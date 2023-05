Román Monrroy, representante legan de la firma R.A. constructores que prometió una isla artificial, estilo Dubái, en Cartagena a más mil familias, pero que hoy está demandado por más de 60 compradores, debido a los incumplimientos con este proyecto tras 8 años, envió una carta a sus clientes tras los artículos publicados por EL TIEMPO, donde se desnuda el descalabro de este proyecto.



El proyecto inició en el año 2015 con la

promesa de un fragmento de Dubái en Punta Canoa

Volare Mare: La Isla Artificai en Cartagena. Foto: John Montaño / EL TIEMPO

Monrroy asegura que R.A Constructores S.A.S tiene oficina en la ciudad de Tunja, en la Avenida Universitaria Número 29-92 local 14, donde tiene puertas abiertas a las inquietudes que generan con los compradores. También asegura en la misiva que por correo electrónico atienden las dudas de sus clientes.



Un proyecto que inició ventas en el año 2015 con la promesa de un fragmento de Dubái, pero en terrenos del corregimiento de Punta Canoa: kilómetro cuatro en la vía al Mar, entre Cartagena y Barranquilla.



Sin embargo, R.A Constructores S.A.S quebró y de la primera etapa (vendida en su totalidad) que debía ser entregada en el 2018 solo quedaron cimientos y algunos edificios en obra negra.

Román Monrroy es el hombre atrás de

esta promesa incumplida a miles de familias

Román Monroy aparece en varias obras en Boyacá. Foto: Suministrada por autoridades

Monrroy asegura que de manera comercial y legal ha venido atendiendo el llamado de los compradores, que después de 8 años aún no ven sus viviendas, y asegura que en la Cámara de Comercio, no especifica en que ciudad, están todos los datos de contacto de R.A Constructores S.A.S



Miles de familias que invirtieron los ahorros de sus vidas- muchos compraron 2 y más apartamentos pensando que sería un buen negocio arrendar para turistas- hoy siguen esperando que les entregues sus apartamentos, y por ello un grupo de 60 compradores demandaron el proyecto.



Además, como lo denunció EL TIEMPO en exclusiva, sobre Monrroy pesa una larga lista de denuncias por demoras en varios proyectos de su natal Boyacá.

Las demandas en curso

Primera etapa de Volare Mare: La Isla Artificai en Cartagena. Foto: John Montaño / EL TIEMPO

En el juzgado noveno civil del circuito de Cartagena cursa la Acción de Grupo número 2022- 167 contra RA Constructores. Varias familias afectadas también demandaron a la Fiduciaria Central- responsable del fidecomiso Volare Mare.



Además, contra el proyecto también cursa una tutela.



Carlos Tribin, abogado de los compradores que demandaron, asegura que la Acción de Grupo inició con 50 personas pero se han ido sumando afectados que exigen la entrega de los apartamentos y compensaciones económicas por los daños causados tras 8 años de espera e incertidumbre y el terror a una posible estafa.



“Exijo que me entreguen el apartamento y una compensación por todos estos años de espera y de prejuicios no solo morales y psicológicos, sino materiales. Una vez tenga el apartamento tengo que venderlo porque he sido amenazada, ahí ya no puedo vivir. Tengo que comprar en otro lugar, de ese tamaño son las afectaciones”, señala Isabel Vergara, líder de las familias que esperan una solución.



Los primeros apartamentos fueron vendidos a inicios del 2016 por un valor de 233 millones de pesos, y a los compradores R.A. Constructores les exigió un pago del 40 por ciento de cuota inicial. La gente compró sobre planos.



La Acción de Grupo también pone la lupa sobre Altium Desarrollo Inmobiliario SAS, que promete terminar el proyecto.

Los nuevos constructores responden

La 'isla' está ubicada en la zona norte de Cartagena. Según lo prometido, tendría salida directa al mar. Foto: Redes sociales Volare Mare

Ante el descalabro de R.A. Constructores, Altium Desarrollo Inmobiliario S.A. asumió el proyecto y señala que retomaron obras en noviembre del 2022, tras más de 3 años de parálizis.



En diálogo con EL TIEMPO, Diego González, gerente general de Altium, asegura que hoy la primera etapa de Volare Mare avanza en un 52 por ciento.



