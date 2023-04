La inestabilidad del volcán Nevado del Ruiz sigue generando alarma en las poblaciones que rodean al llamado ‘león dormido’. Desde hace tres semanas se elevó la alerta a naranja ante una posible erupción.



(Puede leer: Nevado del Ruiz: 'Hay mayor probabilidad que en días o semanas haga erupción').

De hecho, este lunes 17 de abril, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) volvió a advertir a la población de que “hay posibilidad de erupción”. Los sismos, el movimiento de magma, las anomalías térmicas y la constante emisión de ceniza son los síntomas de que esto podría ocurrir.

(Le recomendamos: Volcán Nevado del Ruiz, EN VIVO: SGC advierte de mayor probabilidad de erupción)

Si hace erupción el volcán y hace flujos piroclásticos, no da tiempo a nadie de que evacúe FACEBOOK

TWITTER

Y si bien no es posible predecir cuándo sería y la magnitud de la erupción, las autoridades vienen haciendo un llamado para que las personas en los alrededores del volcán evacúen y así evitar una tragedia.

(Siga leyendo: Volcán Nevado del Ruiz: Procuraduría pide terminar mapas de riesgo en Tolima).

John Londoño, director de Geoamenazas del SGC, habló con EL TIEMPO sobre la actualidad del volcán Nevado del Ruiz y las razones por las cuales es preponderante que las poblaciones en riesgo alto evacúen sus viviendas.

Así está la actividad del volcán tras tres semanas de alerta naranja



¿Cuál es la situación actual del cráter del volcán Nevado del Ruiz?



Hace días no tenemos una visual sobre el cráter, dado el mal tiempo y la cantidad de vapor y ceniza que sale, entonces no sabemos exactamente en qué estado está el fondo del cráter. No se puede observar visualmente. Lo que sí se ha detectado, desde satélites, es anomalías térmicas: no muestran la forma del cráter, sino puntos donde está más caliente.

Facebook Twitter Linkedin

John Londoño, del SGC, señaló que cerca del volcán no debería haber nadie, pues si hace erupción con flujos piroclásticos, no habría nada que hacer. Foto: SGC

Estas anomalías térmicas están por encima de los 200 o 300 grados de temperatura. No se ha podido ver el cráter porque ni la Fuerza Aérea, en sobrevuelos, logra captarlo por el mal tiempo y la cantidad de vapor y ceniza que emite el volcán casi todo el tiempo.

(Lea también: Volcán Nevado del Ruiz: ¿se está fortaleciendo la posibilidad de una erupción?).

¿Cuál es la particularidad del cráter Arenas?



El cráter del volcán Ruiz es básicamente una depresión, o sea, como hueco. En los volcanes, normalmente, siempre están en la cima, pero no necesariamente siempre es así. Un cráter tiene conductos que no se ven desde la superficie, pero es como un embudo que se va cerrando como un tubito.

Se puede decir que uno está midiéndole el pulso al volcán, parece un electrocardiograma: pum, pum, pum. Cada uno de estos es un sismo, por eso se llama ‘golpeteo de tambor’. FACEBOOK

TWITTER

Pero no solamente tiene un solo conducto, puede haber muchos y por eso se habla de un sistema de conductos magmáticos. Es similar a los alveolos pulmonares, con pequeñas grietas donde se pueden mover y desplazar los fluidos en el interior del volcán. Al final van a tener un conducto principal que es por donde va a salir la mayoría del magma cuando sale.

(Además: Nevado del Ruiz: ¿cuáles son los fenómenos que se darían en caso de erupción?).

En el caso del Nevado del Ruiz, el diámetro del cráter, del hueco, tiene alrededor de 900 metros (cerca de 9 canchas de fútbol). Desde la cima del volcán hasta el fondo hay unos 300 metros. Allí hay depósitos de las erupciones que va haciendo, con mucha ceniza, y en la parte de abajo tiene un tapón, un domo, que es un montículo o protuberancia de lava, que por fortuna no está tapando absolutamente todo el cráter y por eso permite salir por los bordes la ceniza y el vapor que vemos ahora.

¿Cuánto deberían preocupar los sismos que han ocurrido?



Primero ocurrieron miles y miles de sismos al suroriente. Luego se registraron en la parte nororiental del volcán y también se han detectado en el cráter.

Facebook Twitter Linkedin

Volcán Nevado del Ruiz: militares custodian zona de influencia. Foto: Sergio Acero. EL TIEMPO

Los sismos que se detectan en el cráter son muy particulares, técnicamente se les llama ‘golpeteo de tambor’. La característica que tienen es que ocurren a un intervalo regular de tiempo, unos cuantos segundos o menos de un segundo. Se puede decir que uno está midiéndole el pulso al volcán, parece un electrocardiograma: pum, pum, pum. Cada uno de estos es un sismo, por eso se llama ‘golpeteo de tambor’.

