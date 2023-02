En el corregimiento de San Mateo, en la zona del Pancegüita, área rural de Sucre (Sucre), en la subregión Mojana, aparece un humilde rancho con una calificación del Sisben en D14, como si se tratara de una mansión ubicada en la zona norte de Bogotá.



La situación ha generado toda clase de controversias y comentarios en contra de la dirección del Sisben en Sucre (Sucre) por tratarse de una construcción hecha con palos de lata y barro, a punto de caerse, sostenida apenas con un horcón.



(Además: Batallón de la Armada estaría vertiendo aguas servidas al mar en Coveñas)

La calificación D14 que le entregó el Sisben no le permite a la familia que vive en el lugar acceder a beneficios

Ahora es cuando ese rancho medio se puede ver porque estamos en verano, pero el invierno lo dejó inservible, sin puertas y las paredes deterioradas por el paso de las aguas lluvias FACEBOOK

TWITTER

El lugar de acuerdo con los habitantes del sector estuvo sumergido bajo las aguas casi durante dos años ante el fuerte invierno que se vivió en la zona, donde más de 120 mil personas estuvieron damnificadas.



“Ahora es cuando ese rancho medio se puede ver porque estamos en verano, pero el invierno lo dejó inservible, sin puertas y las paredes deterioradas por el paso de las aguas lluvias”, dicen habitantes de la zona.



En la ficha técnica elaborada por el Sisben, a cargo de Heymis Flórez Méndez, el 31 de julio de 2019, en plena pandemia, la humilde vivienda aparece a nombre de Manuel Enrique Suárez Martínez y señala el documento que la encuesta se encuentra vigente.

Lo que no se sabe es qué criterios tuvo en cuenta la oficina del Sisben en Sucre (Sucre) para darle la calificación que tiene.



(También: Insólito: hombre fingió ser holandés para no pagar cuenta en Cholón, Cartagena)



“En este sector no hay servicios públicos que valgan la pena. No hay agua potable, el servicio de luz es pésimo, las vías no sirven”, dice el líder social Obman Campo.



La calificación D14 que le entregó el Sisben a este rancho no le permite a la familia que vive en el lugar acceder a los beneficios que otorga el Gobierno Nacional, con subsidios y otros programas para campesinos y familias vulnerables.



El Tiempo trató de comunicarse con Heymis Flórez Méndez al número que aparece en la hoja de la encuesta y se encuentra apagado y el número fijo dice que no ha sido instalado.

Otros casos

Ante las denuncias que hizo la comunidad sobre esta situación, desde otros corregimientos y veredas se han denunciado casos similares, donde casas que están casi en el suelo aparecen con calificación de D12 y D14, sin ninguna justificación.



“Muchos son los casos que se presentan en estos pueblos sin ninguna justificación, con calificación para estratos 5 y 6 de grandes ciudades, cuando apenas son unos ranchos de palma y bahareque”, señalan los habitantes de la región.



Dicen de igual manera que también se presentan casos contrarios, con viviendas que están en una buena posición, bien construidas, con una buena fachada y los servicios públicos óptimos y aparecen con una calificación de A y B.



(Le puede interesar: La asesinó en un cañaduzal en Nariño y tomó fotografías del cadáver)



Manifestaron que la administración municipal no se ha pronunciado al respecto y por el contrario al parecer han indicado que estas informaciones son un ataque de tipo político.



Pidieron al Departamento de Planeación Nacional que intervenga en el caso y se pueda reversar la calificación que le entregaron a esta vivienda en el corregimiento de San Mateo.



Francisco Javier Barrios

Especial para EL TIEMPO

Sincelejo