"Desde el mes de noviembre del año pasado retomamos la construcción de las etapas uno y dos del proyecto, las cuales tenían un avance de obra, y sobre las cuales se ha definido un plan de trabajo que tiene como objetivo entregar en su totalidad las edificaciones de la etapa uno en el año 2023 y las de la etapa dos en el año 2024", sostiene González.



Asegura que trabajan a toda marcha para la terminación de las primeras 576 unidades correspondientes a la etapa uno, la cual tiene actividades de obra negra, acabados y urbanismo.



El TIEMPO Visitó el proyecto y conoció que cuatro apartamentos ya fueron entregados el mes pasado.



"Altium Desarrollo Inmobiliario S.A es una empresa dedicada al desarrollo de proyectos inmobiliarios, que entre sus líneas de acción tiene la adquisición de proyectos fallidos por diferentes causas (jurídicas, económicas, comerciales, etc.). En este sentido hemos adquirido tres proyectos en crisis, incluido Volare Mare, y se encuentra en proceso de adquisición de dos más en el centro del país", dice Diego González



El gerente de la constructora asegura que también hubo demoras en retomar la obra debodo a la posición como Fideicomitente desarrollador en el proyecto, la cual fue aceptada por Fiduciaria Central S.A. el día 22 de diciembre del 2022.



"A partir de la inclusión en el Fideicomiso, han venido avanzando en las diferentes tareas que nos hemos impuesto para desarrollar las múltiples oportunidades de mejora que tiene el proyecto y para lograr llevarlo a otro nivel".

Volare Mare, el sueño frustrado en una de

las zonas de mayor proyección urbanística

Segunda etapa de Volare Mare: La Isla Artificai en Cartagena. Foto: John Montaño / EL TIEMPO

se han venido haciendo reubicaciones de clientes con entregas lejanas a unidades que se puedan recibir mucho más pronto FACEBOOK

TWITTER

Volare Mare se levanta, a paso lento, en una de las zonas de mayor proyección urbanística de la nación, rodeada de urbanizaciones y proyectos en obra, para estratos 5, 6 y 7.



En este corredor está el nuevo hospital de Serena del Mar, la sede de Posgrados de la Universidad de Los Andes, una nueva terminal de transportes y la muy galardonada 'La Cuidad Soñada: Serena del Mar', que alberga conjuntos residenciales de lujo.



"Las unidades prometidas en venta se mantendrán en un 90 por ciento de su oferta inicial, dado que se han venido ejecutando mejoras constructivas", agrega el actual gerente del proyecto.



Lo que si no avanza, como lo pudo evidenciar EL TIEMPO, es la piscina artificial que debe rodear las cuatro etapas.



"En este momento, y en el ánimo de propender por los intereses de nuestros clientes, se han venido haciendo reubicaciones de clientes con entregas lejanas a unidades que se puedan recibir mucho más pronto, incluso trasladando clientes de una etapa a otra", sostiene Diego González.

De la prometida piscina gigante que

rodeaba los conjuntos hay muy poco

Así van las obras para la Piscina de Volare Mare. Foto: John Montaño / EL TIEMPO

Según las directivas de la nueva constructora, la etapa uno del proyecto cuenta con reglamento de propiedad horizontal, y ya están en disposición de suscribir Escrituras Públicas de transferencia de las unidades a favor de sus clientes.



"Actualmente más del 90 por ciento de nuestros clientes activos siguen creyendo en el proyecto a pesar del tiempo y las circunstancias, defendiéndolo en todos los campos, ya sea en el voz a voz, redes sociales y en sus grupos internos de WhatsApp", señala González.



La primera etapa avanza en un 52 por ciento y consta de 576 apartamentos, divididos en 12 bloques, cada bloque con 48 unidades. Los dos últimos bloques aún son cimientos. La segunda etapa es una fila de esqueletos grises en asfalto por donde me mete el sol de la tarde cartagenera.



Afuera, miles de familias siguen esperando su pedacito de Dubái pero en Cartagena, un sueño que esperan desde hace 8 años.

Más noticias en Colombia

John Montaño

Corresponsal de EL TIEMPO

Cartagena

En Twitter: @PilotodeCometas