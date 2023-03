El Aeropuerto Internacional Rafael Núñez de Cartagena seguía siendo ayer escenario de caos e incertidumbre para cientos de viajeros de la aerolínea Viva Air, que suspendió operaciones de forma sorpresiva.



36 horas después de que estalló la crisis por Viva Air y mientras en muchas ciudades había regresado la calma y los viajeros regresado a sus hogares, en la terminal aérea de Cartagena la fila era de más de una cuadra, con familias enteras que aún no obtenían repuesta.



Mientras el Esmad de la Policía custodiaba las entradas principales, el desespero en los viajeros se transformaba en momentos de tensión y de fuertes reclamos hacia funcionarios del aeropuerto y policías.

En Cartagena nueve vuelos de Viva Air fueron cancelados y 1.681 pasajeros se quedaron sin viajar

Caos en Aeropuerto de Cartagena por Viva Air

“Nos tienen bloqueados, ni siquiera permiten el servicio de baño para los niños y mujeres; que nos den la cara funcionarios de la aerocivil, que no pongan solamente a los policías y vigilantes a contener la gente. Nos estamos cansando y si tenemos que bloquear los vuelos de otras aerolíneas pues lo vamos a hacer”, señaló en medio de la gente desesperada Carlos Rodríguez, uno de los frustrados viajeros.



En la primera jornada de protestas el día martes, la Sociedad Aeroportuaria de la Costa, Sacsa, informó que en Cartagena nueve vuelos de Viva Air fueron cancelados y 1.681 pasajeros se quedaron sin poder viajar. Además, 1416 viajeros no pudieron ingresar a disfrutar de la ciudad.



“Mi esposo está enfermo del corazón y hasta hoy tiene droga, y nos dicen que solo hay vuelos a partir del sábado. ¿Por qué a la gente de otros países si los han llamado y les han solucionado y a la gente que viaja para Bogotá no. Sino nos soluciona nos rebotamos”, dijo Blanca Bohórquez, una de las viajeras que ayer esperaba a las afueras del aeropuerto en el barrio Crespo, bajo una temperatura de 29 grados a la sombra.

Entre los viajeros afectados hay muchos ecuatorianos que buscan llegar por lo menos a la ciudad de Pasto

Esmad en el aeropuerto de Cartagena.

Una luz de esperanza para cientos de frustrados viajeros era una fila dentro de la terminal aérea que conducía a una ventanilla de Avianca donde

a algunas personas les buscaban vuelos alternos. Pero no eran más de 20 personas en la fila, mientras en la calle cientos esperaban.



“El Gobierno no debe permitir que las otras aerolíneas pongan los tiquetes a precios elevados aprovechando esta situación. Deberían ser solidarios y ponerlos más económicos. Este es un problema entre la Aerocivil y Avianca, nosotros no tememos nada que ver con esto, el Gobierno debió mandar aviones y solucionar esto con vuelos humanitarios”, dijo Claudia Castro, viajera afectada.



A pocos metros de donde hablaba esta mujer, un grupo de hombres del Esmad de la Policía custodiaba las puertas de ingreso a la terminal.



“Tengo un tiquete para mañana y voy para una cita medica. ¿Si ellos sabían que esto iba a pasar por qué siguieron vendiendo tiquetes? Llevo dos días tratando de ingresar al aeropuerto para que me reprogramen y no me dejan. Esto es una estafa”, aseguró Claudia Castro.



Entre los viajeros afectados hay varios ciudadanos ecuatorianos que buscaban llegar p0r lo menos a la ciudad de Pasto.



Sacsa emitió ayer un comunicado donde informó que en las próximas horas serán reprogramados 13 vuelos con el apoyo de las aerolíneas Avianca y Latam.





John Montaño

Corresponsal de EL TIEMPO

Cartagena

En Twitter: @PilotodeCometas