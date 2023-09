La jueza Vivian Polanía está siendo investigada por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial debido a un video con contenido 'subido de tono' en las instalaciones del Palacio de Justicia de Cúcuta. El episodio le ha causado fuertes críticas y, dice, inconvenientes de salud.

(Vea: El 'sablazo' de la jueza Vivian Polanía a quienes la critican tras nuevo escándalo).

Las imágenes muestran a la jueza en una celebración de Amor y Amistad con otros funcionarios judiciales de la capital de Norte de Santander. Polanía está sentada en una silla, mientras un hombre, con un delantal y el torso descubierto, le baila y le ofrece un waffle en forma de pene.

Facebook Twitter Linkedin

Vivian Polanía, jueza en Cúcuta. Foto: Capturas de pantalla

Polanía, como hizo al día siguiente de la viralización de la grabación, rechazó de nuevo las versiones sobre el escandaloso video: negó que se tratara de un show con stripper en pleno Palacio de Justicia, como contó en charla con Juan Diego Alvira, del programa Sin Carreta.

"Mi intención fue pasar un rato agradable. (...) Erótico, no, eso lo que causaba era risa", insistió.

(Lea: Abren investigación a la jueza Vivian Polanía por polémica celebración: las razones).

Según explicó, era una fiesta de colores en la que premiarían a la comparsa que hiciera la mejor entrada: "Todos los juzgados la hicieron, pero de todos los funcionarios que estaban ahí a la única que mencionaron fue a mí. Esa noche todos se rieron".

Lamentó que sus demás compañeros no hubiesen sido criticados de la misma forma "a pesar de que estaban tomando licor en horario laboral, en el Palacio de Justicia".

Jueza Heidi Vivían Polanía y striper en el palacio de justicia de Cúcuta, en medio de la celebración del día del amor y la amistad. pic.twitter.com/IQaarg2Rxw — Don Alirio (@alirio_alvarez) September 19, 2023

Jueza Vivian Polanía revela por qué está incapacitada

Desde que la apodaron como 'la juez sexy de Colombia', Polanía ha recibido un sinnúmero de ataques. "Empezaron a abrirme disciplinarios y eso comenzó a afectarme gravemente", afirmó en el programa del Canal 1.

Tras la polémica suscitada, ha estado ausente de sus labores y ha pensado en renunciar.

Facebook Twitter Linkedin

El video fue grabado en el Palacio de Justicia de Santander. Foto: Tomada de video

(En contexto: Jueza Vivian Polanía está en nueva polémica por show de estríper en Palacio de Justicia).

"Estoy incapacitada porque se me presentó una infección en la garganta y por psiquiatría. Tengo un síndrome de depresión, por el cual estuve el año pasado incapacitada durante cuatro meses" (sic), detalló.

En medio del llanto, dijo que está atravesando un difícil momento: "No soy capaz de levantarme de la cama".

"Una vez me quito la toga, soy otra persona, como cualquiera de ustedes. La gente a mí no me conoce. Soy una persona supremamente sola", sentenció.

La jueza denunció que sus cuentas de redes sociales fueron hackeadas en los últimos días. Rechazó que otro video, en el que aparece comiendo un waffle, se haya subido a internet sin su autorización.

Autoridades judiciales rechazaron video de la jueza Vivian Polania

La Comisión Nacional de Disciplina Judicial ordenó abrir investigación por el clip grabado en las instalaciones del Palacio de Justicia de Cúcuta.

"En el video, además de la Juez de Control de Garantías Vivián Polanía Franco, se

observa a varios funcionarios y empleados de la Rama Judicial de Cúcuta", señalaron.

Por su parte, el Consejo Seccional de la Judicatura de Norte de Santander rechazó "de manera enfática" las actividades celebradas y emitió una circular a los funcionarios para recordarles "el uso apropiado de los espacios públicos".

(Además: Vivian Polanía: ¿cuál podría ser la sanción en contra por baile erótico en Cúcuta?).

#Cúcuta El Consejo Seccional de la Judicatura de Norte de Santander rechazó el comportamiento de un grupo de funcionarios durante la celebración de amor y amistad al interior del Palacio de Justicia. pic.twitter.com/kFI3x9pWA4 — Diario La Opinión (@laopinioncucuta) September 20, 2023

Previamente, Polanía había enviado un fuerte mensaje en sus redes sociales: "La dignidad de la Judicatura no está en una cafetería, sino en las decisiones que se toman".

El otro escándalo de la jueza Vivian Polania

La jueza apareció en 2022, durante una audiencia virtual, semidesnuda, fumando y recostada en su cama.

Facebook Twitter Linkedin

La jueza Vivian Polanía desató críticas por la forma en la que asistió a una audiencia virtual. Foto: Redes sociales

En su momento, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Norte de Santander la suspendió por tres meses, acusándola por una "imagen deplorable". No obstante, la medida fue revocada por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial al considerar que no había argumentos suficientes.

"No se menciona como la disciplinable podía interferir en el trámite de la investigación o pueda continuar con la reiteración de la conducta objeto de investigación, ya que no se hizo alusión a pruebas, antecedentes o elementos de juicio que así lo permitieran entender", decía el auto.

También puede leer:

- Muere periodista colombiana que clamaba por ayuda para tratar extraño cáncer en EE. UU.

- Familia de Edwin Arrieta estalla y anuncia estrategia para defender dignidad del médico.

- Partido acabó en tragedia: murió futbolista en plena celebración de gol en Córdoba.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS