En el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez de Cartagena fueron cancelados 9 vuelos y 1.681 pasajeros se quedaron esperando una respuestas y solución de la Aerolínea Viva Air, que informó suspensión de operaciones.



Con los primeros rayos del sol, los pasajeros que tenían vuelos hacia Bogotá, Medellín y Cali se enteraron de que la aerolínea cerraba operaciones.



Entre los afectados había ejecutivos, estudiantes y familias enteras que habían viajado a Cartagena a pasar un fin de semana de descanso, con la urgencia de regresar este martes a retomar actividades. Las horas pasaron y entonces vino la tensión y los momentos de violencia ante la falta de respuestas de la aerolínea y el aeropuerto.



Hubo enfrentamientos entre

viajeros de Viva y otras aerolíneas

“Yo viajaba a la Argentina y tenía preparada la primera escala en Bogotá a las 7:05 am de este martes, y de ahí a Buenos Aires”, señaló Carolina Romero González, una turista argentina que iba de un lugar a otro dentro del aeropuerto de Cartagena en busca de una solución urgente.



“Averigüé en otras aerolíneas y solo hay vuelos hasta el 8 de marzo; encontré uno en Latam que tiene un costo exorbitante, impagable: 1.800 dólares”, añade Romero González, quien manifiesta que debe regresar cuanto antes a la Argentina para retomar su trabajo, porque sus vacaciones concluyen el próximo dos de marzo.



Según la Sociedad Aeroportuaria de la Costa, Sacsa, responsable de la administración de la terminal aérea de Cartagena, un vuelo de Viva con destino a ciudad de México alcanzó a despegar durante la madrugada; de lo contrario, el caos con viajeros internacionales habría sido peor.



“No tenemos funcionarios de Viva en el aeropuerto que respondan a estos viajeros. Esperamos una respuesta del Gobierno y de la aerolínea”, señaló María Claudia Gedeón, gerente de Asuntos Corporativos de Sacsa.



La funcionaria señaló que los vuelos de origen que se vieron afectados fueron tres de Medellín, tres de Bogotá, uno de Cali, uno de Pereira y uno de Cúcuta.



En total fueron afectados 1.416 pasajeros que ingresarían a Cartagena y más 1.681 pasajeros que tenían programado salir desde el aeropuerto, informa Sacsa.

El Esmad de la Policía ingresó al aeropuerto

para controlar a la turba enfurecida

Hacia las 9:30 de la mañana la situación se complicó, hubo escenas de violencia y fue necesaria la presencia del Esmad dentro de la terminal aérea, en una imagen inédita para este aeropuerto que recibe a turistas de todo el mundo.

“Lastimosamente los pasajeros que no pudieron viajar evitaron que viajeros de otras aerolíneas ingresaran a la sala de espera. Le hemos dicho a la gente que no hay personal de Viva que les dé respuesta y agradecemos que no entorpezcan el ingreso de otros viajeros”, agregó Gedeón.



La situación mas tensa se presentó cuando funcionarios del aeropuerto intentaron sacar a pasajeros nacionales de otras aerolíneas por la sala internacional, pero fueron atacados por viajeros afectados de Viva. Esto generó enfrentamientos entre varias personas, lo que obligó la intervención de la Policía. Hubo varias personas capturadas.





John Montaño

Corresponsal de EL TIEMPO

Cartagena

En Twitter: @PilotodeCometas