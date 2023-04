Genaro Rodríguez Bustos hizo sus cálculos y lleva más de 40 años viviendo en una pradera que en realidad es el cráter del cerro volcán Machín, ubicado en la vereda Toche, en el Tolima.

Sus diez hijos nacieron allí, a escasos kilómetros de donde se registra un fracturamiento permanente de roca.



Su esposa Sandra Janeth Muñoz quedó embarazada y dio a luz a sus hijos en medio de los temblores y las fumarolas que a menudo se registran en estos predios del volcán que hasta hace unos años era desconocido para los colombianos.

El ambientalista y montañista quindiano, Néstor Ocampo, los conoció en 1990, cuando fue por primera vez a esa zona que era prácticamente inexplorada.



Pero solo hasta el año 2000 empezó a llevar a su grupo de caminantes para que se enterara de la existencia del volcán y del riesgo que representa para la región.



“He llevado a centenares de personas que han querido ir y por eso conocí a Genaro, quien vive dentro del cráter del volcán y nos ha atendido muchas veces, cuando hemos pasado por su casa y ha respondido la pregunta que nunca falta ¿no le da miedo vivir dentro de un volcán?”, dijo Ocampo.



Finca La Secreta. Foto: Cortesía: Néstor Ocampo

“No olvido una de las primeras veces que alguien le preguntó ¿cómo es vivir dentro de un volcán? y dijo: muy bueno, por aquí todo es muy lindo y tranquilo, eso sí la tierra zumba por la noche y a veces tiembla, pero llevo casi toda la vida viviendo aquí y nunca ha pasado nada grave”, recordó el ambientalista.



Incluso, los montañistas lo bautizaron como ‘el guardián del Machín’ por no tener temor de vivir allí tan cerca de uno de los campos fumarólicos, en la parte alta de los domos que taponan el cráter del volcán “que representa la mayor amenaza volcánica de Colombia”, dijo Ocampo.

Sin embargo, recientemente Genaro y su familia tuvieron que abandonar a comienzos de marzo su vivienda en la finca La Secreta, en el cráter del Machín.

Fueron desalojados por orden del Juzgado cuarto civil municipal de Ibagué luego de que cuatro nietos del primer propietario del predio solicitaran la restitución del inmueble.



Rodríguez le relató a este medio que en 1981 empezó a trabajar como administrador de la finca, cuando aún ni se escuchaba ni se sabía de la existencia del volcán Machín y cuando el propietario era un hombre llamado José Irán Rengifo Cruz.



“Tengo las escrituras que demuestran que, en 1973, los hijos de Natalio Varón les vendieron la finca a tres personas y ellos a su vez se la vendieron a José Irán Rengifo Cruz en 1975 y yo entré a trabajar con don José Irán en 1981 y años después los hijos de él me entregaron la finca en pago por lo que yo había trabajado”, dijo el hombre de 65 años.



Imagen de Genaro Rodríguez Bustos tras el desalojo. Foto: Cortesía: Néstor Ocampo

Narró que “en lugar de plata me ofrecieron el predio y a mí me gustó la idea. Inicialmente fue un acuerdo verbal pero el 5 de marzo del 2011 hicimos las escrituras a mi nombre, la escritura número 538 de la Notaría Primera de Ibagué”.



Rodríguez señaló que siguió trabajando junto a su esposa, sus hijos y sus nietos en la finca que consideraba de su propiedad sin saber que, en el 2008, cuando se generó una alerta por sismos en el Machín.



“Empezaron a decir que Cortolima tenía que comprar estos predios y los hijos del primer dueño se creyeron con derechos y fueron a vender la tierra a la corporación, pero no pudieron porque yo habitaba la finca”, dice.

El caso se remonta al 2010, después de que el personero de Ibagué interpuso una acción popular contra la Nación, el Ministerio de Transporte y otras entidades, pues los campesinos que vivían en la zona de influencia del volcán solo tenían una vía de acceso y salida por donde tendrían que evacuar en una eventual erupción del Machín.



Finalmente, en mayo de 2012, el Tribunal Administrativo del Tolima, resolvió aprobar un pacto de cumplimiento suscrito entre varias entidades como el departamento del Tolima, el Ministerio del Interior, el Instituto Nacional de Vías (Invías), la Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima), la Personería de Ibagué y demás, que entre otras cosas se comprometieron a mejorar vías de evacuación, entregar torres de comunicación y alarmas, mejorar la electricidad en la zona y a adquirir los siete predios que se encuentran en el cráter del volcán.

Vivienda ubicada en el cerro tras el desalojo. Foto: Cortesía: Néstor Ocampo

Actualmente, seis de los siete predios ya fueron comprados por Cortolima y solo falta la finca La Secreta.



“En atención al pacto de cumplimiento suscrito en el año 2012 dentro de la acción popular que pretende defender los derechos de los habitantes aledaños al cerro Machín, Cortolima como autoridad ambiental se ha comprometido a adelantar el proceso de adquisición de predios y de ser necesario adelantará las acciones administrativas y judiciales que sean del caso para obtener la expropiación de estos predios”, explicó el subdirector de Planeación Ambiental de Cortolima, Alexander Grijalba.



El funcionario añadió que el único pendiente es La Secreta sobre el que se realizó la restitución a sus dueños.



“A partir de ahora la Corporación realizará las acciones tendientes al proceso de adquisición de dicho predio y una vez realizado estos terrenos se anexarán a la reserva forestal regional cerro Machín declarada como área protegida en junio de 2022”, dijo Grijalba.

No obstante, Rodríguez reclama la finca que habitó más de cuatro décadas y que lo hubieran desalojado como si se tratara de un delincuente.



“Me sacaron los corotos, llegó Ejército y policía y unos civiles que comenzaron a acabar con la casa, eso fue como cuando fue el paro en Bogotá, así se veía lo que estaba sucediendo”, dijo el hombre.



El abogado quindiano y defensor de derechos humanos, Jorge Hernán Palacio, contó que también lo conoció hace años cuando visitó el cráter del Machín y ahora intenta ayudarle en la batalla que libra por el predio.



“En el proceso intentaron mostrarlo a él como poseedor de mala fe, pero no fue así, se le acusó incluso de que fue llevado por las Farc a ese sitio, pero tampoco fue así. Llevaron testigos de oídas, pero nadie dijo que les constara lo que decían. La comunidad de la zona lo apoya porque lo conocen de hace tantos años allí. Hasta enmarcaron el procedimiento de desalojo como peligroso y por eso llevaron Ejército, pero la guerrilla ya no está en esa zona”, advirtió Palacio.

El abogado añadió que para ayudarle están buscando unir fuerzas con otros abogados que quieran sumarse a la causa de Genaro pues “él nunca hizo fortuna, tiene 10 hijos, todos nacidos dentro del cráter, son los hijos del machín. Lo que me interesa es que esa familia recobre su posibilidad de tener su vivienda y cómo subsistir”.



“Ellos no tienen la propiedad, eso no está en discusión, pero sí tienen la posesión regular y de buena fe del predio. En algún momento (ante el juez) dijo ser el administrador, pero se equivocó y se lo cobraron muy caro, él apenas sabe medio leer, es un campesino, él tiene derecho a una buena defensa, no sabemos si hubo inexperiencia o qué pasó en este caso”, explicó el abogado Palacio.



Según Rodríguez, a sus 65 años nadie le dará un empleo para sostener a su esposa y sus hijos, cinco de ellos todavía son menores de edad.



“Me quitaron la tierrita de la mañana a la tarde, como digo yo”, comentó.

LAURA SEPÚLVEDA

Para EL TIEMPO

ARMENIA