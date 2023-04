A través de un video, voceros y habitantes del corregimiento La Florida de Pereira denunciaron que se encuentran afectados por el cierre del acceso a la Laguna del Otún a través de los sectores de El Cedral y La Pastora, pues los turistas que cada año acudían a esta zona turística, no lo hicieron debido a la desinformación que ha circulado en redes sociales sobre el nevado del Ruiz.



Este corregimiento reportó una disminución del 80 por ciento en sus ingresos producto de la falta de visitantes.

“Nos tienen afectados. Nos han cerrado la posibilidad de prestar servicios turísticos durante esta semana, que es la que esperábamos. El flujo de turistas se ha visto reducido drástica-mente en el corregimiento, esto sin contar en la parte alta, en los sectores de La Suiza, Yarumo Blanco, Otún Quimbaya, El Cedral y La Pastora, donde no se tuvieron visitantes”, dijo uno de los voceros.



Añadió que esto se debió al temor de la población ante una eventual erupción del volcán nevado del Ruiz, sin embargo, argumentó que las autoridades son responsables de su afectación económica pues, según él, no hay articulación entre instituciones.



Cabe mencionar que el ingreso hacia la Laguna del Otún está cerrado desde hace una semana por los sectores de El Cedral y La Pastora, en Pereira y La Linda en Santa Rosa de Cabal. Además de que también se prohibió el ingreso al Parque Natural Los Nevados a través de las vías de acceso desde Quindío, Risaralda, Caldas y Tolima.



“Las entidades tienen diferentes posturas, pero no hay una clara que valide cuál es el riesgo de la cuenca del río Otún. Cierran la cuenca para el turismo por posible riesgo entonces por qué no hay planes de contingencia para evacuar a las familias de aquí y darnos alternativas a los habitantes de La Florida, y por qué no han venido a socializar las rutas de evacuación”, cuestionó el vocero de La Florida.



Hasta el momento en Risaralda solo se ha ordenado la evacuación de 16 familias, 11 en Pereira y 5 en Santa Rosa de Cabal. Sin embargo, ninguna de ellas ha salido de la zona.



En los últimos días, la Dirección de Gestión del Riesgo de Pereira (Diger) socializó las condiciones del nevado del Ruiz a la comunidad de la vereda El Bosque, donde se encuentran 11 familias que deben evacuar, y ofrecieron alternativas para un traslado temporal y evitar afectaciones por posible caída de ceniza.



De acuerdo al censo de la entidad, allí se encuentran 12 familias incluyendo 4 menores y 3 adultos mayores, 17 perros, 24 gallinas, 167 cabezas de ganado y 31 caballos.



Además de estas medidas, también se prohibió el ingreso de buses tanto a los Termales de San Vicente y los de Santa Rosa de Cabal en el municipio que lleva este mismo nombre. Según explicó el gobernador de Risaralda, Víctor Manuel Tamayo, se busca evitar dificultades ante una posible evacuación del sector.



También se determinó que se realice un control de aforo en estos terminales. “No queremos tampoco tomar medidas radicales para evitar el acceso de turistas, pero sí queremos ser prudentes para prever el momento en que tengamos que hacer una evacuación y que el mismo flujo de turistas nos lo permita”, dijo el mandatario.​