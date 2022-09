El caso más reciente se registró el pasado lunes: un menor de un año de esta comunidad debió ser ingresado a una clínica en Riohacha tras haber convulsionado, los médicos lograron estabilizarlo.



Pero hay muchas dificultades en la atención de salud, por lo que piden se active de manera urgente las atenciones prioritarias para las diversas y dispersas comunidades que están siendo atacadas por la posible virosis.



Atención en clínicas y centros hospitalarios

José Silva, presidente de la organización de Derechos Humanos Nación Wayú, denunció que la atención en clínicas y centros hospitalarios para la población indígena es racista y discriminatoria, debido que no hay trato digno ni humanitario para esta población.



“Médicos y enfermeros se observan caminar altivos por encima de quienes suplican una atención urgente y cuando finalmente después de casi seis horas de espera logran atenderlos, los devuelven porque supuestamente no presentan ninguna patología o simplemente porque no les entienden el idioma”, afirmó Silva.



Esta ONG asegura que, aunque no se tiene un número preciso de cuántas personas podrían haberse visto afectadas por este virus, debido a la gran dispersión de las comunidades en el territorio guajiro, ha sido alto el número de casos de menores que han sido ingresados a las clínicas y hospitales en Riohacha, Maicao y Uribia.



“Esto que estamos relatando y denunciando públicamente es la realidad diaria de nuestro sistema de salud, es la negligencia en pasta de las diferentes EPS que se adjudican millonarios contratos a nombre de los pueblos indígenas”, sostiene Silva.



Relata que vienen sosteniendo una batalla silenciosa contra el flagelo del hambre y la corrupción, que los ha asesinado durante décadas y ahora tienen que enfrentarse a diversas enfermedades climáticas que los ataca indiscriminadamente.



Curadores naturales de esta etnia, aseguran que las variaciones del clima están sacando de la tierra los virus que sus antepasados tenían encerrados, las sequías y las lluvias torrenciales, son las que están ocasionando los problemas de ponen en riesgo a decenas de niños y adultos.



Eliana Mejía Ospino

Especial para El Tiempo

Riohacha