La preocupación es notoria en las familias de 19 veredas del Tolima que viven a menos de 15 kilómetros del cráter Arenas del Volcán Nevado del Ruiz, y no es para menos toda vez que el sábado anterior la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) pidió a la evacuación inmediata de esas zonas de alto riesgo por una posible erupción.

Esas zonas de alto riesgo están en los municipios de Murillo, Villahermosa, Herveo y Casabianca, en el norte del Tolima, por donde descienden los ríos Lagunilla y Azufrado.



Uno de los campesinos más preocupados es Enrique García, presidente de la Junta de Acción Comunal de La Cabaña, una vereda a 2 kilómetros del cráter del volcán, donde la mayoría de sus habitantes quieren acatar la orden de evacuación, pero no tienen a dónde ir con sus hijos y animales.



“El gobierno nos pide que salgamos de las veredas, pero al unísono aquí nos preguntamos: ¿para dónde nos vamos si no tenemos a dónde ir?”, dijo el líder comunal que administra una finca con más de 100 reses.

En la vereda La Cabaña viven unas 15 familias que por años han convivido con el volcán y muchos a diario repiten lo mismo: “ya nos acostumbramos a convivir con el volcán”.



Enrique García considera que lo ideal es evacuar hacia la zona urbana de Murillo que está a unos 18 kilómetros, pero le preocupan los temas de vivienda y el sustento para su familia.



“En Murillo los arriendos de casas están entre 400 y 500.000 pesos al mes que se deben pagar por adelantado”, señaló.

De 13 familias de su vereda tan solo 4 bajan en las noches a dormir con sus hijos a la zona urbana en casas de familiares y amigos. Las familias restantes permanecen en sus fincas en medio del peligro.



“Las familias que no bajan a la zona urbana es porque no tienen dónde pasar la noche y, además, les da temor que los ladrones desocupen sus fincas y hasta se llevan las reses”, afirmó García.



En las zonas vecinas al volcán muchos no creen en las promesas de subsidios de arriendo que hizo el gobierno y afirman que, “son promesas que al final terminan convertidas en mentiras”.



“Si todos los campesinos en zona de riesgo nos bajamos a las zonas urbanas, quedamos de brazos cruzados, nadie nos daría empleo ya que solo sabemos criar ganado y sembrar papa”, aseguró el presidente de la Junta Comunal de la vereda La Cabaña.

Edward Ariza también hace parte de los cientos de campesinos que conviven con el Volcán Nevado del Ruiz y él señala que su situación es crítica debido a que carece de recursos para vivir en una zona urbana.



Su familia la componen 7 personas ya que también ve a sus padres a los que sustenta y cuida en esa montaña fría a más de 5.000 metros de altura.



“Cuando logramos dormir en la zona urbana, que es de vez en cuando, lo hacemos arrimados en casas de amigos, pero es difícil pues no hay cama para tanta gente, y terminamos incomodando a quienes nos ayudan de muy buena voluntad con el hospedaje”, aseguró Ariza.

Lo cierto es que a las familias no les alcanza la plata para pagar arriendos o comprar comida y, para colmo de males, “este año la inflación elevó los precios de los alimentos, el transporte y de todo lo que se necesita para vivir”.



Alberto Ávila, concejal del municipio de Villahermosa, que está a unos 20 kilómetros en línea recta del volcán, señala que el gobierno nacional debe ofrecer garantías a las familias que salgan de sus veredas.



“Es muy fácil solicitar la evacuación, pero en la práctica es un proceso complicado pues, ¿para dónde se van 1000 personas del Tolima que viven cerca del volcán?”, dijo.



El concejal afirmó que, hasta el momento, el gobierno no ha brindado suficientes garantías a las familias para salir de las zonas de alto riesgo.



También señaló que los mercados que a veces entregan las alcaldías “los consumen las familias en 3 o 4 días y después qué”.

IBAGUÉ