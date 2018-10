Visita fallida de Procuraduría a campo de Minesa en California

Representantes de la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales, no lograron adelantar la visita técnica en el área del proyecto 'Soto Norte' del contrato de concesión minera 0095-68, con titularidad de la empresa minera Minesa en el municipio de California, en Santander.

El Ministerio Público llegó a esta localidad en respuesta a una petición realizada por un grupo de 17 congresistas y representantes del Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán.

En un acta consolidada tras la fallida visita, se expuso que la compañía minera no dispuso del acompañamiento y apoyo logístico de personal técnico para la inspección que se pretendía adelantar al interior de los predios privados, en especial al túnel exploratorio y los vertimientos.



Ricardo Eslava, miembro del Comité para la Defensa del Páramo de Santurbán, señaló que es evidente que la minera lo que hizo fue tratar de la dilatar la visita, y agregó que "es sospechoso que no quieran dejar ver el avance del proyecto".



Entre tanto, Minesa ha señalado que en la zona se presentan alteraciones del orden público en áreas cercanas al proyecto por cuenta de una manifestación de pobladores, que obligó la suspensión de las operaciones y el retiro del personal, razón por la cual no cuentan con funcionarios que acompañaran la visita.



Los manifestantes le piden al Alcalde y al Concejo de esa población que aprueben una consulta popular para rechazar los proyectos mineros de estas empresas, a las que acusan de afectar el medioambiente sin tener licencia ambiental.



Piden además que se les respete el derecho a la minería artesanal y ancestral que han desarrollado por más de 400 años.



Minesa pretende desarrollar durante 23 años el proyecto de explotación de oro, hecho que ha generado el rechazo de sectores sociales de Bucaramanga y su área metropolitana, que advierten sobre el costo ambiental que acarrearía la extracción del metal precioso en ese sector del páramo de Santurbán, que provee de agua a cerca de 2,5 millones de personas.



BUCARAMANGA