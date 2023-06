El Servicio Geológico Colombiano (SGC) informó a través de su último comunicado hoy 2 de junio que la actividad sísmica del Volcán Nevado del Ruiz aumentó en el número de sismos y en la energía sísmica, respecto al 01° de junio.



“La máxima magnitud registrada fue de 1,0 correspondiente al sismo registrado a las 01:37 p. m., localizado a 3,7 km al occidente-noroccidente del cráter Arenas, a una profundidad de 5 km respecto a la cima del volcán”, mencionó SGC.



Además, afirmaron que también se registraron, aunque en baja proporción, sismos pequeños en el cráter Arenas, los cuales se asocian a la actividad del domo (protuberancia o montículo) de lava ubicado en el fondo del cráter.



Volcán Nevado Ruiz Foto: Servicio Geológico Colombiano.

Por esta razón, la actividad del volcán Nevado del Ruiz sigue siendo muy inestable por lo que continúa en nivel naranja “aunque ya han pasado varios días en los que la actividad sísmica, en general, ha disminuido con respecto a semanas anteriores, es importante recordar que esto no implica que el volcán haya retornado a sus niveles normales de actividad” concluyeron.



Asimismo, la detección satelital de anomalías térmicas importantes en el fondo del cráter indica la presencia de material muy caliente cerca de la superficie, por lo que la recurrencia de salida de ceniza continúa; así como variaciones en la salida de dióxido de azufre.



SGC reiteró que el volcán podría hacer una erupción importante en días o semanas, ya que, aunque ha disminuido su actividad sísmica días en anteriores, ello no asegura que este no pueda hacer una erupción.



“Para cambiar de nivel y retornar a nivel amarillo se requiere un tiempo prudencial donde se puedan observar tendencias y patrones que permitan inferir la posible disminución de la actividad, aspectos que todavía la actual actividad el volcán no muestras”, según el SGC.

Cabe resaltar que, se recomienda conservar la calma, seguir todas las instrucciones de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y autoridades locales.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

VANESSA PÉREZ