un sector que ha sido golpeado fuertemente, no solo por el aumento del IVA en hotelería y tiquetes aéreos, la coyuntura generada por el cierre de las dos aerolíneas (Viva Air y Ultra Air); sino también por el cambio de actividad del volcán, lo cual ha generado cierres totales en todos los prestadores de servicios turísticos, que son más de 30 que se encuentran ubicados en el área de influencia de este. También se ha afectado la actividad del turismo en el resto del departamento, dado que los turistas preocupados se abstienen de venir a nuestra región", señaló la Asociación.



En cifras, la información recolectada por Cotelco Caldas –con corte al 20 de abril– es que van 2.500 millones de pesos de pérdidas calculadas en el sector hotelero de Manizales, a lo cual se suma la pérdida de empleos directos o indirectos en este sector de la economía.

Zona de amenaza baja (amarillo) por material que transporte el viento. Foto: Servicio Geológico Colombiano.

Unos de los más afectados son también los guías turísticos y operadores que centraban sus paquetes en Los Nevados. Están en vacaciones obligadas hace ya un mes y su pronóstico no es alentador.

"Estoy haciendo arepas, conduciendo carros, haciendo arreglos o lo que resulte. Solo me falta llevar una hoja de vida a un call center, porque no hay qué más hacer. Las agencias están haciendo un esfuerzo por diversificarse y pensar en otras posibilidades, pero mientras eso pasa tenemos que buscar trabajo. Nuestra experiencia nos dice que el parque puede estar cerrado un año y este nivel de actividad naranja se podría mantener por lo menos dos meses más", dijo un guía turístico que prefirió no hacer público su nombre.



Las esperanzas de comerciantes y operadores turísticos es que los Gobiernos hagan un plan de choque que les ayude a superar este momento.



Volcán Nevado del Ruiz 23 de abril de 2023. Foto: Servicio Geológico de Colombia

Por ahora, se conoce que Caldas pidió a la Nación recursos económicos y en especie por alrededor de 8.000 millones de pesos para atender esta contingencia.



Entre las solicitudes están: subsidio a la nómina, subsidio para el pago de aportes a la seguridad social y parafiscales, subsidio para el pago de servicios públicos, exoneración de IVA para los servicios de alojamiento, suspensión del pago del IVA durante la vigencia 2023, disminución del Impuesto Nacional al Consumo, exoneración del pago a Organización Sayco y Acinpro, suspensión del pago de renta del año 2023 y líneas de crédito a bajas tasas para estos empresarios afectados.

