Las viviendas ecoamigables que protegen del frío a pobres en EE.UU.

Frotándose las manos y expirando vaho en el aire frío, los residentes se apresuran a entrar en el edificio verde y brillante. La temperatura exterior ha quebrado la barrera del negativo, por lo que el cálido vestíbulo dentro de Bayside Anchor, un edificio de viviendas de bajos ingresos en Portland, Maine (Estados Unidos), es un alivio más que bienvenido.

El vestíbulo es también una hazaña arquitectónica, ya que Bayside Anchor no posee un sistema de calefacción centralizado. Es una "casa pasiva" certificada: el edificio tiene un aislamiento hermético y ventanas gruesas para mantener el interior caliente y los costos de calefacción, bajos.



Este diseño de eficiencia energética ha ido ganando terreno en la arquitectura estadounidense entre los propietarios ricos. Pero algunas ciudades como Portland están implementando el diseño para la construcción de viviendas asequibles, para aquellos que realmente necesitan tener facturas de calefacción más económicas.



Los edificios certificados para viviendas pasivas son un poco más caros de construir, pero la calefacción y la electricidad cuestan menos de la mitad de lo que normalmente cuestan en un edificio similar en Portland.



El equipo detrás de Bayside Anchor sostiene que el diseño de casas pasivas no es solamente una novedad arquitectónica, sino también una herramienta necesaria para los residentes o propietarios que se preocupan por la asequibilidad a largo plazo. A medida que la necesidad de vivienda asequible crece en todo Estados Unidos, los defensores de este diseño afirman que las ciudades deben ir más allá de construir viviendas para bajos ingresos al menor costo posible.



"En el sector de la vivienda asequible, este tipo de pensamiento es crítico para el futuro", dice Greg Payne, director de la Coalición de Vivienda Asequible de Maine y agente de desarrollo en Avesta Housing, el organismo sin fines de lucro de vivienda asequible que administra Bayside Anchor. "Tenemos que prometer que [el edificio] será asequible durante 45 años."



Antes de mudarse a Bayside Anchor hace dos años, M.D. Islam, su esposa y sus dos hijos pequeños vivían en una casa sin calefacción. "Sufríamos mucho", dice Islam, que trabaja en una planta de reciclaje local. "Ahora toda mi familia es feliz. Estamos muy cómodos".

Un sistema de ventilación de alta tecnología intercambia aire fresco del exterior con el aire interior, conservando la temperatura interior. Las paredes gruesas (con 25 centímetros de aislamiento, en el caso de Bayside Anchor) y las ventanas de triple panel mantienen el edificio hermético, dejando que poco calor escape. En lugar de calefacción central, cada apartamento tiene un pequeño calentador eléctrico.



Combinar todos estos elementos hace que las ventanas se sientan cálidas al tocarlas, incluso con temperaturas exteriores inferiores al punto de congelación. "A veces apagamos el calefactor porque estamos muy bien", asegura Islam.



Además, el edificio pretende ser un "ancla" para la comunidad. El primer piso tiene un colorido espacio común, así como una oficina de la Autoridad de Vivienda de Portland, un preescolar y una comisaría comunitaria. Islam también agradece la ayuda del personal de Bayside Anchor, como la administradora de la propiedad de Avesta, Lucy Cayard.

Junto con 36 unidades de vivienda asequible, Portland, Maine's Bayside Anchor aspira a ser un 'ancla' para el vecindario, con un espacio de reunión comunal. Foto: The Christian Science Monitor

Cayard sostiene que el diseño de la casa pasiva le ha ayudado a construir una conexión más profunda con los residentes. Dado que gran parte del edificio se ocupa de sí mismo, el personal del edificio puede dedicar su tiempo y sus recursos a otra cosa. "Nos concentramos más en las necesidades de la gente y no tanto en las del edificio", dice. "Cuando no tenemos que ir a sus apartamentos por mantenimiento, podemos pasar ese tiempo conociéndolos."



El concepto de calefacción y refrigeración pasiva de un edificio es probablemente tan antiguo como la propia arquitectura. El arquitecto romano Vitruvio escribió sobre ello en el siglo I a.C. Los principios del diseño de Bayside Anchor se basan en técnicas perfeccionadas en las décadas de 1980 y 1990 por científicos europeos.



Las 45 viviendas del edificio —36 de las cuales están destinadas a familias que ganan entre 19.000 y 54.000 dólares al año— son extremadamente necesarias para habitantes de la zona como Islam. Bayside Anchor es la primera vivienda asequible nueva de la ciudad desde la década de 1970, y está parcialmente financiada por la municipalidad y el estado, pero su desarrollo se inició en 2013 tras que el proyecto ganó el concurso "Lowering the Cost of Housing Competition" (Reduciendo el costo de la vivienda) de los bancos Enterprise y Deutsche Bank, recibiendo una inversión de 250.000 dólares.



No sólo Portland experimenta con este diseño. Desde hace mucho tiempo, Filadelfia es considerada una ciudad líder en la aplicación de estándares de vivienda pasiva para viviendas asequibles. Village Centre, un edificio de apartamentos de 48 unidades al norte de Portland en Brewer, Maine, es uno de los edificios de casas pasivas más grandes del país, y otro edificio actualmente en construcción en Boston podría convertirse en el edificio de oficinas de diseño pasivo más grande del mundo.

Pero con un déficit nacional de 3,7 millones de viviendas para alquiler asequibles, según un informe de la Coalición Nacional de Vivienda para Personas de Bajos Ingresos de Estados Unidos, es necesario explorar nuevos enfoques de construcción. Casi 600 familias están actualmente en la lista de espera para una de las 36 unidades asequibles de Bayside Anchor.



"Lo estamos viendo suceder en todo el país", dice Jesse Thompson, el arquitecto con sede en Portland responsable de Bayside Anchor. "Lo que hace especial a Maine es que es la gente de la vivienda asequible la que es más progresista, y la que se está moviendo más rápido."



Por Story Hinckley

The Christian Science Monitor

(Estados Unidos)





*Este artículo se publica como parte de 7,7 Mil Millones, una iniciativa internacional y colaborativa que reúne a 15 medios de comunicación de todo el mundo para centrarse en soluciones en favor de la inclusión social, económica y ciudadana.