En las últimas horas se han registrado prolongados episodios de caída de ceniza e incandescencias en el volcán Nevado del Ruiz. En Manizales, especialmente, calles y carros se ven cubiertos de la capa blanca a la que ya están acostumbrados los ciudadanos, pero que no deja de poner sobre la mesa la posibilidad de otra erupción.



EL TIEMPO habló con la directora del Observatorio Vulcanológico de Manizales, Gloria Patricia Cortés, quien aseguró que aún no hay condiciones que indiquen que debe subir a alerta naranja, pero sí mencionó que "el volcán ahora es el más activo en Colombia, el único con los episodios constantes y que se mantienen en el tiempo".

Nunca se sabe qué pase, porque los sistemas volcánicos cambian muy rápido, pero nosotros los monitoreamos en tiempo real las 24 horas del día. Tenemos cámaras en todas partes, de día y de noche

TWITTER

"La caída de ceniza es constante, inclusive cuando la gente no la ve porque las condiciones meteorológicas no lo permiten. Es un volcán inestable en el que la ceniza y las incandescencias son normales. Está en un punto en donde no está todo el tiempo igual, emite señales que tenemos en cuenta, pero que aún no cumple los parámetros para subir a alerta naranja", explicó.



A hoy, el 'León dormido' mantiene un nivel de alerta amarillo o Tres, sin embargo, nunca descartan las autoridades que eso cambie en cuestión de horas. "Nunca se sabe qué pase, porque los sistemas volcánicos cambian muy rápido, pero nosotros los monitoreamos en tiempo real las 24 horas del día. Tenemos cámaras en todas partes, de día y de noche", agregó Cortés.



La alarma más importante que se ha dado en los últimos años ocurrió en el 2010, cuando se subió la alerta hasta el nivel rojo. Después de eso, narra la directora, no ha habido episodios que lo justifiquen.



"Todas esas señales hablan, no hay que descartarlas, pero sí valorarlas en su justa medida. Él ha estado más inestable, pero no a nivel de años anteriores", apuntó.



Emisión de gases del Volcán Nevado del Ruiz. Foto: Servicio Geológico de Colombia

Lo que pueden ser episodios más peligrosos son las llamadas 'nubes ardientes'. Ahí la ceniza sale en grandes cantidades y con mucha fuerza y -al caer- derrite la nieve y puede generar avalanchas

TWITTER

Las columnas de ceniza que se han presentado en los últimos meses son, en promedio, de 3.000 metros de altura. Cuando sucedió la tragedia de Armero, fue tres o cuatro veces mayor, por lo que considera la directora que hay que estar preparado, pero no alarmarse.



"Lo que pueden ser episodios más peligrosos son las llamadas 'nubes ardientes'. Ahí la ceniza sale en grandes cantidades y con mucha fuerza y -al caer- derrite la nieve y puede generar avalanchas, pero las que se han presentado en los años reciente no tienen la fuerza para ello", apuntó Cortés.



Lo único que les queda a las comunidades que viven en la zona de influencia, especialmente al lado de ríos y quebradas, es prepararse y tener claro qué debe hacer si eventualmente se da un episodio eruptivo.



"Él volcán nos ha dado, a hoy, cerca de 12 años para que aprendamos y estemos listos. Los Consejos Municipales de Riesgo, las autoridades y las familias deben saber qué hacer si algo pasa, hay a dónde movilizarse y cómo actuar, eso es lo que hará la diferencia", finalizó la directora del Observatorio Vulcanológico de Manizales.