En el cráter, cuanta más sismicidad haya, pues más complejo es. Es la zona más débil del volcán y por donde sale el magma. FACEBOOK

TWITTER

Estos sismos están asociados cuando se emplazan o se ubican domos en el fondo de un cráter. El domo trata de moverse hacia arriba: pum, pum, pum, lo empuja y hace ese rompimiento, emitiendo esa especie de sonido. Eso significa que los sismos están asociados a la actividad del domo o montículo de lava.

(Puede leer: Nevado del Ruiz: sismos se están concentrado en el cráter, ¿esto qué significa?).

¿Qué pasa si cada vez se generan más temblores en el cráter?



En el cráter, cuanta más sismicidad haya, pues más complejo es. Es la zona más débil del volcán y por donde sale el magma. Por eso es más compleja la situación, aunque hay sismicidad en otros lados, que es muy bajita, la sismicidad que se produce en el cráter es la que más preocupa.

Cuanta más actividad haya en el cráter, en un cráter activo, pues es más riesgoso.

No obstante, ¿dónde están ocurriendo la mayoría de sismos?



Se están presentando más superficiales, a uno o dos kilómetros de profundidad, esos son los sismos del ‘golpeteo’. Los otros, al principio, que empezaron a mover el magma, estaban entre tres y cuatro kilómetros.

(Lea también: Una erupción del Nevado del Ruiz afectaría a 20 municipios de Cundinamarca).

Los escenarios de una posible erupción del Nevado del Ruiz



¿En qué momento se puede decir que es inevitable una erupción?



No hay cómo decirlo. El comportamiento interno de los volcanes es imposible predecir. Solamente vamos viendo lo que van mostrando en tiempo real y, con base en lo que han hecho, hacemos un diagnóstico y una interpretación.

Facebook Twitter Linkedin

John Londoño, director de Geoamenazas del SGC. Foto: SGC

No se puede adelantar porque así como se puede acelerar un proceso rápido y desencadenar una erupción, también se puede pasmar, frenarse y no hacer más nada. ¿Quién dice si se va a acelerar o se va a quedar quieto? Nadie puede —con ningún instrumento ni ninguna técnica— decirlo.

(Siga leyendo: Nevado del Ruiz: ceniza volcánica amenaza cosechas de café y papa en el Tolima).

¿Qué tan grande podría ser una eventual erupción?



El tamaño de la erupción es imposible de predecir. Así como no se sabe cuándo, tampoco se sabe cómo va a ser una erupción, porque eso puede empezar poquito y volverse grande o empezar pequeñito y seguir pequeñito.

Sin embargo, en el caso de que fuera una erupción grande, que es lo que estamos previendo y por lo que cambiamos el nivel a naranja, (porque él ha hecho muchas erupciones, centenares de erupciones pequeñitas todos los días, pero son erupciones menores), estaríamos hablando de una erupción tipo como las que ocurrieron en 1985 y 1989.

Más o menos es lo que esperaríamos. Pero absolutamente nadie puede decir que sea más grande que la del 85, pero viendo las características y el comportamiento del volcán se espera que ojalá no haga una más grande.

(Puede leer: 'Fui socorrista en Armero tras la erupción del volcán: era un pantano de muerte').

Si hace una erupción, ¿cuánto tiempo podría durar en esa actividad?



Cada volcán tiene su propio ritmo y dinámica. Cada erupción es distinta. El Ruiz lleva como 10 años en un proceso eruptivo y pequeño, cuando haga una erupción grande pueden ocurrir dos cosas.

Una de ellas es que esa erupción haga diferentes cursos en diferentes momentos. Por ejemplo, puede duras días o una hora y que luego mañana emane otro pedazo.

Normalmente a lo que se le llama el clímax de una erupción toma unas horas y luego se baja el ritmo de la erupción.

El Rincón de la Vieja, en España, por ejemplo, duró varios meses y bajaba, y luego subía y volvía a bajar. Hizo varias erupciones en medio de ese proceso eruptivo. Cada volcán tiene su dinámica.

Saber cuánto va a durar la erupción es muy difícil porque no sabemos a qué ritmo arranque esa erupción y cómo se empieza a desencadenar.

(Además: Si el volcán Nevado del Ruiz hace erupción, Mariquita sería el puesto de mando).

En caso de una erupción, ¿cuáles pueden ser los fenómenos más devastadores?



Los fenómenos más letales o destructivos que emite el Nevado del Ruiz, y muchos de los volcanes que son explosivos, son los flujos piroclásticos, que son letales. Pueden viajar hasta 100, 200 o más kilómetros por hora, con una temperatura de hasta 500 grados.

Facebook Twitter Linkedin

Armero (1985). El volumen del barro fue una de las mayores dificultades en el momento del rescate. A la firmeza del lodo se le sumaban los escombros de firmes estructuras, de casas, de tiendas, de hospitales y colegios que sucumbieron. Foto: Archivo Particular

Esto barre lo que se encuentre. No da tiempo para nada. Es el más letal y peligroso de todos. Uno de esos fue el que destruyó a Pompeya. Pulveriza lo que sea. Por eso es que alrededor del volcán no debe haber nadie en cierta área. Si hace erupción el volcán y hace flujos piroclásticos, no da tiempo a nadie de que evacúe. No necesariamente puede ocurrir, pero si lo hace, es lo más letal que hay.

