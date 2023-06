El Servicio Geológico Colombiano informó a través de su último boletín, hoy 14 de junio, que la actividad sismológica del volcán Nevado del Ruiz continúa mostrando niveles bajos, ya que disminuyó la energía sísmica liberada.



Sin embargo, la sismicidad relacionada con fracturamiento de roca al interior del edificio volcánico aumentó levemente en comparación al día de ayer.



(Le puede interesar: Volcán Nevado del Ruiz: persiste la salida de dióxido de azufre y la caída de ceniza).

Asimismo, reiteraron que algunas de las señales sísmicas estuvieron asociadas a emisiones pulsátiles de ceniza, así como las variaciones en la desgasificación de dióxido de azufre y la salida de vapor de agua desde el cráter a la atmósfera.



Reciba en su Whatsapp, gratis, las noticias de última hora desde EL TIEMPO



“La sismicidad relacionada con fracturamiento de roca al interior de la estructura volcánica disminuyó en el número de sismos y en la energía sísmica. Los sismos fueron de baja energía y estuvieron localizados en el sector nororiente del volcán, con profundidades que variaron entre 1 y 5 km respecto a la cima del volcán”, señaló el documento oficial.

Por otro lado, mencionaron que debido a las condiciones atmosféricas en el área, no existe un reporte de anomalías térmicas en el fondo del cráter, “pero esto no significa que no sigan allí presentes”, concluyeron.

Cabe resaltar que, se recomienda conservar la calma, seguir todas las instrucciones de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y autoridades locales, ya que el volcán continúa en nivel naranja.



“Para cambiar de nivel y retornar a nivel Amarillo se requiere un tiempo prudencial donde se puedan observar tendencias y patrones que permitan inferir la posible disminución de la actividad”, concluyó el SGC.



(También: Volcán Nevado del Ruiz: su actividad sísmica continúa en aumento, según SGC).

El Servicio Geológico Colombiano afirmó que en caso de que se produzca una aceleración de los procesos que sugieran una erupción inminente o que se produzca la erupción en sí, el nivel de actividad se cambiará a rojo.



(Además: ¿Qué produce humo, gases e incandescencia cerca a volcán Cerro Bravo? Minminas detalla).

Boletín semanal de actividad del volcán Cerro Machín del 6 al 13 de junio de 2023.https://t.co/pFGdHkYyEu#SGCVolcanes pic.twitter.com/0L2vhX5BC5 — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) June 14, 2023

Más noticias

Popocatépetl: 7 datos del volcán de México considerado de los más peligrosos del mundo

Michelada 'hecha de ceniza' del volcán Popocatépetl se viralizó en redes: qué contiene

Volcán Nevado del Ruiz: persiste la salida de dióxido de azufre y la caída de ceniza

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

VANESSA PÉREZ