Las personas que están en zona de amenaza alta por los flujos piroclásticos corren el mayor riesgo de todos en estos momentos. FACEBOOK

TWITTER

Luego están los flujos de lodo. Estos toman más tiempo para generarse porque van incorporando roca, desgarran lo que encuentran por el lecho del río y todo el material que encuentre por su camino y lo incorpora. Cuando va aguas abajo, el flujo va creciendo y todo lo que encuentre se lo lleva.

(Siga leyendo: SAE seleccionó bienes para albergar familias que viven cerca del Nevado del Ruiz).

Esos son los dos fenómenos más destructivos que podrían ocurrir con el volcán.

¿Qué otros escenarios habría?



Hay otros fenómenos peligrosos, pero afectarían a las personas que están más cerca del volcán. Son los proyectiles balísticos, que son bloques que salen como una bola de fuego, como meteoritos. A quien le caiga encima lo aplasta.

Solo afectarían a quienes están cerca del volcán.

En caso de que el volcán haga erupción, ¿habría tiempo para evacuar?



Si el volcán hace flujos piroclásticos, por más que se corra, ellos van a más de 100 kilómetros por hora y lo alcanza en cuestión de minutos. Es muy letal. Cerca del volcán no debería haber nadie, así sea por mera precaución.

En el mapa de amenazas ya están determinadas estas zonas donde el flujo piroclástico llegaría. También hay otros espacios que son protegidos por barreras topográficas que no dejan que estos flujos pasen, por más violento que sea.

Facebook Twitter Linkedin

Desde el cerro Gualí, ubicado a 4.200 metros sobre el nivel del mar, se logró apreciar la magnitud de la actividad del volcán Nevado del Ruiz. Foto: Sergio Acero Yate. CEET

(Lea también: Volcán Nevado del Ruiz: ¿por qué piden usar tapabocas en Manizales?).

Las personas que están en zona de amenaza alta por los flujos piroclásticos corren el mayor riesgo de todos en estos momentos. En cuanto a un flujo de lodo, que también son rápidos, estos pueden demorarse en llegar un poco y habría algún tiempo para evacuar.

Volcán Nevado del Ruiz: qué pasa en las grandes ciudades



Hay 22 municipios en alistamiento preventivo, pero ¿existe alguna posible afectación en capitales como Bogotá?



Probablemente, en caso de que haga una erupción muy grande, puede que caiga ceniza en Bogotá, pero no habrá mayor afectación.

¿Qué tendría que pasar para que se levante la alerta naranja?



Toca ir mirando, en el día a día, cómo va evolucionando este paciente crítico que tenemos: el volcán Nevado del Ruiz. FACEBOOK

TWITTER

Para que volvamos a alerta amarilla debe pasar un tiempo prudencial en el que las condiciones empiezan a indicar que definitivamente el volcán se está calmando. Por ejemplo, que las anomalías térmicas terminen, pero eso tiene su tiempo.

Si el volcán se empieza a tapar, entonces ya no se pueden ver las anomalías térmicas. Pero puede que se esté acumulando el magma y los gases debajo, por eso hay que darle un tiempo prudencial.

También se debe analizar que estén bajando los niveles de temperatura, que haya evidencias de deformación, que no esté generando otro fenómeno diferente y que empiece a caer poca ceniza. Es una evaluación de muchas variables.

(Puede interesarle: UNGRD pedirá que se incluya el Nevado del Ruiz en decreto de Desastre Nacional).

El Ruiz tiene un componente adicional. En algunas ocasiones, después de estar muy alborotado, muy activo, se calma, pero después hace una erupción. Hay que estar alerta. El Ruiz es uno de los volcanes más complicados que hay en el mundo para evaluar y monitorear, así lo dicen los científicos.

Así las cosas, ¿la alerta naranja puede durar meses?



Sí, probablemente. No podemos anticipar que el volcán va a estar quieto o no. Lo que sabemos es que el magma se movió, se está manifestando con esa sismicidad, con esas temperaturas más altas en el cráter y saliendo mucha más ceniza.

Toca ir mirando, en el día a día, cómo va evolucionando este paciente crítico que tenemos: el volcán Nevado del Ruiz.

CRISTIAN ÁVILA JIMÉNEZ

Editor Redacción ÚLTIMAS NOTICIAS

Quédese en EL TIEMPO y lea

Nevado del Ruiz: ¿qué significa que exista nuevo magma al interior del volcán?

¿Qué tipo de afectación tendría Antioquia por erupción del volcán N. del Ruiz?

Así se han salvado miles de vidas ante la erupción de un volcán